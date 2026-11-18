Miljan Krpics szerződéshosszabbításával kezdődött októberben Győrben a folyamat, amely azóta többekkel folytatódott. A szerb válogatottba meghívott csapatkapitány ugyan 2029-ig írt alá az ETO-val, ám várhatóan játékjogának jövőbeni értékesítése foroghatott mindegyik fél fejében, amikor aláírták a papírokat. Azóta három másik fiatal védőt kötött magához a klub: Selyem Bálint a nyári európai kupaselejtezőben mutatkozott be a csapatban, azóta megelőzte a sorban Stefan Vladoiut és Bíró Barnabást is, igaz, a folyamatosan, kaotikusan változó felállás és játék miatt gyakran Jewison Bennette játszik jobb oldali szárnyvédőt. Lesz ideje kiharcolni a helyét, hiszen 2030-ig kötelezte el magát a klubhoz.

A szintén saját nevelésű Urblík Norbert rögös úton, számos súlyos sérülést kiheverve jutott el oda, hogy alapember legyen a védelemben, és Krpicshez hasonlóan 2029-ig erősítheti a győrieket. Csorba Noel is a nyári sérüléshullám miatt kapott bizonyítási lehetőséget, 2029 nyarán jár le a múlt héten aláírt szerződése. Információnk szerint vele nem ér véget ez a folyamat, több másik saját nevelésű futballistával, valamint a bajnoki cím megszerzésében kulcsszerepet vállaló alapemberrel is tárgyal Sander Van Praet sportigazgató.

A klub vízválasztó előtt áll. Szombaton bizonyítania kell, hogy a szeptemberi, méltatlan játékkal elszenvedett 3–0-s vereséget követően van keresnivalója a Ferencváros ellen, és persze az aranyéremért zajló harcban. Ez a mérkőzés egyben azt is megmutathatja, hogy optimális felkészüléssel Efraín Juárez vezetőedző fel tudja-e venni a versenyt a már a fővárosiak kispadján ülő elődjével, Borbély Balázzsal. Ráadásul a jövő héten az egyelőre sokkal meggyőzőbben futballozó Debrecent fogadja az ETO, amely ezekben a napokban vagy megalapozza őszi bajnoki címét, vagy már decemberre kirajzolódik, hogy legfeljebb a dobogóért küzdhet.

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

November 21., szombat

13.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

16.00: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

November 22., vasárnap

13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)