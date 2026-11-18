Kedd este az Észak-Írország elleni 1–1-es döntetlennel véget ért a Nemzetek Ligája csoportköre. A magyar válogatott a második helyen zárta csoportját az északírek mögött, Ukrajna és Grúzia előtt, így maradt esélye az A-ligába jutásra. Az előzetes várakozásaihoz képest hogyan szerepelt a csapat, miként értékeli a szereplést?

SZAVAZÁS Hogyan értékeli a magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-szereplését? Nagyjából ezt vártam, reális a második helyezés

Csalódott vagyok, nálam az első hely volt az elvárás

Örülök neki, hogy az osztályozót sikerült kiharcolni, szép eredmény

Az NL-ben nem az eredmény a fontos, hanem az új játékosok csapatba építése KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!