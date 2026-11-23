A soron következő tornát 2027. június 24. és július 25. között Brazíliában rendezik meg. A 2031-es vb-n a résztvevő csapatok számát 32-ről 48-ra bővítik, követve az idei férfi vb formátumát, amelynek – Kanada mellett – szintén az Egyesült Államok és Mexikó volt a társrendezője.

A hétfői FIFA-döntéssel a 2028-as férfi Európa-bajnokság után – amelynek az Egyesült Királyság és Írország ad otthont – Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország újabb jelentős sportesemény rendezési jogát nyerte el.

Mindkét helyszínkijelölés borítékolható volt, mivel a rendezésre csak ezek a nemzetek nyújtottak be pályázatot a nemzetközi szövetséghez (FIFA).