– Futballpálya után ring – éles váltás…

– Ez biztos – még most is elképesztő kimondani, hogy jövő héten szombaton megvívhatom az első profi bokszmérkőzésemet – mondta lapunknak Máté János, a Ferencváros 36 éves korábbi csatára, aki a 2011–2012-es idényben az NB II Nyugati csoportjában gólkirályi címet szerzett (17 gólig jutott a Videoton-PA-ban), míg a Hajdúszoboszlóban 2021–2022-ben 32 találattal az NB III Keleti csoportjában lett a legjobb góllövő. – Pedig csak 2024-ben kezdtem el komolyabban bokszolni, ehhez képest már WFC amatőr világbajnoki címet is szereztem. Persze ezt a helyén kell kezelni, teljesen más szint, mint a profi ökölvívás. Viszont november 28-án már ott is bemutatkozom, ez nekem szintlépés. Az ellenfelem a 35 esztendős Varjú György lesz, aki tizenhárom éve mutatkozott be a profik között. Sokkal rutinosabb nálam, de azért lépek ringbe, hogy megszerezzem az első győzelmemet.

Fotó: Nemzeti Sport

– Honnan jött a boksz szeretete?

– Édesapám kiokusint oktatott, innen a küzdősportok iránti vonzalom – ha azt nem vesszük ide, hogy még a Ferencváros játékosaként Bunyós Pityu tartott néhány edzést nekünk, püföltük kicsit a zsákot. Amikor 2022 nyarán abbahagytam a futballt Hajdúszoboszlón, ahol időközben a családommal le is telepedtünk, kellett valami, amivel karbantartom magam. Elkezdtem futni, de hamar kiderült, ez nem köt le. Hiányzott a versenyzés, az, hogy legyen előttem cél, legyen tétje annak, amit csinálok. Így jött a boksz. Debrecenben, a Lókodi Fight Clubban készülök, Lókodi Attila a mesterem, vele dolgozom. Amikor a nyugati országrészben járok, igyekszem Törteli Balázshoz is eljutni sparringolni, mert ezekből az edzésekből mindig sokat tanulhatok. Gyorsan beszippantott ez a világ, egyszer csak azt vettem észre, hogy mindennap ott vagyok a teremben, és ugyanazt a tüzet érzem, mint korábban a futballban.

– Azt mondják, az első kapott pofon vízválasztó – miként élte meg, amikor először gyomorszájon vágták?

– Ilyenkor dől el, hogy az ember azt mondja, köszöni, ebből nem kér többet, vagy még jobban akarja. Nálam egyértelműen az utóbbi történt. Az első komolyabb sparringokon hamar megmutatták, mennyi mindent nem tudok még, de furcsa módon ez nem elvette a kedvemet, hanem vérszemet kaptam tőle. Azt mondtam, rendben, most még sokkal jobbak vagytok nálam, de adjatok néhány hónapot, és egészen más lesz a helyzet. Rengeteget dolgoztam, napi két-három edzést végeztem, az elmúlt egy évben nagyjából hatszáz tréningen vettem részt. Az egyik legjobb visszajelzés az volt, amikor hónapokkal később újra azokkal bunyóztam, akik az elején könnyedén fölém nőttek, és már egészen más meneteket bokszoltam velük.

– Mikor érezte, hogy megvan a tehetsége ehhez a sportághoz?

– Már az elején pozitív visszajelzéseket kaptam. A testalkatom megfelelő, 190 centiméter magas vagyok, 194 centiméter a karfesztávolságom, a futballnak köszönhetően jó az állóképességem, a sportágspecifikus munkával pedig sokat erősödtem. Külön fejlesztjük az ütőerőt is. Technikailag nyilván jelentős lemaradást kell ledolgoznom azokhoz képest, akik gyerekkoruk óta bokszolnak, de az erőmmel, a lelkesedésemmel és az állóképességemmel eddig sokszor sikerült kompenzálnom a rutinkülönbséget. A futball miatt a reakcióidőm és az ütemérzékem is jó, ebből előnyt kovácsolhatok. Harcsa Zoltánnal – aki 2012-ben az ötödik helyen végzett az olimpián – többször is bokszoltunk, szerinte nagyon kellemetlen ellenfél vagyok, mégpedig azért, mert nem fogy az erőm. Elmondta, a bokszolók sokszor arra játszanak, hogy jobban bírják, mint a másik, de ha azt látod, hogy az ellenfeled ugyanúgy megy előre, mint az első menetben, az bizony megtörhet.

– Nagy az érdeklődés a mérkőzése iránt?

– Székesfehérváron, a VOK-csarnokban lesz a meccs, a Törteli Fight Night eseményen. Néhány száz ember fér be, pillanatok alatt elfogytak a belépők. Több ferencvárosi szurkoló is érdeklődött, hogy jönne, sajnos nem mindenkinek tudtam segíteni jegyet szerezni. A menedzseremmel, Rácz Félixszel izgatottak vagyunk, én pedig bízom magamban és az elvégzett munkában. A labdarúgásban kisegíthettek a társak, a ringben viszont csak én vagyok, ezért a mérkőzés igazi erőfelmérő lesz nekem. Van egy álmom: szeretnék úgy ringbe lépni, hogy több száz ferencvárosi szurkoló áll mögöttem. A pályán már tapasztalhattam, milyen érzés Fradi-mezben, telt ház előtt, akár derbin küzdeni. Elképesztő lenne ezt még egyszer átélni, csak ezúttal nem a füvön, hanem a ringben. Ehhez azonban először november végén kell bizonyítanom. Amikor megszólal a gong, ugyanaz a tűz lobog majd bennem, mint annak idején a futballpályán.