Tornasportok: dobogós helyezések a Balkán-bajnokságon
Zadarban a tornászok utánpótlás Balkán-bajnokságán a magyar fiúk négy éremmel gazdagodtak.
A horvát kikötővárosban az utánpótlás Balkán-bajnokságon a Bánki Márk, Lukács Gábor, Fábián Benedek, Gulyás Milán, Ádám Zlatan, Lacza Miklós alkotta fiúválogatott a bolgárok mögött és a horvátok előtt a második helyet szerezte meg.
A juniorok mezőnyében Bánki Márk az egyéni összetettben ezüst-, Lukács Gábor bronzérmes lett.
A kadét korosztályban Gulyás Milán a dobogó harmadik fokára állhatott, Fábián...
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