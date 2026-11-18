Jól sikerült a világranglistán 57. helyen álló András Csaba bemutatkozása az Ománban zajló star contender besorolású WTT-versenyen: az első számú magyar asztaliteniszező öt meccslabdát hárítva bejutott a legjobb 32 közé.

Pedig nem így indult a Mehdi Bulussza (72.) elleni összecsapás, az algériai ugyanis az első játszmát szorosan, a második simán megnyerve 2:0-ra elhúzott. A folytatásban aztán változott a játék képe, izgalmasan, fordulatosan alakult az összecsapás: András a harmadik etapot 12:10-re elhozta, a negyedikben viszont 10:6-nál Bulusszának volt öt labdája a győzelemhez.

A 24 éves magyar játékos ebből a kilátástalannak tűnő helyzetből is talpra tudott állni, sorozatban négy labdamenetet megnyerve, kiegyenlített, majd 11:10-nél újabb, immár az ötödik meccslabdát is hárítva kiegyenlítette a szetthátrányát. A mindent eldöntő ötödik játszmában Bulussza 4:0-s előnnyel kezdett, de András Csabának innen is volt visszaút: nagy csatában megnyerte a több mint negyven percig tartó összecsapást.

A következő forduló hasonlóan nehéznek ígérkezik, a 16 közé jutásért ugyanis az orosz Vlagyimir Szidorenko (17.) lesz András Csaba ellenfele.

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, STAR CONTENDER, MASZKAT

FÉRFI EGYES

1. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

András Csaba–Bulussza (algériai) 3:2 (–10, –6, 10, 12, 7)