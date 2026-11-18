Igencsak népes és bombaerős mezőny nevezett a junior cselgáncsozók világbajnokságára, amelynek november 19. és 22. között az üzbég főváros, Taskent ad otthont. Csütörtöktől öt kontinens 82 országának 595 dzsúdósa indul az U21-esek vb-jén. Az ázsiai helyszínen öt férfi és három női versenyző képviseli a magyar színeket.

A fiúk között az első számú esélyes a jó szereplésre Kollár Sebestyén (66 kg)...

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