Osimhen, Szalah: gól és gólpassz, Nigéria után Egyiptom is elődöntős az Afrika-kupán

ALGÉRIA–NIGÉRIA 0–2

A gól nélküli első félidőben is a nigériaiak játszották a jobb és gólveszélyesebb futballt a marrákesi meccsen, de akkor még nem volt szerencséjük a kapu előtt. Nem úgy a 47. percben, amikor Bruno Onyemaechi bal oldali beadásából Victor Osimhen magasra felugorva befejelte a vezető gólt (1–0).

Tíz perccel később jött a második, igen szemrevaló gól: Calvin Bassey szerzett labdát a felezővonalnál, az idei Afrika-kupán már a sokadik nagyszerű mélységi passzát adó Alex Iwobi felgyorsította az akciót, a címzett, Osimhen középre játszott, Akor Adams pedig pimaszul Luca Zidane kapus mellett is elvitte a labdát, mielőtt az üres kapuba lőtt (2–0).

A nagy kedvvel játszó „szuper sasok” közel voltak a harmadik gólhoz, de az már nem jött össze – a kettő is elég volt a legjobb négy közé jutáshoz.

Nigéria az Afrika-kupa negyeddöntőinek specialistája, az eddigi 12 ilyen mérkőzéséből 11-et megnyert, igaz, kieséses szakaszban még sohasem jutott túl a házigazda válogatotton (három vereség, kivétel a 2002-es, továbbjutást nem érő megnyert bronzmeccs Maliban) – márpedig szerdán a marokkói válogatott következik. A mostani tornán eddig nyújtott teljesítmény (öt meccs, öt győzelem, remek gólkülönbség) okot ad a bizakodásra.

Az algériai játékosok nehezen viselték a búcsút, a lefújás után kialakult némi lökdösődés a pályán (sőt később az interjúkra váró újságírók között is), a játékvezető a biztonságiak gyűrűjében hagyta el a játékteret.

Mohamed Szalah gólt és gólpasszt is jegyzett Elefántcsontpart ellen (Fotó: AFP)

EGYIPTOM–ELEFÁNTCSONTPART 3–2

A késő esti agadiri mérkőzésen már a 4. percben meghozta gyümölcsét az egyiptomi letámadás: labdaszerzés után Emam Asur kiugratásával Omar Marmus megkerülte rosszul helyezkedő védőjét, majd 15 méterről laposan a hálóba bombázott (1–0).

S miközben az „elefántok” képtelenek voltak veszélyt teremteni a labdabirtoklási fölényükből, a 32. percben Mohamed Szalah jobb oldali szögletéből Rami Rabia befejelte a második egyiptomi gólt (2–0).

Elefántcsontpart némi szerencsével a szünet előtt reményhez jutott – Yan Diomandé balról beívelt szabadrúgása után Ahmed Fatuhról a saját kapujába pattant a labda (2–1) –, de a második félidő elején megint gyorsan kettőre nőtt a különbség: újra Asur volt az előkészítő, a középen remek ütemben érkező Szalah pedig a befejező ember. Az egyiptomiak harmadik, kaput eltaláló labdájából is gól született (3–1)!

Elefántcsontpart még egyszer erőre kapott: a 73. percben egy szöglet után Mohamed El-Senavi egyszer még kiütötte a labdát a gólvonalról, de a kipattanót Guéla Doué közelről bevágta (3–2).

A folytatásban az egyiptomiak igyekeztek taktikusan bánni az idővel, sikerrel tették – bejutottak az elődöntőbe.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

Algéria–Nigéria 0–2 (Osimhen 47., A. Adams 57.)

Egyiptom–Elefántcsontpart 3–2 (Marmus 4., Rabia 32., Szalah 52., ill. Fatuh 40. – öngól, G. Doué 73.)

A KIESÉSES SZAKASZ PROGRAMJA

NYOLCADDÖNTŐ

Január 3.

Szenegál–Szudán 3–1

Mali–Tunézia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2

Január 4.

Marokkó–Tanzánia 1–0

Dél-Afrika–Kamerun 1–2

Január 5.

Egyiptom–Benin 3–1, h. u.

Nigéria–Mozambik 4–0

Január 6.

Algéria–Kongói DK 1–0, h. u.

Elefántcsontpart–Burkina Faso 3–0

NEGYEDDÖNTŐ

Január 9.

Mali–Szenegál 0–1

Kamerun–Marokkó 0–2

Január 10.

Algéria–Nigéria 0–2

Egyiptom–Elefántcsontpart 3–2

ELŐDÖNTŐ

Január 14.

18.00: Szenegál–Egyiptom

21.00: Marokkó–Nigéria

A 3. HELYÉRT

Január 17.

DÖNTŐ

Január 18.