„A döntetlen nagyon jó eredmény lenne idegenben” – véli az örmények kapitánya

Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya ezt várja a magyarok elleni mérkőzéstől.

„Az a célunk, ami az előző két vb-selejtezőnkön is volt: jó eredményt szeretnénk elérni. Lépésről lépésre fejlődünk, megyünk előre, hittel, meggyőződéssel fogunk játszani. Az egész magyar csapatot kielemeztük, nem csak Szoboszlai Dominikkal foglalkoztunk, hiszen nem csak ő tud problémát okozni. Meglepetésre készültünk az írek ellen, az sikerült. Természetesen most is ezen vagyunk, bár ezúttal inkább arra koncentráltunk, hogy a magyarok mivel tudnak meglepni minket a hazai pályájukon, amelyen óriási hangulatot teremtenek a szurkolóik. Azt kell mondjam, a döntetlen nagyon jó eredmény lenne nekünk idegenben.”

Mint ismert, a magyar válogatott két támadója, Varga Barnabás és Sallai Roland nem léphet pályára az örmények ellen eltiltás miatt, s egy nappal a mérkőzés előtt még Marco Rossi sem tudta, kit tesz helyettük a kezdőcsapatban. A Nemzeti Sport arra volt kíváncsi, hogy ellenfelünk kapitányának nehézséget okoz-e, hogy nem tudja, ki ellen kell felkészítenie a védelmet.

„Mint említettem, az egész csapatot elemeztük, nem csak a kulcsjátékosokat. Marco Rossi hét éve dolgozik a magyar válogatottal, én hét hete az örménnyel. Úgyhogy a nehézséget inkább az okozza, hogy még a saját játékosaimmal ismerkedem. Ennek ellenére hiszek bennük, és ők is hisznek bennem, és most ez a legfontosabb. Egész héten erre a meccsre készültünk, tisztában vagyunk a magyar válogatott erősségeivel és gyengeségeivel is – készen állunk a holnapi meccsre.”

Vahan Bicsahcsjan, az örmény válogatott támadója a következőket mondta.

„Kemény meccs előtt állunk, de a végső sípszóig harcolunk. A csapaton belül nagyon jó a hangulat, amihez az is hozzájárul, hogy legutóbb legyőztük az íreket. Bízom benne, tudjuk hozni ugyanazt a szintet, hiszen a felkészülésünk során minden jól ment, jó formában érkeztünk Budapestre. A saját játékunkra fókuszálunk, s reméljük, hogy jó meccset játszunk a magyarok ellen.”