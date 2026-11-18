A nemzeti válogatottak azonos, 47 lábas SSL 47-es vitorlásokkal versenyeznek, így elsősorban a csapatmunka, a taktika, a hajókezelés és a versenyzők tudása dönt. A vb többfordulós, kieséses rendszerben zajlik, a legjobbak fokozatosan kapcsolódnak be a küzdelmekbe.

A 2023-as, a Kanári-szigeteken rendezett első SSL Gold Cup világbajnokságot óriási meglepetésre nyerte meg a Berecz Zsombor vezette csapat, amely Sámánok néven szerepelt. A válogatott kapitánya továbbra is a Finndingiben olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vitorlázó, a csapat meghatározó tagjai között található Majthényi Szabolcs 15-szörös Repülőhollandi-világbajnok, valamint Bakóczy Róbert, J24-es Európa-bajnok kormányos, akik részesei voltak a sporttörténelmi sikernek. Az idei verseny egyik újdonsága, hogy minden hajón legalább egy női versenyzőnek is helyet kell kapnia.

A magyar csapat jövő csütörtökön kezdi meg szereplését, eddigi ellenfelei közül Ecuador ismert. A következő fordulóra december 2–5-én kerül sor, december 7–10-én lesz a negyeddöntő, december 12-én az elődöntő, majd december 13-án a döntő.