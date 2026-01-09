Nemzeti Sportrádió

„Florentino ki fog rúgni! Emlékezz rá, mit mondtam” – Simeone beszólt Vinícius Júniornak a Szuperkupa-elődöntőben

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 09:33
null
Vinícius Júnior magára haragította Diego Simeonét (Fotó: Getty Images)
Címkék
Diego Simeone Real Madrid Vinícius Júnior Atlético Madrid Xabi Alonso
A spanyol labdarúgó Szuperkupa csütörtöki elődöntőjében a Real Madrid 2–1-re legyőzte a városi rivális Atlético Madridot. A mérkőzés közben heves indulatok bontakoztak ki az Atléticót irányító Diego Simeone, és a királyiak klasszisa, Vinícius Júnior között: az argentin mester beszólt a brazil játékosnak, aki persze reagált, és nem hagyta annyiban a támadást. A mérkőzés után Xabi Alonso is bekapcsolódott a szópárbajba.

Az amúgy nyugodt mederben zajló összecsapáson voltak olyan pillanatok, amikor elszabadultak az indulatok: az egyik ilyen jelenet volt, amikor Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője egy esetnél odaszólt Viníciús Júniornak: „Florentino ki fog rúgni! Majd emlékezz rá, mit mondtam.” A negyedik játékvezető ezt követően közbelépett, és megérte az Atlético mesterét, hogy maradjon csendben.

Viníciús Júnior azonban nem maradt adós a válasszal a mérkőzés után: „Elbuktál egy újabb kupát” – szúrt oda a brazil támadó a korábban őt froclizó Simeonénak a közösségi oldalán.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Simeonét megkérdezték, hogy pontosan mi történt, és emlékszik-e a történtekre, a szakember azonban a szelektív memóriájára hivatkozva megkerülte a kérdést: „Nem emlékszem rá, mit mondtam. Sajnos nem a legjobb a memóriám.”

A Real Madridot irányító Xabi Alonso a meccs közben védelmébe vette játékosát, és Simeona felé fordult, hogy lecsendesítse: „Cholo (Simeone beceneve, a szerk.), Cholo, a saját csapatoddal foglalkozzál már, a francba.”

Xabi Alonso a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is kitért az esetre és viselkedése miatt elmarasztalta kollégáját: „Én igyekszem tisztelettudó lenni az ellenfél játékosaival szemben, és általában nem is beszélek velük. Amikor hallottam, hogy mit mondott, egyáltalán nem tetszett, számomra ez nem fér bele. Ez nem a sportszerűség jó példája. Tisztelni kell az ellenfelet, mindennek, ami a pályán történik, megvannak a határai.”

A Real Madriddal kapcsolatos hír még egyébként, hogy az Atlético Madrid elleni elődöntőt sérülés miatt elmulasztó Kylian Mbappé úgy tűnik, felépült, és a vasárnapi FC Barcelona elleni döntőben talán már pályára is léphet: „Már sokkal jobban érzi magát. Holnap utazik, és majd meglátjuk, hogy játékra kész állapotban lesz-e. De ugyanannyi esélye van a játékra, mint bárki másnak” – jelentette be Xabi Alonso.

A Real Madrid–FC Barcelona Spanyol Szuperkupa-döntőt magyar idő szerint vasárnap 20 órától rendezik Dzsiddában.

SPANYOL SZUPERKUPA
ELŐDÖNTŐ
ATLÉTICO MADRID–REAL MADRID 1–2 (0–1)
Dzsidda, Abdullah király Stadion, 55 651 néző. Vezette: M. Busquets
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Molina, 80.) – Giuliano S., Gallagher (Le Normand, a szünetben), Koke (Cardoso, 60.), Baena (Griezmann, 60.) – Sörloth (Almada, 74.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
REAL: Courtois – Valverde, Asencio (F. García, 68.), Rüdiger (F. Mendy, 69.), Carreras – Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, 87.) – Jude Bellingham – Rodrygo (Mastantuono, 87.), G. García, Vinícius Júnior (Arda Güler, 80.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Sörloth (58.), ill. Valverde (2.), Rodrygo (55.)

Spanyol labdarúgás
14 órája

Spanyol Szuperkupa: sorozatban negyedszer Barcelona–Real Madrid a döntőben

Federico Valverde és Rodrygo góljára Alexander Sörloth válaszolt.

 

 

Diego Simeone Real Madrid Vinícius Júnior Atlético Madrid Xabi Alonso
Legfrissebb hírek

Spanyol Szuperkupa: sorozatban negyedszer Barcelona–Real Madrid a döntőben

Spanyol labdarúgás
14 órája

„Remélem, ezek az első gólok a sok közül” – Gonzalo García a Betis elleni triplájáról

Spanyol labdarúgás
2026.01.05. 10:32

Sörloth fejesére Guedes válaszolt, döntetlennel debütált a Real Sociedad kispadján Pellegrino Matarazzo

Spanyol labdarúgás
2026.01.04. 23:07

Kylian Mbappé megsérült – eljött Vinícius Júnior ideje?

Spanyol labdarúgás
2026.01.02. 09:32

Megsérült Kylian Mbappé, kihagyja a Spanyol Szuperkupát

Spanyol labdarúgás
2025.12.31. 14:39

Az újjászületett Barcelona uralta az évet a La Ligában, de kitart a lendület 2026-ra is?

Spanyol labdarúgás
2025.12.29. 13:13

A Real Madrid kölcsönadta brazil támadóját, 1 millió eurót kaphat érte – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.12.24. 13:19

Lyonban folytatja a Real Madrid brazil csatára – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.12.23. 10:50
Ezek is érdekelhetik