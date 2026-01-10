Nemzeti Sportrádió

Török Szuperkupa: Sallaiék elveszítették a döntőt

2026.01.10. 19:49
Sallai Rolandék (pirosban) alulmaradtak a Fenerbahcéval szemben a Szuperkupa döntőjében (Fotó: AFP)
A Fenerbahce végig jobban futballozott az isztambuli Szuperkupa-döntőn, megérdemelten nyert 2–0-ra a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellen.

 

CSÚCSTALÁLKOZÓT, Galatasaray–Fenerbahce mérkőzést rendeztek a négycsapatos török Szuperkupában, miután az gaziantepi egyik elődöntőben a Galata 4–1-re legyőzte a Trabzonsport, az adanai másik találkozón a Fener 2–0-val elintézte a Samsunsport. 

Az isztambuli fináléban Sallai Roland is ott volt a sárga-pirosak kezdőcsapatában, újdonsült törzshelyén, a jobbhátvéd posztján. Az Afrika-kupán Nigériával szereplő Victor Osimhen hiányában Mauro Icardi volt a középcsatár, őt jobbról Leroy Sané, balról Baris Alper Yilmaz segítette. Valamennyivel többet támadott és többet birtokolta a labdát a bajnoki címvédő az első félidőben, de gólt Mattéo Guendouzi, a Fenerbahce francia középpályása szerzett: a felszabadítás utáni labdát 21 méterről jobbal nagy erővel a jobb alsó sarokba lőtte. A korábbi Arsenal- és Lazio-játékost hat perccel később Sallai Roland hátulról megrúgta, sárga lapot kapott érte. 

A szakadó esőben zajló második félidő hideg zuhannyal kezdődött a Galatasaraynak, mivel megduplázta előnyét a Fener: a 48. percben Marco Asensio balról beadott szögletét követően hat méterről félfordulattal ballal a kapu bal oldalába lőtt az előrehúzódó holland védő, Jayden Oosterwolde. 

Kézben tartotta ezután a mérkőzést a Fener, a Galata csak erőlködött, nem tudott jelentős helyzeteket kialakítani, még annak örülhetett a 75. percben, gyors egymásutánban két ziccert is elhibáztak a „sárga kanárik”.  A 87. percben lecserélt Sallai Roland így a török bajnoki aranyérme és a Török Kupája mellé egyelőre nem tudja odatenni a Szuperkupát.

TÖRÖK SZUPERKUPA
DÖNTŐ
Fenerbahce–Galatasaray 2–0 (1–0)
Gólszerző: Guendouzi (28.), Oosterwolde (48.)
Galatasaray: Sallai Roland kezdett, sárga lapot kapott, a 87. percben lecserélték


 

 

