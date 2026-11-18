Arda Gülerrel szerződést hosszabbított a Real Madrid
A Real Madrid hivatalos közleményében jelentette be, hogy további három évvel, 2032 nyaráig meghosszabbította török támadó középpályása, Arda Güler szerződését.
Arda Güler 2023 nyarán került a Fenerbahcétől a Real Madridhoz, akkor 2029 nyaráig szóló szerződést kötött vele a csapat, amelynél eddig 126 tétmérkőzésen lépett pályára, és 22 gólt szerzett.
A még mindig csak 21 éves labdarúgó az elmúlt négy idényben öt nagy címet szerzett a Reallal: egy-egy Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot, európai Szuperkupát, egy spanyol bajnoki címet és egy spanyol Szuperkupát nyert meg.
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