Az elmúlt napokban rendezték meg Görögországban a 10. Authentic Pheidippides Run-t, vagy, ahogy sokan ismerik a dupla Spartathlont. A történelmi útvonal az Athén– Spárta–Athén pályát jelöli (485 kilométer) azonban idén rendeztek hosszabb távot is, azaz a végén el kellett futni Marathonig (509 kilométer). A rövidebb távon három magyar ultrafutó indult, Csingár István 81:00:37-es idővel a nyolcadik, Bogár János 91:24:20-as idővel a 18., míg Varga Róbert 93:11:18-as idővel a 23. lett.

Boros Linda, Bogár János és Blaskó Mihály is elképesztő teljesítményt nyújtott Görögországban

A hosszabb távon Boros Linda egészen elképesztően teljesített, 97:13:00 alatt ért be, ígye összetettben kilencedik, a hölgyek között pedig a második helyen végzett. Blaskó Mihály 97:04:46-tal a hetedik helyen zárt, míg Sárosi Gyula 97:12:54-gyes idővel mögötte, a nyolcadik pozícióban ért be a célba. Az 509 kilométeres távon a hölgyeknél az olasz Ferraro Francesca (87:30:56), míg a férfiaknál az orosz Ivan Zaborszkij (67:34:03) lett az első. A 485 kilométeres távon a hölgyeknél a dán Stine Rex (78:24:02), míg a férfiaknál a belga Stijn de Corte (73:06:23) futott be elsőként.

