„A sportesemények nem szolgálhatnak a propaganda színteréül” – fogalmazott videóüzenetében Ursula von der Leyen, hozzátéve, hogy javasolja a hivatalos orosz jelképek megjelenítésének betiltását is.

Az ukrajnai háború 2022 februári kitörése óta kizárt orosz sportolók visszaengedését a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szorgalmazza, s ennek már több sportág nemzetközi szövetsége szabadon vagy korlátolt formában eleget tett, igaz, ellenzők is akadnak nagy számban. A tiltakozás attól kapott új erőre, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) október 30-án úgy döntött, hogy az orosz jégkorongosokat kötelező visszahelyezni a világbajnoki mezőnybe.

Először Kanada jelezte, hogy nem teljesíti a CAS, illetve a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) határozatát, és nem ad vízumot a december 26-án rajtoló junior vb-re az oroszoknak. Az első hokis vb, amelyet az Európai Unióban rendeznek, a január 8-16-i csehországi női ifjúsági világbajnokság, melynek a mezőnyében a magyarok is ott lesznek. Csakhogy a csehek sem engedélyeznék az oroszoknak a szereplést, és Petr Macinka külügyminiszter, valamint Lubomír Metnar belügyminiszter a múlt héten arra kérte az európai uniós kollegáit, hogy ők se adjanak olyan vízumot az orosz jégkorongozóknak, amely lehetővé tenné számukra az EU-ban rendezendő sporteseményeken való részvételt.

Az IIHF azért van nehéz helyzetben, mert ha nem teljesíti a CAS ítéletét, akkor a sportág olimpiai jövője kerül veszélybe, míg ha a döntés alapján visszahelyezi a vb-mezőnybe az oroszokat, akkor több ország nem hajlandó kiállni ellenük, ráadásul több szponzor is megvonhatja a támogatását. Az IIHF azonban az államok vízummegtagadó politikája miatt megteheti, hogy jelzi az oroszok felé, hogy nem a világszervezet miatt hiúsul meg a szereplésük.

A jogerős CAS-ítélet után az oroszok azt kérik, hogy vegyék el a vb rendezési jogát azoktól az országoktól, amelyek nem járulnak hozzá a szereplésükhöz, és a jövőben se adhassanak otthont nemzetközi sporteseményeknek.