Marco Rossi: Muszáj győzni, az sem lehet kifogás, hogy két támadónk hiányzik!

A telki edzőbázison péntek délelőtt nyoma sem volt feszültségnek. A személyzet mosolygósan végezte a dolgát, a kapunál a biztonsági őrök tárt karokkal fogadták az újságírókat, a földszinti folyosókat takarító hölgy akkorát köszönt, hogy hirtelen azt hittük, jókedvében talán még a porszívócső körül is perdül egyet. De ami ennél sokkal fontosabb, odafent az emeleten a futballisták is vidáman készülődtek az ebédhez, a mérkőzés előtti utolsó tréning még előttük állt, de addig sem maradt más, mint a várakozás, és hogy minél jobban ráhangolódjanak a szombati összecsapásra.

Merthogy Örményország ellen nem lehet pardon!

A csoport – papíron – leggyengébb válogatottját hazai környezetben, az immár oroszlánbarlangként is emlegetett Puskás Arénában ha törik, ha szakad, le kell győzni! Az elmúlt napokban a futballisták is erről beszéltek, az első számú kapussá előlépő Tóth Balázs, a keretbe visszakerülő Balogh Botond is hangsúlyozta, szombaton kötelező lesz győzni, és a csapat alapembere, Willi Orbán is úgy fogalmazott lapunknak, az örményeket meg kell verni, különben felesleges a világbajnokságról álmodni. A három pont begyűjtéséhez gördülékeny támadásokra és hideg fejre lesz szükség, és hogy a labdarúgók nehogy túlságosan rágörcsöljenek a sorsdöntőnek kikiáltott selejtezőre, a héten lazításképpen a híres budai étterembe, a Náncsi Néni Vendéglőjébe is el látogattak, hogy finom magyaros ételekkel zökkenjenek ki a monoton hétköznapokból.

Egy pozícióban még nem döntött a kapitány

Marco Rossi pénteken harangszókor ült a média képviselői elé, hogy a Telki edzőbázis emeleti termében megtartsa a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját. Az olasz tréner nem is olyan régen – október elején – még a kerethirdető eseményen sorolta a neveket, most pedig már közvetlenül az örmények elleni találkozó előtt beszélt érzéseiről.

„Jól dolgoztak a játékosok egész héten – mondta bizakodóan Marco Rossi szövetségi kapitány. – Az ilyen selejtezők során vannak olyan mérkőzések, melyek nehézséget okozhatnak, hiszen a céljaink eléréséhez gyakorlatilag muszáj megnyernünk ezeket. Az örmények elleni pontosan ilyen. A szeptemberi két mérkőzéssel már nem foglalkoztunk, kizárólag az előttünk álló összecsapásokra fókuszálunk. Egy-két dologban nem döntöttem még, ám hamarosan ezekben is kénytelen leszek.”

De vajon melyek lehetnek ezek a dolgok?

A kerethirdető sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány arról (is) beszélt, hogy Varga Barnabás hiányában csupán egy klasszikus befejező csatár áll ezúttal rendelkezésére, méghozzá Tóth Barna, aki Írországban nem igazán tudta a tőle várt segítséget nyújtani. Marco Rossi akkor úgy fogalmazott, a paksi támadó sem védekezésben, sem támadásban nem hozta azt, amire számított tőle, így hát a szombati mérkőzés előtt nagy kérdés: a szakmai stáb ad még egy esélyt Tóth Barnának, vagy inkább szerkezetet vált, és amolyan árnyékékkel kezdünk Örményország ellen?

„A támadósorban egy játékos pozícióját illetően még nem döntöttem. De ennél többet nem árulnék el… A másik pedig az, hogy kit kell kihagynom a keretből, ki nem ülhet majd le a kispadra sem.”

Az sem lehet kifogás, hogy két támadónk hiányzik

Marco Rossi Örményországgal kapcsolatban elmondta, veszélyes válogatott, melynek vannak kifejezetten jó futballistái.

„Négy-öt olyan játékosuk is van, akik kiemelkednek a többiek közül, de tudjuk, hogyan lehet őket is megállítani. Rendkívül magas minőséget képviselnek, ám ez nem azt jelenti, hogy csupán rájuk kell odafigyelnünk…”

Az Írországban (2–2) fegyelmezetlenség miatt kiállított Sallai Roland, valamint a sárga lapjai miatt eltiltott Varga Barnabás hiánya nagy érvágás a válogatott számára, különösen egy ilyen kilencven perc előtt, hiszen Örményország ellen alighanem a támadások precizitásán, pontosságán múlik a győzelem és a hőn áhított három pont. Marco Rossi szövetségi kapitány nem tagadta, a két futballista fontos láncszeme a mostani együttesnek, de az örményeket szombat este nélkülük is le kell győzni.

„A három legveszélyesebb játékosunk közül kettő hiányzik… Ez természetesen nem jó. A három futballista közül egyedül Szoboszlai Dominik lehet ott a pályán, Sallai Roland és Varga Barnabás nem. Sallai Roland nem csatár, ő inkább szélső, mégis rendkívül gólveszélyes futballista. Ugyanez igaz Szoboszlai Dominikra is, benne is bármikor benne van a gól. Nem vitás, a két futballista nagyon hiányozni fog szombaton, jó lett volna, ha rendelkezésünkre állnak, de ez nem lehet kifogás! Helyzeteket kell kialakítanunk, ha nem szerzünk gólt az első egy-két lehetőségből, akkor sem szabad elveszíteni a fejünket.”

A ritmust, tempót nekünk kell diktálni

Számolgatni ezúttal teljesen felesleges, nem érdemes azon merengni, hogy a jelenlegi egy pontunk mellé hol és hányat kellene még gyűjteni a második hely megszerzéséhez. Ezúttal tényleg csupán egy fontos, szombat este Örményországot bármi áron legyőzni hazai pályán. A begyűjtött három ponttal összesen már négy lenne, így a hátralévő három összecsapásnak úgy vághatnánk neki, hogy a sorsunk a saját kezünkben van.

A szombati összecsapáson fontos lesz, hogy a tempót mi diktáljuk.

„A ritmust nekünk kell diktálnunk! Semmit sem szabad elkapkodnunk, a türelemnek nagy jelentősége lehet szombaton, fontos, hogy ne váljunk idegessé. Taktikailag felkészültünk, de előfordulhat, hogy nem pontosan úgy történik minden a pályán, ahogy elterveztük. Készen állunk az összecsapásra, a munkát elvégeztük, és ha az utasításokat betartják a futballisták, akkor meglesz a siker. Minőségben jobbak vagyunk a riválisunknál.”

Ami pedig a keddi, lisszaboni összecsapást illeti, nem árt tisztában lenni vele, hogy a válogatott vezére, Szoboszlai Dominik is gyűjtött már be sárga lapot a selejtezők során, azaz ha szombaton Örményország ellen újabb figyelmeztetést kap, Portugália ellen nem léphet pályára. Nem lenne ördögtől való, ha a Liverpool középpályása az örmények ellen „szándékosan” gyűjtené be az újabb sárgát, hiszen a lisszaboni kilencven percnél sokkal fontosabb lesz a hátralévő két selejtező, az Örményország elleni idegenbeli, valamint az írek elleni hazai. Az azt követő – reménybeli – rájátszásmérkőzésekről ne is beszéljünk…

Callum Styles: Zavar, hogy még nem szereztem gólt

Fotó: Kovács Péter

– Szeptemberben Írország és Portugália ellen is jól játszott, talán ezek voltak eddigi legjobb mérkőzései a válogatottban. Egyetért ezzel?

– A mögöttünk hagyott két mérkőzés valóban jól sikerült. Különösen Írország ellen játszottam jól, sajnos nem sikerült behúznunk a győzelmet, kétgólos előnyről egyenlítettek a hazaiak. Remélem, ezúttal begyűjtjük a három pontot.

– Mennyire zavaró, hogy a West Bromban más poszton futballozik, mint itt, a válogatottban?

– Nem különösebben zavar. Rugalmas vagyok ebből a szempontból. Tudok a védelem bal oldalán és a középpályán is futballozni, az évek alatt megszoktam, hogy olykor néhány napon belül váltanom kell.

– Min múlhat a siker az Örményország elleni selejtezőn?

– Legyőzték Írországot, ami figyelmeztető jel. De idehaza nekünk kell irányítanunk a mérkőzést, nem engedhetjük meg, hogy kibontakozzanak. Jó játékosaik vannak, nyertek mérkőzést a csoportban, biztos vagyok benne, ők is győzni szeretnének szombaton.

– Huszonhetedik válogatott meccse következik szombaton, gólt még nem szerzett. Eltervezte már a gólörömét, ha összejönne a találat?

– Sok mérkőzést játszottam, ám a gól valóban nem jött még össze. Nem tagadom, zavar, hogy még nem sikerült a gólszerzés, de ezen túl kell tennem magamat, nem ez a legfőbb feladatom. Vannak elöl nagyszerű futballistáink, ami nem azt jelenti, hogy ne szeretnék gólt szerezni, ám a csapaton belül nekem az az elsődleges feladatom, hogy kiszolgáljam a többieket.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland* (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás* (Ferencvárosi TC)

*Az örmények ellen eltiltás miatt nem szerepelhet.

AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)

Védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (NK Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Giorgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alaskert)

Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)

Támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranosz (Borussia Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország

20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország