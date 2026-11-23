A FIBA Europe, a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) európai regionális szervezete érvényben tartja az orosz csapatokkal szembeni szankciókat, amelyeket az orosz-ukrán háború kitörését követően, még 2022-ben hozott.
A korlátozások változatlanul hagyását, így az orosz és a fehérorosz válogatottak és klubcsapatok eltiltását a nemzetközi tornáktól a TASZSZ jelentette a FIBA sajtószolgálatára hivatkozva.
A FIBA Europe-pal szemben a FIBA korábban úgy döntött, hogy feloldja az összes orosz és fehérorosz játékosra, edzőre, játékvezetőre és egyéb tisztviselőre vonatkozó korlátozásokat a hagyományos és a 3x3-as kosárlabdában egyaránt. Az orosz 3x3-as válogatottak részvételének kérdését, beleértve a 2028-as Los Angeles-i olimpián való részvételt is, a FIBA Tanácsa decemberben vitatja meg.
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