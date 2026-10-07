Grúziai pontszerzés és Észak-Írország legyőzése A-ligát ér

Amikor két mérkőzés (Ukrajna 0–1, Észak-Írország 0–0) után csupán egy pontja volt a magyar csapatnak szerzett gól nélkül, a cél elérése nem tűnt reálisnak. Grúzia és Ukrajna legyőzése után viszont nagyot változott a helyzet, és az A-ligába visszajutás máris kézzelfogható közelségbe került. Mindenképpen jól jött ehhez, hogy a hétfői ukrán–magyar meccsel egy időben zajló Észak-Írország–Grúzia találkozón nem tudtak nyerni a hazaiak. Igaz, közel álltak hozzá, hiszen a 84. percben tizenegyest rúghattak, ám Isaac Price lövését kivédte Giorgi Mamardasvili. Maradt a 0–0, így bár az északírek továbbra is veretlenek, és még mindig nem kaptak gólt, előnyük a csoport élén már csupán egy pont a magyar együttes előtt. Mivel a Marco Rossi szövetségi kapitány irányította magyar együttes kiesni a C-ligába már csak a körülmények rendkívül kedvezőtlen összejátszása révén tudna (ha elveszíti mindkét meccsét, miközben az ukránok legyőzik Észak-Írországot, a grúzok pedig az ukránokat, majd még el kellene veszítenie az osztályozót is), mindenképpen a feljutást kell célnak tekinteni.

Mi kell hozzá? Az utolsó két meccsen négy pont elégséges, ha abból három Észak-Írország legyőzéséért jár. Előbb még Grúziában lép pályára a Rossi-csapat, ott a döntetlen is megfelelő eredmény lehet, ha utána a Puskás Arénában legyőzi Észak-Írországot. Ezzel a négy ponttal ugyanis Ukrajna és Grúzia mindenképpen a mieink mögött végezne, Észak-Írországnak pedig a legjobb esetben is csak ugyanannyi pontja (11) lenne, mint Magyarországnak, és pontazonosság esetén elsőként az egymás elleni eredmény rangsorol, ami mellettünk szólna.

A csoportelsőség ráadásul azért is fontos, mert abban az esetben az Európa-bajnoki selejtező sorsolásán nem a harmadik, hanem a második kalapból sorsolnák a magyar válogatottat.

1. forduló. Szeptember 25., péntek

Grúzia–Észak-Írország 0–1

Magyarország–Ukrajna 0–1

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

Grúzia–Ukrajna 0–0

Észak-Írország–Magyarország 0–0

3. forduló. Október 2., péntek

Magyarország–Grúzia 1–0

Ukrajna–Észak-Írország 0–3

4. forduló. Október 5., hétfő

Ukrajna–Magyarország 1–2

Észak-Írország–Grúzia 0–0

5. forduló. November 14., szombat

18.00: Grúzia–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd

20.45: Magyarország–Észak-Írország

20.45: Ukrajna–Grúzia