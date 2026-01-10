Jean-Marie Pfaff is érkezik a 68. Nemzeti Sport Gálára

„Azok után, hogy már korábban bejelentettük az ukrán rúdugró világsztár Szerhij Bubka olimpiai és világbajnok érkezését és beszéltünk arról is, hogy vendégünk lesz Rabah Madzser, az algériai futballsztár, aki a sarkazásával a BEK-döntőben egy csapásra világhírű lett 1987-ben, most örömmel jelentem be, hogy elfogadta a meghívásunkat Jean-Marie Pfaff, a legendás futballkapus, a belga válogatott és a Bayern München kapusa. Német és belga bajnok és kupagyőztes, aki eljön Budapestre és itt lesz velünk hétfőn este a budapesti Operaházban a 68. Nemzeti Sport Gálán” – jelentette be a hírt Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője a Nemzeti Sport Gála Instagram-oldalán.

Az örömszaltóiról elhíresült Jean-Marie Pfaff hazájában a KSK Beverennél kezdte a pályafutását, majd tíz idény és több mint háromszáz mérkőzés után igazolt a Bayern Münchenbe. A bajoroknál 1982 és 1988 között védett, majd jött a Lierse és végül a török Trabzonspor. Karrierje során 595 mérkőzést játszott klubcsapatokban, ezekből 239 találkozón nem kapott gólt. Egyszeres belga, háromszoros német bajnok, Belga Kupát egyszer, míg Német Kupát kétszer nyert. Pályafutása során 64 mérkőzésen lépett pályára a belga válogatottban, ezek közül 21-en nem kapott gólt. 1986-ban a világbajnokság legjobb kapusának, majd egy évvel később az év kapusának választották. A legendás belga futballkapus egyszerre köthető a BEK/BL-döntős tematikához (hiszen az idén Budapesten lesz az európai klubfutball csúcsdöntője) és egy másik külföldi díszvendéghez, Rabah Madzserhez: Pfaff kapta ugyanis az 1987-es bécsi BEK-döntőben azt a nevezetes gólt, amelyet az algériai csatár szerzett sarokkal.