Garri Kaszparov több alkalommal is nagyon élesen fogalmazott, amikor az utóbbi évek sakkvilágbajnokairól kérdezték. A legendás orosz nagymester szerint a klasszikus világbajnokok kora Magnus Carlsennel véget ért. A sportág egyik legnagyobb alakja arra utalt, hogy miután a norvég világelső motiváció hiányában 2022-ben lemondott a trónról, a következő győztesek, a kínai Ting Li-zsen és az indiai Dommaraju Gukesh nem tudták igazolni, hogy megérdemelten szerezték meg a címet. Nem igazán jöttek a nagy sikerek, sokat veszítettek az értékszámukból, így nagyon visszaestek a világranglistán is. Kaszparov úgy véli, hogy mindig a legjobb játékos legyen a világbajnok. Márpedig akkor is Carlsen számított (és számít ma is) az első számú sakkozónak, amikor Ting Li-zsen és Gukesh felért a csúcsra.

November 24. (kedd): 1. játszma

November 25. (szerda): 2. játszma

November 26. (csütörtök): 3. játszma

November 27. (péntek): szünnap

November 28. (szombat): 4. játszma

November 29. (vasárnap): 5. játszma

November 30. (hétfő): 6. játszma

December 1. (kedd): szünnap

December 2. (szerda): 7. játszma

December 3. (csütörtök): 8. játszma

December 4. (péntek): 9. játszma

December 5. (szombat): szünnap

December 6. (vasárnap): 10. játszma

December 7. (hétfő): 11. játszma

December 8. (kedd): 12. játszma

December 9. (szerda): szünnap

December 10. (csütörtök): 13. játszma

December 11. (péntek): 14. játszma

December 12. (szombat): rájátszás

A játszmák minden nap 15 órakor kezdődnek. A MENETREND

„1886-tól addig a napig, amikor Magnus elsétált…, azt hiszem, ez a mi történetünk. És ez egy dicsőséges történet. Nincs semmi rossz abban, hogy más meccseket is játszanak, és hagyjuk, hogy a FIDE világbajnokságnak hívja ezeket. Ha felkelti a közvélemény érdeklődését, akkor az fantasztikus. De 16 a szám“ – mondta Kaszparov nemrég Maurice Ashley szakújságírónak egy interjúban.

Utóbbival Kaszparov a klasszikus sakk történetének uralkodóira utalt Wilhelm Steinitztől Carlsenig, akik ennyien voltak, de nincsenek köztük azok, akik 1993 és 2006 között győztek a FIDE-nél, amikor két világbajnoki cím létezett. Az ebben az időszakban megrendezett nem klasszikus vébék legitimitása a mai napig vita tárgya, Kaszparovhoz hasonlóan sokan nem is ismerik el, habár jogilag ugyanolyan vb-címek számítanak, mint bármelyik. Ezért sem egyértelmű, hogy ha Sindarov nyer, akkor a 19. vagy a 23. új uralkodója lesz-e a sportágnak. Itt lehet megemlíteni Rustam Kasimdzhanovot, Üzbegisztán első világbajnokát is.

Akár igaza van Kaszparovnak, akár nem, a címvédő Gukesh és a kihívó Sindarov párharcának győztesét világbajnoknak hívják majd.

Gukesh és Sindarov eddig mindössze három klasszikus időbeosztású partit játszott egymás ellen. Sindarov kétszer nyert egy döntetlen mellett, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a Sindarov két győzelme 2018-ban és 2022-ben született, azóta mindketten sokat változtak. A remi viszont friss emlék, idén januárban a Wijk aan Zee-i szupertornán játszották. AZ EGYMÁS ELLENI MÉRLEG SINDAROVNAK KEDVEZ

A 20 éves Gukesh csak 26. a világranglistán, míg a szintén 20 éves Sindarov negyedik, ez alapján a kihívó tűnik egyértelmű esélyesnek, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az indiainak már van tapasztalata a vb-döntők terén, és nagyon erős háttércsapat segíti. Sindarov a lendületében bízhat, az elmúlt 12 hónapban 61-gyel növelte az értékszámát, és 21 helyet lépett előre a ranglistán. Tavasszal nagy fölénnyel nyerte meg a világbajnokjelöltek versenyét, majd ősszel másodszor is olimpiai bajnok lett az üzbég csapattal. A vezető nagymesterek többsége Sindarovot tartja favoritnak.

„Nem azért vagyok itt, hogy megvédjem a címemet, hanem azért, hogy újra megnyerjem – mondta Gukesh a sajtótájékoztatón. – Ellenfelem több tornán játszott az utóbbi időszakban, mint én, de ez nem meglepő, hiszen ez az első éve, hogy a szűk elitben játszhat. Érhető, hogy tapasztalatot akart szerezni a legjobbak ellen.”

„Ahogy a korábbi interjúkban is mondtam, úgy gondolom, hogy az esély ötven-ötven százalék mindkettőnknek – jelentette ki Sindarov. – Kemény meccs lesz tizennégy játszmával, bármi megtörténhet. Megtapasztalhattam, hogy mennyire kemény a felkészülés egy világbajnoki páros mérkőzésre, ugyanakkor izgalmas volt.”

A tervek szerint a két játékos 14 klasszikus játszmát vált, de a csata hamarabb is véget érhet, ha az egyikük legalább 7.5 pontot ér el. Ha 7:7 lesz az állás, akkor másnap rapid, illetve, ha szükséges, villámpartikat játszanak.

A díjalap 2.5 millió dollár (850 millió forint). Minden győztes játszma 200 ezer dollárt ér, a maradék összeget egyenlően elosztják. Kivétel, ha az eredmény 7.5:6.5 vagy 8:6 lesz, ez esetben a győztes 1.3, a vesztes 1.2 millió dollárt kap. Ez utóbbi arány érvényes akkor is, ha 14 parti után 7:7 az eredmény, tehát rövidített játékidejű játszmák döntenek.

Így dőlt el, hogy Sindarov vezetheti a világos bábukat az első játszmában

Született: 2006. május 29., Chennai

Nemzetisége: indiai

Minősítése: nemzetközi nagymester (IGM)

Értékszáma: 2710

Világranglista-helyezése: 26.

Legmagasabb értékszáma: 2794 (2024. október)

Legjobb eredményei: világbajnok (2024–), olimpiai bajnok (csapat, 2024) sakkolimpiai aranyérem az első táblások között (2022, 2024) világbajnokjelöltek tornája 1. hely (2024), U12-es világbajnok (2018) DOMMARAJU GUKESH