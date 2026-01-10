Szétlövés után kikapott a Fehérvár az osztrák hokiligában

Az Innsbruck és a Vorarlberg magyar túrát tart, pénteken ellenkező csapatoknál vendégeskedtek, a Pioneers a fővárosban, míg az Innsbruck Fehérváron szerepelt, szerencsére a Ferencváros és a Fehérvár is sikeresen vette az akadályt.

Szombaton a Volán lépett először jégre a két hazai gárda közül, lassú mederben kezdődött a találkozó, az első 7-8 percben nem sok lehetősége adódott, de az is inkább a Vorarlberg előtt, az osztrákok játszottak veszélyesebben. A harmad derekén Darren Archibald veszélyeztetett, a túloldalon Kevin Macierzynski maradt egyedül, de Rasmus Reijola védeni tudott. A szünet előtt megszerezték a vezetést a vendégek, Ramon Schnetzer bedobopontról leadott lövésénél takartak jól Reijola előtt.

A második játékrészben gyorsan sikerült egyenlíteni, egy perc után Erdély Csanád estében értékesített egy kipattanót. A hazai szurkolók nem sokáig örülhettek, másfél perccel később egy kapu mögül visszatett korongnál Reijola rossz oldalra mozdult el, a kapuvasnál pedig Collin Adams teljesen egyedül várta a pakkot és értékesítette a helyzetet. A 28. perc elején ismét egalizált a Fehérvár, Anze Kuralt ültette be a hintába a védőket, négy ember közül leadott lövésébe Rasmus Kulmala ért még bele jól. Elkapta a fonalat a Volán, jöttek sorban a lehetőségek, a negyedik sor is kitett magáért, de nem sikerült ismét betalálni. A harmad utolsó perceiben ismét Reijola volt inkább munkában, a záró felvonást 2–2-es állásnál várták a felek.

A harmadik játékrész első fele az emberelőnyökről szólt, a fehérváriak háromszor, az osztrákok egyszer támadhattak öt a négy ellen, de az emberelőnyös egységek mindkét oldalon pontatlanok voltak, valamint a két kapus is remek napot fogott ki. Egyenlőt létszámnál is inkább a Volán volt veszélyesebb, a Vorarlberg inkább az ellentámadásokra épített, kicsit fáradni látszódott a Pioneers. Nem találtak be a csapatok a rendes játékidőben, ahogy a hosszabbításban sem, így a szétlövés következett. Ebben a műfajban a hazaiak nem voltak eredményesek, így a vendégeké lett a bónuszpont, a Fehérvár egy pontot tudott otthon tartani.

A Ferencváros az Innsbruck együttesét fogadta, és a zöld-fehérek villámrajtot vettek az első harmadban, ugyan Mattyasovszki Gergely találatára még jött válasz az osztrákoktól, Brady Shaw és Gordon Green góljára már nem, így kétgólos előnyre tett szert a fővárosi gárda. Az FTC nem lassított a középső játékrészben sem, jól sáfárkodott a lehetőségeivel, hárul pedig Nagy Kristóf magabiztosan védett. A középső húsz percben gyakorlatilag eldöntötte a három pont sorsát a Fradi, Joose Antonen emberelőnyben, kezdte meg a sort, majd Tyler Coulter is hozzátette a magáét, a 35. minutumban Antonen ismét betalált, az utolsó húsz perccel 6–1-gyel fordultak a csapatok.

Innen nehéz volt elképzelni, hogy lehet még szorosabb a vége, de ahogy pénteken, úgy szombaton is adott le előnyéből a Ferencváros. A 47. percben Mathew Wilkins indította meg a felzárkózást, aztán négy perccel később a kanadai ismét mattolta Nagyot. Az utolsó szűk tíz percben is próbálkozott az Innsbruck, de a hazaiak több gólt már nem engedélyeztek, az FTC 6–3-ra nyert és hibátlan, hatpontos hétvégét zárt.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–PIONEERS VORARLBERG 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

MET Aréna, 3890 néző. V: Piragic (horvát), Zrnic (szlovén), Hribar (szlovén), Váczi.

FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Falus, Stajnoch / Nagy D. – ERDÉLY 1, Bartalis (1), KURALT (1) / Archibald, Hári, Gerlach / Kulmala 1, Richards, Cheek / Magosi, Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent

VORARLBERG: CAFFI – Schnetzer 1, Roehl / Reini, Kernberger / Korecky, Allen (1) / Woborsky – Bukarts (1), DORNBACH 1 (1), ADAMS 1 / Maier (1), Gallant, Florchuk / Macierzynski, Tschofen, Metzler / Böhm, Summer, Erne. Edző: Johannes Nygard

Kapura lövések: 39–33. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Az első harmad után sikerült feljavulnunk, az utolsó két játékrészben 35 lövést adtunk le. Jól játszott a Vorarlberg, jól védett a kapusuk. Az utolsó harmadban három emberelőnyünk is volt, megvoltak a lehetőségeink, ahogy egyébként nekik is egyenlő létszámban. Kemény küzdelem volt, egy pontot tudtunk itthon tartani.

Johannes Nygard: – Az elejétől fogva ez egy kiélezett, szoros mérkőzés volt. Jól sikerült az első harmad, a második kevésbé, de egy ilyen jó csapat, mint a Fehérvár esetében, várható volt, hogy visszavágnak. Hol mi, hol ők játszottak kicsit jobban, örülök, hogy végül mi kerültünk ki győztesen ebből a szoros találkozóból.

FTC-TELEKOM–HC INNSBRUCK 6–3 (3–1, 3–0, 0–2)

Tüskecsarnok, 1397 néző. V: Nikolic, Seewald (osztrákok), Durmis (szlovák), Muzsik.

FTC: Nagy K. – Bengtsson (1), Lindgren / Hudec (1), L. Green (1) / Tóth G., Horváth M. / Seregély – SHAW 1 (1), Kestilä (2), ANTONEN 2 (1) / G. Green 1, COULTER 1 (1), TAMMELA (2) / Mihalik, Molnár D., Galajda / Laskawy, Mattyasovszki 1, Sofron / Nagy K. Edző: Timo Saarikoski

INNSBRUCK: Brandner (Vernon) – Kudla (1), Frimmel (1) / Kerber, Moberg / Stöffler, Steffler / Ebner (1) – WILKINS 2, Corbeil 1, BENKER (3) / Witting, Lajeunesse, Rappold / Bär, Mader, Coatta / Dobnig, Klassek. Edző: Ryan Kinasewich

Kapura lövések: 34–41. Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 3/0