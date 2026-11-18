– Mikor és hogyan született meg az ötlet, hogy segíthetnek egymásnak a sporton kívül?

Kurucz-Gurisatti Gréta: Nadine kezdeményezte, nagyjából egy évvel ezelőtt.

Szöllősi-Schatzl Nadine: Próbáltam építgetni a fotós részét az életemnek, hogy ha egyszer abbahagyom a kézilabdázást, már legyen mihez nyúlnom. Sokszor szembejött velem a közösségi médiában Gréti saját márkája, innen származott az ötlet is, hogy megkeresem, mit szólna hozzá, ha együtt dolgoznánk. Szerencsére pozitívan fogadta.

Gréta: Nagyon örültem Nada felvetésének, mert korábban nekem is megfordult a fejemben. Már több közös fotózásunk volt, és még jó párat tervezünk.

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ÉPÍTIK A SPORT UTÁNI KARRIERJÜKET

– Milyennek gondolták a másikat korábban, és ez a kép változott-e a megismerkedésük után?

Nadine: Igazából nem tudtam, milyen lehet Gréti természete, de abban biztos voltam….

Gréta: …hogy jó arc, nem?

Nadine: Egyértelmű! A sportban látottak alapján úgy képzeltem, hogy kitartás és kreativitás egyaránt jellemzi. Ez be is igazolódott, ehhez jött hozzá, hogy élőben nagyon kedves és közvetlen volt. Másfél-két óra csak úgy elrepült.

Gréta: Igen, amikor először leültünk egy kávéra, egy perc alatt kiderült, hogy nagyon könnyen fog menni az együttműködés. Hasonlóan jó véleménnyel voltam előzetesen róla, úgy hittem, egymáshoz közeli az értékrendünk, ráadásul ő is csapatsportot űz, ezért tudja, milyen közösségben dolgozni, igazodni a másikhoz. A karrierünk is azonos szakaszában tart, mindketten már azon gondolkodunk, mi jöhet a sport után.

(Fotó: Kovács Péter)

– Miként jött az életükbe a fotózás, illetve a saját márka tervezése?

Nadine: Mindig máshogy tekintettem a képekre, arra figyeltem, mit tudnak elmesélni. Talán ezért is tetszett meg a fotózás, szeretem elkapni a jó pillanatot. Az sem mellékes, hogy inkább a kamera másik oldalán állok. Sokan azt hihetik, hogy biztos az élsportban folytatom, nekem viszont éppen az tetszik a fotózásban, hogy valami teljesen mással foglalkozhatok.

Gréta: Szeretek minden kreatív elfoglaltságot, kiskoromtól kezdve rengeteget rajzoltam, festettem. A ruhamárka is úgy jött, hogy egyszer feltettem magamnak a kérdést, miért ne csinálhatnám meg azt a fürdőruhát, ami tetszene?! Ahogy Nada is mondta, ezzel építjük a karrierünk utáni életünket, másrészt meggyőződésem, hogy sportolóként is a javunkra válik. Például a labdajátékokban is fontos a kreativitás, hogy adott helyzetben meg mered-e húzni a váratlant. Valamint, ha csak egy-egy délutánra is, de segít kiszakadni a monotonitásból.

– Hogyan kell elképzelnünk a közös munkát?

Gréta: Manapság már a fiatalok egyből azzal kezdik egy termék vizsgálatát, hogy rákeresnek a közösségi médiában, miképp néz ki. Ebben a megjelenítésben Nada sokat tud nekem segíteni, gyakran áll elő új ötlettel. Múltkor például a földön fekve fotózta, ahogy a bikiniket feldobtuk a levegőbe.

Nadine: Kívülről elég viccesen nézhetett ki… Fontos, hogy tisztában legyünk az aktuális trendekkel, hogy éppen mi tetszik az embereknek, mire figyelnek fel. Az ötletelés persze oda-vissza zajlik, teljes mértékben bizalmi alapon működik a közös munka.

Nadine képei a közösségi médiában is népszerűsítik Gréta saját márkáit (Fotó: Kovács Péter)

MÉG HIÁNYZIK EGY BL-GYŐZELEM

– Nagy vihart kavart a közelmúltban a Sydney Sweeney amerikai színésznő szereplésével készült sportfogadási reklám, melyben elég szexista módon ábrázolta a női sportolókat. Mi erről a véleményük, és önöknek miről szól a női sport?

Gréta: Az egész történetben nem is az volt a legbosszantóbb, ahogy megpróbálta eladni a terméket, hanem hogy utána nem értette az atléták jogos kiállását. Egy női sportoló nem öncélúan mutogatja a testét, hanem éppen az az edzés- vagy meccsfelszerelés teszi számára könnyebbé a mozgást. Mint ahogy az is teljesen normális, ha izmos, vastag a karja. Bár hozzáteszem, ha egy sportoló szép, esztétikus, azt el kell ismerni, mert rengeteg munka és lemondás áll mögötte. Vízilabdázóként fürdőruhában élem az életemet kiskoromtól kezdve, fel sem merül bennem, hogy valakit az érdekel, ahogy kimászok a vízből. Pedig nálunk is előfordult, hogy valaki csak azért járt le a meccseinkre, hogy ezt videózza. A női sportolók gyakran kerülnek ilyen helyzetekbe, de szerencsére számíthatunk egymás támogatására.



Nadine: A kézilabda is olyan sportág, ahol megmutathatjuk azt is, milyen erős egy nő. Nemcsak a sérülésekkel kell megbirkózni, nagy lelkierőre is szükség van, hogy valaki mindennap lejárjon edzésre, és megvívja a saját harcait. Ha olyan periódusban vagy, hogy nem megy a játék, újra fel kell építened magadat. Aztán ott vannak azok a bizonyos nehezebb napok, amelyek szintén sokféle hatással járnak. Egy női sportoló arra is gondol, hogy szeretne édesanya lenni, de az élsportot sem akarja abbahagyni. A szülés utáni visszatérés megint külön történet. Ettől függetlenül imádok nőnek lenni, az élet azért adta nekünk, mert meg tudjuk csinálni.

Gréta: Én sem cserélnék senkivel.

– Milyennek látják a másik sportágát, mi az, ami esetleg tetszik benne?

Nadine: Be kell vallanom, utálok úszni.

Gréta: Én is!

Nadine: Viszont szívesen beülök a vízbe ellubickolni, beszélgetni. Kívülről nézve a vízilabda is elég kemény sportágnak tűnik. Rugdossátok a másikat, letépitek egymást a víz alá, szóval egyáltalán nem finomabb a kézilabdánál, legfeljebb mindez a vízben történik.

Gréta: Futni kifejezetten szeretek, viszont az ütközések, hirtelen irányváltások annyira nem tetszenének. Azt biztos élvezném, hogy kisebb a labda, és jó nagyot lehet lőni. Nem véletlenül lettem vízilabdázó, és nem kézilabdázó, utóbbiban szerintem sok súlyos sérülést össze lehet szedni a levegőben lökések, esések miatt. Nálunk is van kontakt, de nem lehet belőle elesni, bár ami a víz alatt zajlik, az a bíró szerint általában meg sem történt. Egyik sportág sem a leglányosabb, de mint csapatsport, minden kisgyereknek ajánlom. A sikert és a kudarcot is közösen élitek meg. Mindenkinek kívánom, egyszer érezze meg, milyen az, amikor eljuttok egy olyan szintre, hogy ha kimásztok a vízből és átölelitek egymást, egy láthatatlan erő járja át a csapatot.

– Milyen szakaszában járnak a karrierjüknek?

Nadine: Leginkább az „amikor reggel felkelek, mindenem fáj” szakaszban.

Gréta: És a legnagyobb baj, hogy ekkor még csak hétfő van.

Nadine: Még legfeljebb két-három évig szeretném folytatni. Remélem, a testem is így gondolja. Egyelőre élvezem a játékot, nyilván a Budaörs más szintet képvisel, mint a Fradi és a Győr, de egyáltalán nem bántam meg a döntésemet. Nagyon szeretem a klubot, a csapatot, a csajokat, olyanok vagyunk, mint egy kis család. Hálás vagyok, hogy korábban eljutottam a Bajnokok Ligája-győzelemig, most viszont a kézilabdázás mellett sokkal több időm marad a magánéletemre, a barátokra vagy a fotózásra.

Gréta: Nálam annyiban más a helyzet, hogy a legrangosabb női csapatnál, a Ferencvárosnál játszom, és a BL-címért harcolunk. Azt még nagyon be szeretnénk gyűjteni, főleg a legutóbbi ezüst után. Mondjuk, én nem voltam annyira csalódott miatta, de hiányozna, ha nem sikerülne elérnem a karrierem során. Mi is olyan csapat vagyunk, amelyhez nagyon jó lemenni. Aki nincs benne, annak nagyon nehéz elmagyarázni. Például, hogy milyen az, amikor van egy olyan taktikai edzés, hogy közben majdnem odafagysz a medence széléhez, de az egyik társad benyom egy poént, és alig tudod visszatartani a röhögést. Olyan támogató közeget alkotunk, amelyben minden egyszeriben könnyebbnek tűnik – semmiért sem cserélném el. Csapatkapitányként rám pluszfeladatok is hárulnak, de amíg szükség van rám, szívesen maradok és csinálom.

(Fotó: Guristatti Gréta és Schatzl Nadine archívumából)

JÁRJANAK TÖBBEN PÓLÓMECCSEKRE!

– A mondás szerint minden sikeres férfi mögött ott áll egy erős nő, de ez fordított helyzetben is fontos szempont. Mennyit köszönhetnek a párjuknak a mindennapokban?

Nadine: Ádám mindenben támogat. Amikor látja, hogy nehéz napom volt, még jobban ott áll mellettem. Gyakran előfordult, hogy miattam kellett lemondanunk egy programot, de soha nem neheztelt rám emiatt. A céljaimat szinte már a magáénak érezte, gyakorlatilag közösen harcoltunk értük.

Gréta: Máshogy nem is működne, főleg egy házasság esetében. Egy egyéni sportoló valószínűleg nagyobb eséllyel tud kompromisszumot kötni az edzőjével, csapatsportban erre nincs lehetőség. Az egyik kedves emlékem, amikor egy héttel az esküvőnk előtt, még a kvangdzsui vébé alatt a hotelszobámban rajzolgattam az ülésrendet, a párom pedig végül átvállalta tőlem ezt a feladatot. A fáradtság persze tud feszült pillanatokat szülni, de aztán gyorsan túljutunk rajtuk. Szerintem egyikünk sem szívesen hagy rá mindent a férjére, úgy vagyunk vele, jobb, ha saját magunk intézzük.

– A szűk családi körükben van még élsportoló. Hogyan tudják egymást motiválni?

Nadine: Szintén kézilabdázó húgommal, Natalie-val nagyon jó a kapcsolatunk, mindig ott vagyunk a másiknak támasznak. Előfordul, hogy én is kikérem a véleményét szakmai vagy pályán kívüli témákban, jól kiegészítjük egymást. Sajnos mostanában több sérülés hátráltatta, két éve a térdszalagja pont az ellenünk játszott meccs hajrájában szakadt el. Remélem, most már elkerülik a további sérülések, és megerősödve fog kijönni ebből az időszakból.

Gréta: Sportos család a miénk, anya úszó volt, míg a nővéremmel apa példáját követve kezdtünk el profi szinten sportolni. Sokszor táplálkoztam a nehéz helyzetekben a kitartását látva. Azután sem tört meg, hogy egy búvárpalack felrobbanása miatt mindkét lábát elveszítette térd alatt. Tavaly volt hatvanéves, már ötszörös paralimpikon, de az igazán motiváló, amilyen vidáman éli a napjait. Rá gondolva az ember sok mindent átértékel magában, mi az igazán fontos az életben.

– Milyen üzeneteket szeretnének közvetíteni a fiataloknak?

Nadine: Nehéz ügy, mert a mai generáció szerintem már teljesen máshogy gondolkodik. Azt viszont szeretném újra hangsúlyozni, hogy a sport sok mindenre megtaníthatja őket az életről is, és saját magukat is jobban megismerhetik általa. Ha valamit el szeretnél érni, azért tenned kel. Ha elesel, felállsz és újra nekifutsz. Azt is megtanulod, hogy higgy magadban. Közben rengeteg barátságra teszel szert, és lesz egy olyan „közös nyelved”, amely egyből összeköt más, addig ismeretlen sportolókkal is.

Gréta: Szeretném, ha a vízilabda nézettebb sportág lenne, többen járnának a meccsekre. Hiába a legsikeresebb csapatsport itthon, érdeklődésben fényévekre van a kézilabdától. A hazai bajnoki meccseinken mindig jó a hangulat, de szeretném, ha vidéken is olyan atmoszféra fogadna, amelyet szívesen átélnénk. Ezért is próbálok tenni a közösségi oldalaimon, ahol persze humoros tartalmakból sincs hiány. Emellett nem titkolt célom, hogy a ruhamárkámmal szeretnék elsősorban a fiataloknak motivációt adni, és jó példát mutatni. Az első termékünk egy táska volt, rajta olyan szavakkal, amelyek pluszlöketet adhatnak. Nem is kell feltétlen a sportra gondolni, hanem az élet bármely területén, ami érdekli őket, tudjanak kiteljesedni és ne féljenek tőle.

Sikerekben gazdag a pályafutásuk, Nadine BL- győztes, Eb-bronzérmes, Gréta olimpiai bronz-, BL- és vb-ezüstérmes (Fotó: Guristatti Gréta és Schatzl Nadine archívumából)

Válogatott pályafutásukat érintve mindkettejüknél találunk egy különleges bronzérmet. Kurucz-Gurisatti Gréta a tokiói olimpián a szakág első ötkarikás érmét nyerte meg a női pólósokkal, míg Szöllősi-Schatzl Nadine a 2024-es Eb-n tizenkét év után állhatott dobogóra a női kézicsapattal. „Az olimpiai bronzérem számomra azért is volt különösen értékes, mert tizenegy héttel a rajt előtt eltörött az ujjam. Az első meccsem után felhívtam anyát, és mondtam neki, nem fogja elhinni, mennyit kell azért edzeni, hogy az olimpián lőj egy nagy fölét. Viccesen hangzik, de igaz. Hogy aztán a verseny végén egy kapusgóllal szereztük meg a bronzérmet, már a tündérmese kategóriába tartozik. A szívemhez egyébként egy picit közelebb áll a budapesti vizes vébén elért ezüstérem. Tokióban nem lehettek ott sem a családtagok, sem a szurkolók, míg itthon több ezer ember szurkolt nekünk, bárhova mentünk, úgy fogadtak minket, mint a világsztárokat” – mondta Kurucz-Gurisatti, akiről sokaknak eszébe jut a 2021-es ötkarikás játékokon bemutatott magyar zászlós molinója, rajta a „Ha nem mi, akkor ki? Ha nem most, akkor mikor?” felirattal. Ez a fajta most vagy soha hozzáállás a női kéziválogatott 2024-es Eb-menetelésére is igaz volt. „Előtte több világversenyen nem tudtunk érmet szerezni, viszont az ott nyert tapasztalatokból is tudtunk építkezni, azok is hozzájárultak a részben hazai Eb-n elért sikerhez. Jó szívvel gondolok vissza arra, hogy ott lehettem a tokiói és a párizsi olimpián, mindegyik más szempontból volt értékes. A 2024-es Eb-bronz azonban már csak a szurkolóktól kapott hatalmas támogatás miatt is különleges helyet foglal el a szívemben” – jelentette ki Szöllősi-Schatzl. (Fotó: MTI/Illyés Tibor) MENNYIT KELL EDZENI AZÉRT, HOGY AZTÁN AZ OLIMPIÁN LŐJ EGY FÖLÉT?

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. november 14-i lapszámában jelent meg.)