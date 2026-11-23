A brit öklöző és felesége, Paris a Netflixen pénteken bemutatásra kerülő dokumentumfilmben beszél a betegségről. A most megjelent előzetesben elmondták, hogy Tyson Fury 2015 novemberében a papírformát felborítva győzte le az ukrán Volodimir Klicskót és lett ezzel több szervezetnél is világbajnok, ám azt követően mély depresszióba esett és hangokat hallott a fejében.

„Nem lehet szavakkal leírni, milyen sötétségben voltam akkor – mondta a 38 éves ökölvívó. – A pokol bugyraiban jártam. Sokszor teljesen biztos voltam benne, hogy egy gumiszobában végzem, amelynek be lesz zárva az ajtaja, ez pedig rettenetesen megijesztett.”

Fury beszélt arról is, éjszakánként arra ébredt, hogy a szorongás megbénítja, s mivel nem tudott felülkerekedni ezen a gondolaton és érzésen, elment Londonban egy pszichiáterhez. „Rengeteg kérdést tett fel, és kiderült, hogy minden kritériumnak megfelelek, bármi is állt a háttérben: depresszió, szorongás, bipoláris zavar” – fogalmazott.

Fury korábban is szót ejtett már mentális és egyéb problémáiról, többször felhagyott a boksszal, viszont mindig visszatért. Most a szigetországban régóta várt Anthony Joshua elleni ütközetre, az úgynevezett „britek csatájára” készül, melyet Cardiffban rendeznek meg december 11-én.