A korlátozások változatlanul hagyását, így az orosz és a fehérorosz válogatottak és klubcsapatok eltiltását a nemzetközi tornáktól a TASZSZ jelentette a FIBA sajtószolgálatára hivatkozva.

A FIBA Europe-pal szemben a FIBA korábban úgy döntött, hogy feloldja az összes orosz és fehérorosz játékosra, edzőre, játékvezetőre és egyéb tisztviselőre vonatkozó korlátozásokat a hagyományos és a 3x3-as kosárlabdában egyaránt. Az orosz 3x3-as válogatottak részvételének kérdését, beleértve a 2028-as Los Angeles-i olimpián való részvételt is, a FIBA Tanácsa decemberben vitatja meg.