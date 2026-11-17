Marius Hutu kézilabda-szakíró részletes posztban mutatta be Facebook-oldalán a magyar bajnok gondjait, amely miatt a klub kénytelen lesz megválni több sztárjától, és ezek kapcsán jegyzi meg: „Bruna de Paula szerepel a Gloria Bistrita vezetőinek kívánságlistáján, de a brazil játékos a CSM Bucuresti radarjára is felkerült.”

Lapunkhoz is eljutott a Beszterce érdeklődése, úgy tudjuk, a brazil balátlövő mellett akár a balszélső Fodor Csenge is a román csapatnál köthet ki.

Hutu ezen felül azt az általunk is közölt francia információt is megemlítette, miszerint az ETO holland játékosai, Kelly Dulfer és Dione Housheer a Brest Bretagne-hoz igazolhatnak. Ugyanakkor posztjában idézi Fata Edinát, a győri klub ügyvezetőjét, miszerint nincsenek olyan helyzetben, hogy jelenleg ők diktáljanak a tárgyalások során, ezt pedig kihasználhatják a piacot jól ismerő európai topklubok, hogy akár ingyen, akár alacsonyabb kivásárlási áron szerezzék meg a győri játékosokat.