A díj 70 éves történetében eddig mindössze egyetlen kapus, a szovjet Lev Jasin tudott nyerni, még 1963-ban.

„Manuel Neuer 2014-ben közel állt hozzá, akkor a harmadik helyen végzett a szavazáson. Ami a 2022-es évemet illeti, arra számítottam, hogy előkelőbb helyen leszek. Karim Benzema megérdemelte a díjat, de úgy gondolom, nekem előrébb kellett volna végeznem” – mondta Thibaut Courtois, aki 2022-ben megkapta a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat, ám az Aranylabda-szavazáson a hetedik hely volt az eddigi legjobb eredménye.

Jasin óta mindössze öt kapus került be az Aranylabda-szavazás első három helyezettje közé. Legutóbb Neuernek sikerült ez 2014-ben, előtte az olasz Gianluigi Buffon és Dino Zoff, a cseh Ivo Viktor, valamint a német Oliver Kahn – kétszer is – ért el „dobogós” helyezést.

„Nehéz a helyzetünk. Hiába nyújtunk kiváló teljesítményt, ha az utolsó percben Mbappé gólt szerez, az embereknek csak az marad meg az emlékezetében. Gyakran hallani újságíróktól, hogy a kapusoknak ott van a Jasin-díj” – tette hozzá Courtois.

Amióta 2006-ban az olasz Fabio Cannavaro személyében egy hátvéd nyerte el a díjat, az odaítélt 19 Aranylabda közül 17-et csatár kapott meg.