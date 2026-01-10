Nemzeti Sportrádió

A Stuttgart idegenben ütötte ki a Bayer Leverkusent

2026.01.10. 20:40
Leweling két gólt szerzett a Stuttgartban (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 16. fordulójában a VfB Stuttgart nagyon simán, 4–1-re legyőzte idegenben a Bayer Leverkusent.

A vendégek nem sok esélyt adtak a korábbi bajnoknak, idegenben is nagy zakót mértek a játéknap előtt harmadik helyen álló Leverkusenre, már a szünetben 4–0-ra vezettek. Jamie Leweling két gólt is szerzett.

A VfB Stuttgarttal egyszer fordult elő a Bundesliga történetében, hogy a félidőben négygólos előnyben volt. Ez 1982 szeptemberében történt a Nürnberg ellen, akkor a Stuttgart 5–0-ra nyerte meg a mérkőzést.

Nos, ezen a mérkőzésen is jött az ötödik gól, de azt nem a vendégek szerezték, hanem a hazaiak. Alejandro Grimaldo büntetőből szépített, de utána nem volt folytatás a VfB meglepetésre nagyon sima győzelmet aratott.

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ, szombati mérkőzés
Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart 1–4 (Grimaldo 66. – 11-esből, ill. Leweling 7., 45.+1., Mittelstädt 29. – 11-esből, Undav 45+2.)

Korábban
Freiburg–Hamburg 2–1 (Grifo 53. – 11-esből, Matanovic 83., ill. Vuskovic 49.)
Kiállítva: Elfadli (Hamburg, 51.)
Heidenheim–1. FC Köln 2–2 (Pieringer 15. Niehues 26., ill. Martel 18., El Mala 48.)
Union Berlin–Mainz 2–2 (Dzsong Vu Jong 77., Doekhi 86., ill. Amiri 30., Hollerbach 69.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
15.30: Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)

Pénteken játszották
Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (Uzun 22. – 11-esből, Ebnoutalib 71., Dahud 90+2., ill. Beier 10., F. Nmecha 68., Chukwuemeka 90+6.)

A St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München1513255–11+4441
2. Borussia Dortmund1696129–15+1433
3. RB Leipzig1592430–19+1129
4. Bayer Leverkusen1692534–24+1029
5. Stuttgart1692529–23+629
6. Hoffenheim1583429–20+927
7. Eintracht Frankfurt1675433–33026
8. Freiburg1665527–27023
9. Union Berlin1664622–25–322
10. 1. FC Köln1645724–26–217
11. Werder Bremen1545618–28–1017
12. Mönchengladbach1544718–24–616
13. Hamburg1644817–27–1016
14. Wolfsburg1543823–28–515
15. Augsburg1542917–28–1114
16. St. Pauli1533913–26–1312
17. Heidenheim16331015–36–2112
18. Mainz1616915–28–139

 

 

