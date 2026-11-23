Jannik Sinner kés alá fekszik
Megműtik a korábbi világelső teniszező, az ATP-rangsorban jelenleg második Jannik Sinner sérült térdét, ami miatt elképzelhető, hogy csak tavasszal tér vissza.
Jannik Sinner júliusban, Wimbledonban szerezte meg pályafutása ötödik Grand Slam-trófeáját, azóta viszont nem lépett pályára, s bár többször is szóba került visszatérése, orvosai javaslatára úgy döntött, mégis kés alá fekszik.
A beavatkozást várhatóan kedden Finnországban Lasse Lempainen specialista végzi el. Sajtóértesülések szerint Sinnerre három-négy hónapos rehabilitáció vár, legkorábban valószínűleg csak a tavasszal kezdődő salakpályás idényben játszhat újra.
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