Összejött a várva várt bemutatkozás a magyar válogatottban, az eredmény azonban aligha olyan lett, amilyennek megálmodta. Mi jár most a fejében?

Egyik szemem sír, a másik nevet. Nagyon örülök, hogy bemutatkozhattam, de nem így képzeltem el, nem ilyen végeredménnyel. Nagyon sajnálom az egész csapatot, mindenki csalódott, nagyon szerettünk volna a csoport élén végezni. Tudtuk, hogy jobban futballozunk, mint az északírek, nekik két fő fegyverük volt, a szögletek, szabadrúgások és a felívelések. Sajnos éppen ebből kaptuk a gólt.

Álmodott róla, hogy gólt szerezhet első meccsén?

Próbálkoztam, Marco Rossi is úgy küldött a pályára, hogy ha helyzetbe kerülök, bátran lőjek. Egy-két lövésemet blokkolták, mindig odaértek a védők. Volt egy olyan szituáció, amikor az első lövésem visszapattant hozzám, csináltam egy cselt balra, már azt hittem, sikerül ellőni a labdát, de egy másik védő ismét beleugrott. Bíztam benne, hogy összejön, sajnos nem sikerült.

Mennyire érezte a különbséget az NB I és a válogatott mérkőzés színvonala között?

Szoknom kell még ezt a szintet, mert ez nem ugyanaz, mint az NB I. Sokkal gyorsabban történnek a dolgok, a védők hamarabb odaérnek, kevesebb idő jut a döntésekre. Bízom benne, hogy lesz még lehetőségem, és tovább tudok fejlődni.

A második félidő közepén mintha kissé elfáradt volna a magyar válogatott. Ön hogyan látta?

Ilyen közönség előtt, ilyen szurkolótáborral a hátunk mögött nem lehet elfáradni. A végén már mindent egy lapra feltettünk, tudtuk, hogy nagyon kell a gól, támadnunk kellett. Mindenki ment előre, de hiányzott a találat.

Mit jelentett önnek, hogy néhány napig együtt készülhetett a válogatott meghatározó játékosaival?

Nagy megtiszteltetés volt. A srácok rendkívül befogadóak voltak, nagyon jó volt a hangulat az edzőtáborban, és tényleg megkönnyítették a dolgomat. Az NB I-ből érkeztem, de úgy érzem, ha még egyszer-kétszer lehetőséget kapok, teljesen be tudok illeszkedni, és még többet tudok nyújtani.

Lehet azért pozitív érzésekkel ébredni a bemutatkozás utáni reggelen?

A játékunkkal szerintem nem volt gond, tettük a dolgunkat. Az északírek azért jöttek ide, hogy elvigyenek egy pontot, és ez sikerült nekik. De úgy gondolom, sokkal jobbak voltunk, és többet érdemeltünk volna. A bemutatkozásomnak természetesen örülök, de most még nagyon fáj ez az eredmény.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 6. FORDULÓ

2. CSOPORT

MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG 1–1 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 55 306 néző. Vezette: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Szendrei Á., 84.), Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai (Urblík J., 69.), Styles (Tóth R., 60.) – Bolla B. (Pető M., 69.), Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson (Magennis, a szünetben), C. Brown – Devlin (B. Spencer, 56.), Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly (Morrison, 56.) – Price (Smyth, 82.). Asszisztensedző: Steven Davis

Gólszerző: Varga B. (35.), ill. Devenny (65.)

Sárga lap: Varga B. (51.), Kerkez (83.), ill. P. Charles (51.), Hume (56.)