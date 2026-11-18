Cselgáncs: Taskentben csütörtökön megkezdődik a junior-világbajnokság
Nyolc magyar cselgáncsozó szerepel a csütörtökön kezdődő, üzbegisztáni junior-vb-n, amelyen olimpiai kvalifikációs pontokat is lehet szerezni.
Igencsak népes és bombaerős mezőny nevezett a junior cselgáncsozók világbajnokságára, amelynek november 19. és 22. között az üzbég főváros, Taskent ad otthont. Csütörtöktől öt kontinens 82 országának 595 dzsúdósa indul az U21-esek vb-jén. Az ázsiai helyszínen öt férfi és három női versenyző képviseli a magyar színeket.
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