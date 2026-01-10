A Stuttgart idegenben ütötte ki a Bayer Leverkusent

A vendégek nem sok esélyt adtak a korábbi bajnoknak, idegenben is nagy zakót mértek a játéknap előtt harmadik helyen álló Leverkusenre, már a szünetben 4–0-ra vezettek. Jamie Leweling két gólt is szerzett.

A VfB Stuttgarttal egyszer fordult elő a Bundesliga történetében, hogy a félidőben négygólos előnyben volt. Ez 1982 szeptemberében történt a Nürnberg ellen, akkor a Stuttgart 5–0-ra nyerte meg a mérkőzést.

Nos, ezen a mérkőzésen is jött az ötödik gól, de azt nem a vendégek szerezték, hanem a hazaiak. Alejandro Grimaldo büntetőből szépített, de utána nem volt folytatás a VfB meglepetésre nagyon sima győzelmet aratott.

NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ, szombati mérkőzés

Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart 1–4 (Grimaldo 66. – 11-esből, ill. Leweling 7., 45.+1., Mittelstädt 29. – 11-esből, Undav 45+2.)

Korábban

Freiburg–Hamburg 2–1 (Grifo 53. – 11-esből, Matanovic 83., ill. Vuskovic 49.)

Kiállítva: Elfadli (Hamburg, 51.)

Heidenheim–1. FC Köln 2–2 (Pieringer 15. Niehues 26., ill. Martel 18., El Mala 48.)

Union Berlin–Mainz 2–2 (Dzsong Vu Jong 77., Doekhi 86., ill. Amiri 30., Hollerbach 69.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

15.30: Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (Uzun 22. – 11-esből, Ebnoutalib 71., Dahud 90+2., ill. Beier 10., F. Nmecha 68., Chukwuemeka 90+6.)

A St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.