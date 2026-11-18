A horvát kikötővárosban az utánpótlás Balkán-bajnokságon a Bánki Márk, Lukács Gábor, Fábián Benedek, Gulyás Milán, Ádám Zlatan, Lacza Miklós alkotta fiúválogatott a bolgárok mögött és a horvátok előtt a második helyet szerezte meg.

A juniorok mezőnyében Bánki Márk az egyéni összetettben ezüst-, Lukács Gábor bronzérmes lett.

A kadét korosztályban Gulyás Milán a dobogó harmadik fokára állhatott, Fábián...

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