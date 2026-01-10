Nemzeti Sportrádió

Jean-Marie Pfaff is érkezik a 68. Nemzeti Sport Gálára

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.10. 20:11
null
Jean-Marie Pfaff is érkezik a 68. Nemzeti Sport Gálára (Fotó: Getty Images)
Címkék
díjátadó M4 Sport Nemzeti Sport Gála
A Nemzeti Sport Gála fényét minden évben rangos hazai és külföldi díszvendégek is emelik. A korábban bejelentett Szerhij Bubka és Rabah Madzserhez most Jean-Marie Pfaff is csatlakozik.

„Azok után, hogy már korábban bejelentettük az ukrán rúdugró világsztár Szerhij Bubka olimpiai és világbajnok érkezését és beszéltünk arról is, hogy vendégünk lesz Rabah Madzser, az algériai futballsztár, aki a sarkazásával a BEK-döntőben egy csapásra világhírű lett 1987-ben, most örömmel jelentem be, hogy elfogadta a meghívásunkat Jean-Marie Pfaff, a legendás futballkapus, a belga válogatott és a Bayern München kapusa. Német és belga bajnok és kupagyőztes, aki eljön Budapestre és itt lesz velünk hétfőn este a budapesti Operaházban a 68. Nemzeti Sport Gálán” – jelentette be a hírt Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője a Nemzeti Sport Gála Instagram-oldalán.

Az örömszaltóiról elhíresült Jean-Marie Pfaff hazájában a KSK Beverennél kezdte a pályafutását, majd tíz idény és több mint háromszáz mérkőzés után igazolt a Bayern Münchenbe. A bajoroknál 1982 és 1988 között védett, majd jött a Lierse és végül a török Trabzonspor. Karrierje során 595 mérkőzést játszott klubcsapatokban, ezekből 239 találkozón nem kapott gólt. Egyszeres belga, háromszoros német bajnok, Belga Kupát egyszer, míg Német Kupát kétszer nyert. Pályafutása során 64 mérkőzésen lépett pályára a belga válogatottban, ezek közül 21-en nem kapott gólt. 1986-ban a világbajnokság legjobb kapusának, majd egy évvel később az év kapusának választották. A legendás belga futballkapus egyszerre köthető a BEK/BL-döntős tematikához (hiszen az idén Budapesten lesz az európai klubfutball csúcsdöntője) és egy másik külföldi díszvendéghez, Rabah Madzserhez: Pfaff kapta ugyanis az 1987-es bécsi BEK-döntőben azt a nevezetes gólt, amelyet az algériai csatár szerzett sarokkal.

Kapcsolódó tartalom

Rabah Madzser is érkezik a Nemzeti Sport Gálára

Az algériai és a portói labdarúgás 67 éves legendája sarokkal írta be magát a futball aranykönyvébe.

Szerhij Bubka: Magyarország nagy barátja lettem

A Nemzeti Sport Gálára érkező egykori rúdugróklasszisra nemcsak a rekordjai miatt emlékeznek.

 

díjátadó M4 Sport Nemzeti Sport Gála
Legfrissebb hírek

Nemzeti Sport Gála: a Márton ikrek között Csikós Zsóka

Egyéb egyéni
11 órája

Férfi kézilabda, férfi és női póló Eb januárban az M4 Sporton

Egyéb egyéni
Tegnap, 13:52

Papp Dániel: Jelentős márkává nőtte ki magát a Sportgála

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:26

Nemzeti Sport Gála: két külföldi az edzőjelöltek között

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:27

Nemzeti Sport Gála: megjósolhatatlan, ki fut be a csapatoknál

Egyéb csapat
2026.01.08. 09:44

Ismét egyedi aláfestőzene kíséri a színpadra a Nemzeti Sport Gála szereplőit

Egyéb egyéni
2026.01.07. 09:35

Szerhij Bubka: Magyarország nagy barátja lettem

Egyéb egyéni
2026.01.07. 08:21

Rabah Madzser is érkezik a Nemzeti Sport Gálára

Minden más foci
2026.01.07. 08:16
Ezek is érdekelhetik