Kellemes meglepetés, csalódás vagy ezt várta? Mit gondol a magyar NL-szereplésről?
Kedd este az Észak-Írország elleni 1–1-es döntetlennel véget ért a Nemzetek Ligája csoportköre. A magyar válogatott a második helyen zárta csoportját az északírek mögött, Ukrajna és Grúzia előtt, így maradt esélye az A-ligába jutásra. Az előzetes várakozásaihoz képest hogyan szerepelt a csapat, miként értékeli a szereplést?
SZAVAZÁS
Hogyan értékeli a magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-szereplését?
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NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
1. forduló. Szeptember 25., péntek
Grúzia–Észak-Írország 0–1
Magyarország–Ukrajna 0–1
2. forduló. Szeptember 28., hétfő
Grúzia–Ukrajna 0–0
Észak-Írország–Magyarország 0–0
3. forduló. Október 2., péntek
Magyarország–Grúzia 1–0
Ukrajna–Észak-Írország 0–3
4. forduló. Október 5., hétfő
Ukrajna–Magyarország 1–2
Észak-Írország–Grúzia 0–0
5. forduló. November 14., szombat
Grúzia–Magyarország 0–2
Észak-Írország–Ukrajna 1–0
6. forduló. November 17., kedd
Magyarország–Észak-Írország 1–1
Ukrajna–Grúzia 1–0
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