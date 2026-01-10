Francia Kupa: a 86. percben becserélt csatár duplája segítette továbbjutáshoz a Monacót

Az egyetlen élvonalbeli csatában a Toulouse Santiago Hidalgo góljával a 91. percig vezetett, akkor az Angers büntetőből egyenlített, de az azonnal következő szétlövésben játékosai már nem céloztak ilyen jól – Kjetil Haug, a TFC kapusa két tizenegyest is kivédett, ezzel továbbjutáshoz segítette csapatát.

Kapust ünnepelt a szintén tizenegyespárbajra kényszerülő, másodosztályú Reims is: a bajnokikon kispadozó Alexandre Olliero két lövést hárított, oroszlánrészt vállalva a Puy elleni továbbjutásból. Érdekesség, hogy a havazás olyan erős volt, hogy a tizenegyespont gyakorlatilag láthatatlanná vált – hosszú percekbe telt, mire alkalmassá tették a helyszínt a párbajra.

Visszatérve az élvonal csapataira: Stanis Idumbo kiállítása miatt a Monaco a 43. perctől emberhátrányban játszott, a továbbjutása George Ilenikhena 88. perc utáni duplájával vált biztossá; a 19 éves támadó nem először szerzett gólt úgy, hogy az utolsó percekre cserélik be (ezúttal a 86. percben érkezett).

A Lorient hátrányban volt, de Bamba Dieng duplájával fordított az 56. percre – aztán szerzett még egy gólt –, míg a Strasbourg mindkét félidőben berámolt hármat negyedik ligás ellenfelének.

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT, szombati mérkőzések

Angers–Toulouse 1–1 – tizenegyesekkel 5–6

Orléans (III.)–Monaco 1–3

Avranches (IV.)–Strasbourg 0–6

Hauts Lyonnais (V.)–Lorient 1–3

Bastia (II.)–Troyes (II.) 0–2

Montreuil (VI.)–Amiens (II.) 2–4

Istres (IV.)–Laval (II.) 0–2

Le Puy (III.)–Reims (II.) 0–0 – tizenegyesekkel 0–3

A Sochaux (III.)–Lens mérkőzést az erős havazás miatt vasárnapra halasztották.

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE

Vasárnap

14.00: Sochaux (III.)–Lens

18.00: Chantilly (IV.)–Rennes

18.00: Metz–Montpellier (II.)

18.00: Nantes–Nice

18.00: Le Mans (II.)–Nancy (II.)

21.00: Lille–Olympique Lyon

Hétfő

21.10: Paris Saint-Germain–Paris FC

Kedd

21.00: Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille

A TOVÁBBI PROGRAM

Február 4.: nyolcaddöntő

Március 4.: negyeddöntő

Április 22.: elődöntő

Május 23.: döntő