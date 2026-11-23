Sportlövészet: A magyar juniorok kitettek magukért a Hungarian Openen
A Hungarian Open nemzetközi sportlövőversenyről több magyar junior is éremmel térhetett haza.
A múlt héten a Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezték meg a XXII. Hungarian Open 10 méteres nemzetközi sportlövőversenyt, amelyen 17 ország mintegy 250 versenyzője vett részt. A viadalon a juniorkorosztály képviselői külön is összemérték a tudásukat, több magyar fiatal is remek teljesítményt ért el.
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A légpuskás lányok viadala után kizárólag magyar ígéret állt dobogóra. A döntőben Hegedüs Abigél 251.7...
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