„Összességében mi irányítottuk a mérkőzést – értékelt a lefújást követően a stadionban Csinger Márk, a válogatott belső védője. – Felkészültünk belőlük, a bedobásokból, a szögletekből, az előreívelt labdákból, hiszen ezekből tudtak eddig is veszélyesek lenni, bárki ellen játszottak. Ezúttal is ebből szereztek gólt. A kipattanóról sajnos lemaradtunk, jól eltalálta a srác a labdát. Ezen kívül szerintem nekünk több lehetőségünk volt. Talán Tóth Balázsnak volt egy nagyobb védése, amikor nekik helyzetük adódott, de azon kívül stabilan álltunk hátul.”

A második félidőben az északírek cserékkel is változtattak. A támadósorban magassági fölényt alakítottak ki, ezt követően jobban meg tudták tartani az előreívelt labdákat, és így nem szorultak annyira a kapujuk elé.

„Nem gondolom, hogy hagytuk volna őket futballozni. Két helyzetük volt, az is csak átlövésből. Az első félidőben könnyebben összeszedtük a második labdákat a felívelések után, a másodikban viszont a centerük jobban megtartotta azokat. Így ők is kijjebb tudtak jönni, nem voltak annyira beszorulva. Mi ugyanúgy próbáltuk játszani a saját játékunkat, az ő térfelükön tartani a labdát, és megszerezni a második gólt. Sajnos nem sikerült.”

Csinger számára az elmúlt válogatott mérkőzések személyes előrelépést is jelentettek. Egyre több lehetőséget kap Marco Rossitól, ám a kezdőcsapatban elfoglalt helyéről visszafogottan beszélt.

„Mindig igyekszem a legjobbamat nyújtani, a klubcsapatomban és a válogatottban is. Az utóbbi néhány mérkőzésen sikerült a kezdőcsapat tagjának lennem, de senkinek sincs bérelt helye. Továbbra is azon dolgozom, hogy kivívjam a mester bizalmát. Ehhez mindenhol jó teljesítményt kell nyújtanom.”

A magyar válogatott előtt most újabb lehetőség áll. Márciusban az A-liga valamelyik csapata ellen kell kiharcolnia a feljutást. A lehetséges ellenfelek között Szerbia, Horvátország, Dánia és Wales szerepel. Csinger Márk egyelőre nem foglalkozik azzal, melyik rivális lenne a legkedvezőbb.

„Teljesen mindegy, kit kapunk, ez nem rajtunk múlik. Ráérünk ezzel márciusban foglalkozni. A szakmai stáb felkészül majd az ellenfélből, kielemzi a játékát, mi pedig addig sok mérkőzést játszunk a klubcsapatainkban. Bárkit is kapunk az osztályozón, szeretnénk feljutni. Nem lesz egyszerű dolgunk, mindegyik jó csapat, jó játékosokkal, de bízunk a legjobbakban. Ha már így alakult, osztályozón kell kiharcolnunk az A-ligába jutást.”