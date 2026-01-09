„Florentino ki fog rúgni! Emlékezz rá, mit mondtam” – Simeone beszólt Vinícius Júniornak a Szuperkupa-elődöntőben

Az amúgy nyugodt mederben zajló összecsapáson voltak olyan pillanatok, amikor elszabadultak az indulatok: az egyik ilyen jelenet volt, amikor Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője egy esetnél odaszólt Viníciús Júniornak: „Florentino ki fog rúgni! Majd emlékezz rá, mit mondtam.” A negyedik játékvezető ezt követően közbelépett, és megérte az Atlético mesterét, hogy maradjon csendben.

Viníciús Júnior azonban nem maradt adós a válasszal a mérkőzés után: „Elbuktál egy újabb kupát” – szúrt oda a brazil támadó a korábban őt froclizó Simeonénak a közösségi oldalán.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Simeonét megkérdezték, hogy pontosan mi történt, és emlékszik-e a történtekre, a szakember azonban a szelektív memóriájára hivatkozva megkerülte a kérdést: „Nem emlékszem rá, mit mondtam. Sajnos nem a legjobb a memóriám.”

A Real Madridot irányító Xabi Alonso a meccs közben védelmébe vette játékosát, és Simeona felé fordult, hogy lecsendesítse: „Cholo (Simeone beceneve, a szerk.), Cholo, a saját csapatoddal foglalkozzál már, a francba.”

Xabi Alonso a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is kitért az esetre és viselkedése miatt elmarasztalta kollégáját: „Én igyekszem tisztelettudó lenni az ellenfél játékosaival szemben, és általában nem is beszélek velük. Amikor hallottam, hogy mit mondott, egyáltalán nem tetszett, számomra ez nem fér bele. Ez nem a sportszerűség jó példája. Tisztelni kell az ellenfelet, mindennek, ami a pályán történik, megvannak a határai.”

A Real Madriddal kapcsolatos hír még egyébként, hogy az Atlético Madrid elleni elődöntőt sérülés miatt elmulasztó Kylian Mbappé úgy tűnik, felépült, és a vasárnapi FC Barcelona elleni döntőben talán már pályára is léphet: „Már sokkal jobban érzi magát. Holnap utazik, és majd meglátjuk, hogy játékra kész állapotban lesz-e. De ugyanannyi esélye van a játékra, mint bárki másnak” – jelentette be Xabi Alonso.

A Real Madrid–FC Barcelona Spanyol Szuperkupa-döntőt magyar idő szerint vasárnap 20 órától rendezik Dzsiddában.

SPANYOL SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ

ATLÉTICO MADRID–REAL MADRID 1–2 (0–1)

Dzsidda, Abdullah király Stadion, 55 651 néző. Vezette: M. Busquets

ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Molina, 80.) – Giuliano S., Gallagher (Le Normand, a szünetben), Koke (Cardoso, 60.), Baena (Griezmann, 60.) – Sörloth (Almada, 74.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

REAL: Courtois – Valverde, Asencio (F. García, 68.), Rüdiger (F. Mendy, 69.), Carreras – Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, 87.) – Jude Bellingham – Rodrygo (Mastantuono, 87.), G. García, Vinícius Júnior (Arda Güler, 80.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: Sörloth (58.), ill. Valverde (2.), Rodrygo (55.)