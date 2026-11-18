Arda Güler 2023 nyarán került a Fenerbahcétől a Real Madridhoz, akkor 2029 nyaráig szóló szerződést kötött vele a csapat, amelynél eddig 126 tétmérkőzésen lépett pályára, és 22 gólt szerzett.

A még mindig csak 21 éves labdarúgó az elmúlt négy idényben öt nagy címet szerzett a Reallal: egy-egy Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot, európai Szuperkupát, egy spanyol bajnoki címet és egy spanyol Szuperkupát nyert meg.