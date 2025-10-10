„A döntetlen nagyon jó eredmény lenne idegenben” – véli az örmények kapitánya

Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya ezt várja a magyarok elleni mérkőzéstől.
„Az a célunk, ami az előző két vb-selejtezőnkön is volt: jó eredményt szeretnénk elérni. Lépésről lépésre fejlődünk, megyünk előre, hittel, meggyőződéssel fogunk játszani. Az egész magyar csapatot kielemeztük, nem csak Szoboszlai Dominikkal foglalkoztunk, hiszen nem csak ő tud problémát okozni. Meglepetésre készültünk az írek ellen, az sikerült. Természetesen most is ezen vagyunk, bár ezúttal inkább arra koncentráltunk, hogy a magyarok mivel tudnak meglepni minket a hazai pályájukon, amelyen óriási hangulatot teremtenek a szurkolóik. Azt kell mondjam, a döntetlen nagyon jó eredmény lenne nekünk idegenben.”
Mint ismert, a magyar válogatott két támadója, Varga Barnabás és Sallai Roland nem léphet pályára az örmények ellen eltiltás miatt, s egy nappal a mérkőzés előtt még Marco Rossi sem tudta, kit tesz helyettük a kezdőcsapatban. A Nemzeti Sport arra volt kíváncsi, hogy ellenfelünk kapitányának nehézséget okoz-e, hogy nem tudja, ki ellen kell felkészítenie a védelmet.
„Mint említettem, az egész csapatot elemeztük, nem csak a kulcsjátékosokat. Marco Rossi hét éve dolgozik a magyar válogatottal, én hét hete az örménnyel. Úgyhogy a nehézséget inkább az okozza, hogy még a saját játékosaimmal ismerkedem. Ennek ellenére hiszek bennük, és ők is hisznek bennem, és most ez a legfontosabb. Egész héten erre a meccsre készültünk, tisztában vagyunk a magyar válogatott erősségeivel és gyengeségeivel is – készen állunk a holnapi meccsre.”
Vahan Bicsahcsjan, az örmény válogatott támadója a következőket mondta.
„Kemény meccs előtt állunk, de a végső sípszóig harcolunk. A csapaton belül nagyon jó a hangulat, amihez az is hozzájárul, hogy legutóbb legyőztük az íreket. Bízom benne, tudjuk hozni ugyanazt a szintet, hiszen a felkészülésünk során minden jól ment, jó formában érkeztünk Budapestre. A saját játékunkra fókuszálunk, s reméljük, hogy jó meccset játszunk a magyarok ellen.”
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland* (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás* (Ferencvárosi TC)
*Az örmények ellen eltiltás miatt nem szerepelhet.
AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
Védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (NK Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Giorgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alaskert)
Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
Támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranosz (Borussia Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)
VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2
2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3
3. FORDULÓ
2025. október 11.
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország
4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország