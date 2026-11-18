Már csak a Mladost akadályozhatja meg, hogy a Kaposvár sporttörténelmet írjon: ha a magyar rekordbajnok nyeri meg a párharcot a zágrábiak ellen, bejut a BL csoportkörébe, ami a sorozat 1999 óta íródó históriájában még egyetlen magyar csapatnak sem sikerült. Ráadásul a horvát klub nem tartozik a verhetetlen kategóriába.

„Mi is így gondoljuk, habár egyáltalán nem becsüljük le ellenfelüket – mondta a somogyiak egyik alapembere, Bö­göly Gábor. – Az eddigi selejtezőink sem voltak könnyűek, de a másik ágat elnézve azért egyszerűbbnek tűnik. Az osztrákoktól jobban tartottam, de mindkét mérkőzésen száz százalékot adtunk ki magunkból és erre készülünk a csütörtöki, első meccsen is a Mladosttal szemben.”

Az ősszel eddig jól menetelő kaposváriak veretlenségi sorozata az elmúlt vasárnap a MÁV Előre elleni bajnoki rangadón megszakadt.

„Küzdős, hajtós meccs volt, mindkét csapat magas színvonalon játszott. Nem adtuk olcsón a bőrünket, de a végén elpártolt mellőlünk a szerencse. Persze ebben benne van már a fáradtság is, hiszen a rajt óta minden héten két mérkőzést játszunk, és gyakorlatilag heten csináljuk végig, emellett rengeteget utaztunk. Eddig mindig nagyszerűen ment a játék, de törvényszerű volt, hogy egyszer megszakad a sorozat. De ha lehet választani, inkább a bajnokságban kapjunk ki, mint a csütörtöki BL-selejtezőben” – mondta a válogatott szélső ütő.

A Kaposvár sebezhető pontja, hogy a cseresarokban tehetséges, de rutintalan fiatalok, illetve sérülés után visszatérő játékosok állnak, azaz nincs minőségi cseréje Zoran Kedacicnak. Az idény elején éppen Bögöly lett volna az egyik ilyen bevethető cserejátékos, azonban Hubicska Patrik térdsérülése után „epizodistából” hirtelen főszereplő vált.

„Az idény előtt elmondtam, hogy munka mellett vállaltam a játékot, és nem tudok részt venni minden edzésen. Nos, azóta nem hagytam ki egyet sem… Bevallom, érzem is a fáradtságot, hiszen amikor a többiek kapnak egy-egy szabadnapot, nekem akkor is dolgoznom kell. Persze nem akarok panaszkodni, a klubnál nagyon jó a regenerációra szakosodott stáb és remek gépeink is vannak, de teljesen más, ha van két szabadnapod, amikor kifújhatod magad – ilyen augusztus eleje óta nem volt nekünk.”