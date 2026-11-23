„Valóban megtettük az ilyenkor szükséges jogi lépéseket – ismerte el hétfői megkeresésünkre Filus Andor. – Az FK Csíkszereda vezetőségével az elmúlt hetekben leveleztünk, a klub elismeri a tartozását, de nem jutottunk egyről a kettőre, mert azt a visszajelzést kaptuk, hogy továbbra sem tudnak fizetni. Mi pedig nem vagyunk egy tehetős klub, hogy finanszírozni tudjuk egy olyan klub működését, amely velünk ellentétben az elmúlt években jelentős támogatással bírt. Az az összeg, amivel a tőlünk távozott két futballista játékjogának értékesítésével kalkuláltunk, hiányzik a költségvetésünkből. Ezért a magyar és a román szövetséget, valamint a nemzetközi és az európai szövetséget, tehát a FIFA-t és az UEFA-t is értesítettük, hogy az FK Csíkszereda nem rendezte a tartozását. A beadványunkhoz a szerződéseket és a klubok közötti levelezéseket is csatoltuk. Bízunk benne, hogy külső nyomás hatására sikerül rendezni az ügyet, mert nem tudunk tovább várni.”

Értesüléseink szerint több tízmillió forintos összegről van szó. Úgy tudjuk, az ilyenkor szokásos eljárásrend értelmében a FIFA a bejelentés után felveszi a kapcsolatot az érintett klubbal, fegyelmi eljárást indít és szankciót helyezhet kilátásba, ami első körben az átigazolásokból való kizárás lehet, ha a megszabott határidőig sem teljesül a fizetés. Ezzel egyidejűleg a román szövetség is eljárást indíthat az ügyben, és akár pontlevonást is kilátásba helyezhet.

Ugyanakkor nem csak ebben az ügyben szankcionálhatja a szövetség az élvonalban hat ponttal az utolsó helyen álló FK Csíkszeredát.

A román profi liga honlapján ugyanis szerepel egy bejegyzés arról, hogy a szövetség vitarendezési testületének ügyei között pénzügyi követelés címszó alatt folyamatban van egy ügy Kleinheisler László és az FK Csíkszereda között, melyben hetek óta nincs döntés, a következő határidő november 25.

A nyáron távozott, azóta klub nélküli középpályás menedzsere, Filipovics Vladan megkeresésünkre megerősítette, hogy a játékosnak a tavaszi bennmaradásért járó bónusszal tartozik a klub.