Szoboszlaiék másfél éve nem nyertek a Puskás Arénában – itt az idő!



♦ Marco Rossinak az örmények elleni lesz a 79., a portugáliai pedig a 80. mérkőzése a magyar válogatott kispadján, az eddigi mérlege 35 győzelem, 18 döntetlen, 25 vereség. A mérkőzésszámokat tekintve Rossi a második helyen áll az örökranglistán Baróti Lajos (117 meccs, 62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség) mögött. A győzelmek örökrangsorában pedig a harmadik Baróti és Sebes Gusztáv (69 meccs, 50 győzelem, 12 döntetlen, 7 vereség) után. Az olasz kapitány irányításával eddig 23 ország válogatottját sikerült legyőzni, az örmények lehetnek a 24-ikek.

♦ Marco Rossi irányításával a második vb-kvalifikációban vesz részt az együttes, az olasz-magyar szakemberrel a 2022-es torna előtti selejtezősorozatban két kör után 4 ponttal állt (3–3 itthon a lengyelekkel, majd 3–0-s győzelem San Marinóban), most nehezebb sorsolás mellett csak 1 pontot gyűjtött (2–2 Írországban, majd 2–3 itthon Portugália ellen). A mostanihoz hasonló rajtra a 2018-as kvalifikációban, 2016 őszén volt példa, amikor a német Bernd Storck dirigálásával a magyar válogatott előbb 0–0-t ért el a Feröer-szigeteken, majd a Groupama Arénában úgy maradt alul 3–2-re Svájccal szemben. hogy kétszer is gyorsan egyenlíteni tudott, ám végül egy 89. percben bekapott góllal veszített. Akkor a harmadik selejtezőn egy 2–0-s lettországi diadal következett.

♦ Idén történt meg először, hogy Rossival sorozatban 3 hazai meccset vesztett el a válogatott (0–3 a törökök, 0–2 a svédek, 2–3 a portugálok ellen), és mivel előtte a Nemzetek Ligájában mindhárom ellenfelével ikszelt, így idehaza már 6 találkozó óta nyeretlen (3 döntetlen, 3 vereség). Házigazdaként legutóbb 2024 júniusában, Izrael ellen (3–0), Debrecenben tudott nyerni, a Puskás Arénában másfél éve 2024. március 26-án Koszovót sikerült legyőznie (2–0), tétmérkőzésen pedig ugyanott előzőleg 2023 novemberében Montenegrót verte meg (3–1).

♦ A keretben annyi a változás szeptemberhez képest, hogy kimaradt a sérült Dibusz Dénes, az előző összetartás óta klubjában egy percet sem játszó Dárdai Bence, valamint Szalai Gábor. Utóbbi helyére a Kocaelispor futballistája, a 8-szoros válogatott Balogh Botond került be, aki legutóbb a svédek elleni tavaszi felkészülési találkozón húzhatta fel a válogatott mezét. Visszatért a keretbe az Union Berlin legutóbb sérülés miatt kimaradt középpályása, a 37-szeres válogatott Schäfer András, aki idén a törökök elleni kinti NL-találkozón rúgta a 4. gólját, és a nemzeti együttesben máig utoljára az azeriek elleni idegenbeli találkozón jutott szerephez. Az MTK kapusa, Demjén Patrik tavaly november után kapott újra meghívót. Először 2023 márciusában, még a ZTE játékosaként volt kerettag, és azóta összesen tíz válogatott mérkőzésen ült a kispadon, közte hat Európa-bajnoki-selejtezőn és két Nemzetek Ligája-találkozón, legutóbb a németek elleni hazai mérkőzésen.

♦ A két sárga lapot begyűjtő Varga Barnabás, valamint az írek ellen azonnali piros lappal kiállított Sallai Roland eltiltás miatt nem szerepelhet az örmények ellen, viszont kedden Portugáliában már pályára léphetnek. Az eddigi 4 gólunkból egyébként Varga hármat, Sallai egyet szerzett.

♦ A magyar válogatottból Szalai Attilának, Szoboszlai Dominiknak, Tóth Barnának és az ezúttal nem kerettag Dibusz Dénesnek, valamint Marco Rossi szövetségi kapitánynak van egy sárga lapja. Amennyiben valamelyikük az örmények ellen is kap egy újabb sárgát, akkor ki kell hagynia a következő selejtezőt.



3. FORDULÓ, OKTÓBER 11., SZOMBAT, BUDAPEST, PUSKÁS ARÉNA, 18.00

MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG



♦ A magyar válogatott a szeptemberi állapothoz képest három helyet visszacsúszva a 41., míg a csoportba a negyedik kalapból sorsolt Örményország a 103. jelenleg a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA világranglistáján. Az átigazolási hírportál szerint a vendégek legértékesebb játékosa 26 millió euróval Eduard Szpercjan, az FC Krasznodar 25 éves támadó középpályása, aki 4 gólnál és 10 gólpassznál jár az orosz bajnokságban. (Az örmény válogatott keretének többi játékosáról az ottani Szportaran nevű sportlap részletes elemzését itt olvashatják el.)

♦ Az örmény nemzeti együttest mindössze hét hete irányító 46 éves Jegise Melikjannak ez még csak a harmadik mérkőzése lesz a vendégek kispadján. A mérlege eddig 50 százalékos: egy 5–0-s hazai vereség Portugáliától, majd az írek 2–1-es legyőzése áll a neve mellett.

♦ A két válogatott eddig mindössze egyszer, 2004 februárjában a ciprusi Pafoszban mérte össze erejét. Lothar Mattäus csapata Szabics Imre és Lisztes Krisztián góljával 2–0-ra győzött, a mérkőzést az M4 Sport csatorna szakértője, Dragóner Attila végigjátszotta, Dárdai Pál – a most kerettag Dárdai Márton édesapja – pedig 69 percet töltött a pályán.

♦ A mérkőzést az angol Chris Kavanagh vezeti. A 40 éves játékvezető már a nemzetközi porondon is a rutinosabbak közé számít, hiszen 2019 óta FIFA-bíró. A Premier League-ben 170 mérkőzésen fújt. A magyar és az örmény válogatottal még nem találkozott a pályafutása során.



4. FORDULÓ, OKTÓBER 14., KEDD, LISSZABON, ESTÁDIO LA LUZ, 20.45

PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG



♦ A csoport kimagasló favoritja, az első kalapból sorsolt és eddig hibátlan portugál válogatott az előző hónaphoz képest egyet előrelépve már 5. a világranglistán, a keretének összértéke már megközelíti az 1 milliárd eurót (979 millió), így több mint az ötszöröse a magyar válogatotténak.

♦ A legtöbbre taksált játékosa 90 millió euróval Rafael Leao, a Milan 24 éves balszélsője. A dél-európai gárda remek formában van, hiszen az előző 12 meccséből – a 90 perceket tekintve 8 győzelem és 3 döntetlen mellett – csak egyet vesztett el, március 20-án Dániában 1–0-ra, ugyanakkor júniusban a spanyolok ellen tizenegyespárbajban megnyerte a Nemzetek Ligája döntőjét, amely 120 perc után 2–2-re állt.

♦ A portugál válogatott irányítását 2023 tavaszán vette át az 52 éves spanyol Roberto Martínez, aki 32 mérkőzésből 24-et nyert meg a rendes játékidőben, és közben figyelemre méltó, 2.41-os pontátlagot ért el.

♦ Portugália ellen még sohasem tudott győzni a magyar válogatott. Az örökmérleg 4 döntetlen, 11 vereség, 12–36-os gólkülönbség. (A másik két ilyen európai csapat Fehéroroszország és az önálló Szlovákia.)

♦ Tétmérkőzéseken 9 vereség mellett csupán 1 döntetlent tudott elérni a magyar válogatott Portugália ellen, amikor a 2016-os Eb csoportmérkőzésén Lyonban 3–3-at játszott.

♦ Portugál földön 2 döntetlen mellett 7-szer alulmaradt a magyar nemzeti együttes. Először 1926 decemberében, Portóban sikerült elkerülni a vereséget, amikor 2–0-s magyar vezetés után 3–3 lett az eredmény, másodszor pedig 1983-ban, Coimbrában, amikor nem született gól a két csapat ugyancsak barátságos találkozóján. Azóta 3-szor játszott portugál földön a magyar válogatott – 2009-ben és 2017-ben vb-, 1999-ben pedig Eb-selejtezőn –, és mindannyiszor 3–0-ra kapott ki.