Jannik Sinner júliusban, Wimbledonban szerezte meg pályafutása ötödik Grand Slam-trófeáját, azóta viszont nem lépett pályára, s bár többször is szóba került visszatérése, orvosai javaslatára úgy döntött, mégis kés alá fekszik.

A beavatkozást várhatóan kedden Finnországban Lasse Lempainen specialista végzi el. Sajtóértesülések szerint Sinnerre három-négy hónapos rehabilitáció vár, legkorábban valószínűleg csak a tavasszal kezdődő salakpályás idényben játszhat újra.