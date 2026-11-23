A Pintér Zsuzsanna, Flank-Tanító Dorottya, Milanovic Alexandra, Kiss Anett összeállítású négyes a 2/1-es mutatójú riválissal szemben elbukta az első két endet, majd 2:0-val a harmadikban egyenlített. A negyedik end azonban katasztrofálisra sikeredett, 4:0-ra hozták ezt a csehek, és hiába volt egy újabb viszonylag jó játékrész (2:0), a hatodik és hetedik end is simán a riválisé lett. A nyolcadik end lejátszására már nem volt szükség.

A magyarok szombaton, a nyitó napon az angolokat győzték le, vasárnap pedig előbb a hongkongiak, majd este – drámai fordítás végén – a Fülöp-szigetekiek felett diadalmaskodtak.

Négy fordulót követően a csoportot a lettek vezetik négy győzelemmel, a mieinknek és a cseheknek három, a hongkongiaknak és a Fülöp-szigetekieknek kettő, az angoloknak és a litvánoknak egy sikerük van, míg Új-Zéland nyeretlenül a nyolcadik, utolsó.

A mieink kedden Lettországgal és Litvániával, szerdán Új-Zélanddal csapnak össze.

A tornán hat hely talál gazdára a márciusi vb-re. A két nyolccsapatos csoportból az első kettő elődöntőbe jut, ezek a csapatok egyből biztosítják helyüket a vb-n. A két harmadik egymással játszik, a győztes szintén részvételi jogot szerez, a vesztes pedig a két negyedik összecsapásának győztesével mérkőzik meg az utolsó vb-helyért.