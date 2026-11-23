Jacques Mayol a no limit kategóriában érte el a csúcsmélységet, azaz felszerelés (súlyok, szánok) segítette. Ha már itt tartunk: a másik kategória a FIM (Free Immersion), ahol a búvár uszony nélkül, a kötélen kézzel húzva magát merül le és tér vissza a felszínre. Nem mellesleg, ma ebben a számban világcsúcstartó Törőcsik Zsófia, 108 méterrel.

De vissza Mayolhoz, aki 1927-ben született, hétévesen megpillantott egy delfint, és – mint mondta – azonnal beleszeretett a vízbe, a merülésbe, még az sem zavarta, hogy édesapja búvárbalesetben hunyt el. Megismerkedett a keleti filozófiával, otthon lett a jógában, nem véletlenül vallotta később: „A jógában és merülésben közös vonás az önmagunk megismerésére való törekvés: a test és a lélek, az ember és a természet harmonikus kapcsolata.”

Életének fordulópontja volt, amikor az ötvenes években állatgondozó lett egy floridai akváriumban. Életrajzírói szerint megismerkedett Clownnal (Bohóc), a delfinnel. együtt úszott vele, elleste mozgását, és azt is megtanulta, hogyan tartsa vissza minél tovább a lélegzetét.

Jacques Mayol a hatvanas-hetvenes évek vitathatatlan sztárja volt

Mayolra akkor figyeltek fel, amikor 1966 júniusában 60 méter mélységbe merült a Bahamákon, ezzel megdöntve Enzo Maiorca hihetetlennek és élettani szempontból lehetetlennek tűnő 54 méteres rekordját. Az élettani kételyeket az okozta, hogy egyre mélyebbre merülve megnő a nitrogénnarkózis kialakulásának valószínűsége, amit a búvárok leginkább a részegséghez hasonlítanak. A lélektani teher is jelentős, a merülő fölé magasodó, sötét víztömeg többeket a verseny feladására sarkallt.

Jacques élete nagy eredményét 1976. november 23-án, 49 évesen érte el Elba szigeténél, ahol no limit kategóriában átlépte a bűvös százméteres határt, 101 méterig jutott. Közben a pulzusa 27/percre csökkent. A kategóriában nincs meghatározva a merülés és a felúszás formája, a versenyző általában egy kötél mentén, szán segítségével ereszkedik a mélybe, majd egy levegővel töltött ballon közbejöttével jut a felszínre. A szán súlya, a merülés sebessége a búvárra van bízva, ebben rejlik a szám igazi veszélye. Mayolnak négy percre volt szüksége a rekordkísérlethez, egy 35 kilogrammos, fékezhető szánnal másfél perc alatt jutott le a 100 méteres mélységbe.

Persze őt sem kerülhették el a balesetek, 1981-ben Iie D’Elbetóban, miközben ismét 101 méterig jutott, a felszínre érés utáni orvosi vizsgálat szerint a bal szemén sérülést szenvedett, elveszítette ugyanis a merülésekhez készített különleges kontaktlencséjét, s eleredt az orra vére.

Mayol maga döntötte meg hihetetlen rekordját, 1983-ban 105 méterig jutott. Hihetetlen eredményei ellenére sokak szerint nem volt tipikus atlétaalkat, a Clowntól tanultak, valamint a sajátos filozófiájába vetett hit segítettek egyengetni az útját. Úgy gondolta, hogy a merülés során mindenáron el kell terelni a gondolatokat a levegő visszatartásáról. „A víz, az óceán… ez a mi legtermészetesebb közegünk. Meztelenül születünk az anyaméh miniatűr óceánjából A szabadmerülés ennek a folytatása” – nyilatkozta a Los Angeles Timesnak.

Mayol 2001 decemberében 74 esztendősen hunyt el – öngyilkos lett. Elba szigetén lévő otthonában felakasztotta magát, nem messze attól a helytől, ahol 1976-ban felállította akkor egyedülállónak számító rekordját. Nekrológírói szerint pályafutása során arra törekedett, hogy bebizonyítsa: az ember szinte hihetetlen tartalékokkal rendelkezik. Később kiderült, hogy depresszió kínozta, pedig aktív ember volt, dokumentumfilmesként, íróként, sőt ingatlanbefektetőként is sikereket könyvelhetett el. Igaz – ezt sokszor elmondta – a víz és a delfinek mindig fontosabbak voltak mindennél.

Közreműködött Luc Besson kultikus filmje, A nagy kékség (1988) létrehozásában is, ami azért érdekes, mert ő volt az ihletője, sőt mondhatni a főszereplője is, hiszen Jean-Marc Barr Jacques Mayol néven szerepel. A másik Jean Reno, ő Enzo Molinarit alakítja, aki Enzo Maiorcától kapta a nevét. Maiorca sem volt akárki a sportágban, 1960-ban ő állította fel az első szabadtüdős világcsúcsot, 45 méterrel, 1988-ban 101 méterig jutott. Mayollal vetélytársak voltak, külön merüléseken próbálták túlszárnyalni egymás eredményeit. A nagy kékség ebből a valós rivalizálásból indult ki. Luc Besson saját elmondása szerint azért nevezte át Enzo Maiorcát Enzo Molinarira, mert az olasz búvár – szemben Mayollal – visszautasította a felkérést, hogy közreműködjön a filmben. Besson úgy érezte, így korrekt eljárnia. Maiorca így is magára ismert, sérelmezte, ahogy Besson ábrázolta őt. Pert indított, és az 1988-as filmet Olaszországban csak 2002-ben, rövidített változatban mutatták be.

Ami a cselekményt illeti, a történet Görögországban kezdődik, itt ismerkedik meg a fiatal Jacques Mayol és az olasz Enzo Molinari. Enzo vagány, versengő alkat, Jacques-ban pedig különleges, szinte emberfeletti tehetség rejlik a víz alatt: képes a normálisnál sokkal hosszabb ideig lélegzet nélkül lebegni, és különleges kapocs köti össze a delfinekkel. A két barát között egyre keményebb, életveszélyesebb rekordkísérletek zajlanak – egyre mélyebbre merülnek palack nélkül, feszegetve az emberi test és a mélységi mámor határait. Egy éjszakai, tiltott merülés során Enzo túlválllalja magát, és bár Jacques felhozza őt a mélyből, Enzo a karjai között hal meg, de utolsó erejével még arra kéri Jacques-ot, hogy engedje őt vissza a tengerbe.

Jacques a tragédia után teljesen összetörik. Éjszaka a lemerül a sötét óceán mélyére, ahol egy delfin magával húzza a végtelen kékségbe, egészen a tenger aljáig, ahol a felszíni világ helyett végre rátalál a valódi otthonára.

Fontos szereplő még Johanna (Rosanna Arquette), Mayol szerelme a filmben. A kapcsolatuk mutatja meg, milyen nehezen tud Jacques közös életet elképzelni valakivel, a tenger vonzásában. A konfliktus a film végén éleződik ki. Johanna elmondja Jacques-nak, hogy gyermeket vár tőle, és megpróbálja visszatartani az éjszakai merüléstől. Jacques ennek ellenére lemerül – és marad a tenger mélyén.

A film történetéhez tartozik, hogy az amerikai forgalmazó (Columbia Pictures) úgy vélte, hogy az eredeti változat túl hosszú, túl szomorú és érthetetlen az ottani közönség számára. Emiatt drasztikusan átvágták a filmet, teljesen új zenét komponáltattak hozzá, és még a befejezést is átírták boldog végkifejletre. Nem akartak egy öngyilkossággal záruló filmet, ezért hozzáadtak egy plusz jelenetet: miután Jacques lemerül a delfinnel, a következő képkockákon látjuk, ahogy a delfin visszahozza őt a felszínre, Jacques felbukkan, levegőt vesz, és életben marad.

A nagy kékség: kultfilm delfinnel

Éric Serra zenéjét teljes egészében kidobták. Helyette a Rocky és a Karate kölyök zenéjét is jegyző Bill Contit kérték fel, aki egy hagyományos, zenekari, hollywoodi stílusú alkotásra. Az európai verzió 132 perces volt, az amerikait visszavágták 118 percre. Főként a lényeghez nyúltak, ahhoz amikor a tengert vagy a búvárok belső világát látjuk.

Az amerikai változat hatalmasat bukott a mozikban (alig 47 000 dollárt hozott), a tengerentúlon is az eredeti verziót tartják remekműnek.

Mayol tehát a valóságban és filmen is hőse a merülésnek, még úgy is, hogy a hétköznapok emberéhez közelebb áll Maiorca összegzése, amit a kilencvenes évek klasszisa, a kubai Francisco „Pipin” Ferreras csúcsai kapcsán mondott: „Biztos vagyok benne, hogy Pipin is ugyanazt érezte, amit én szoktam merülésközben: félelmet. Ott lent, az ismeretlen mélységben ugyanis a félelem az, ami sarkallja az embert a folytatásra, de egyszersmind figyelmezteti is a veszélyekre, hiszen még mindig jobb a csúcsot jelentő táblácska nélkül feljönni, mint nélküle lent maradni."