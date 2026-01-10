Nemzeti Sportrádió

Francia Kupa: a 86. percben becserélt csatár duplája segítette továbbjutáshoz a Monacót

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.10. 20:52
null
George Ilenikhena megint remek cserének bizonyult a Monacóban (Fotó: AFP)
Címkék
George Ilenikhena Lens Francia Kupa Monaco
A szombati játéknapon öt élvonalbeli csapat lépett pályára a labdarúgó Francia Kupában, négy továbbjutott – az egyetlen kiesőt, az Angers-t a szintén első osztályú Toulouse búcsúztatta tizenegyesekkel.

Az egyetlen élvonalbeli csatában a Toulouse Santiago Hidalgo góljával a 91. percig vezetett, akkor az Angers büntetőből egyenlített, de az azonnal következő szétlövésben játékosai már nem céloztak ilyen jól – Kjetil Haug, a TFC kapusa két tizenegyest is kivédett, ezzel továbbjutáshoz segítette csapatát.

Kapust ünnepelt a szintén tizenegyespárbajra kényszerülő, másodosztályú Reims is: a bajnokikon kispadozó Alexandre Olliero két lövést hárított, oroszlánrészt vállalva a Puy elleni továbbjutásból. Érdekesség, hogy a havazás olyan erős volt, hogy a tizenegyespont gyakorlatilag láthatatlanná vált – hosszú percekbe telt, mire alkalmassá tették a helyszínt a párbajra.

Visszatérve az élvonal csapataira: Stanis Idumbo kiállítása miatt a Monaco a 43. perctől emberhátrányban játszott, a továbbjutása George Ilenikhena 88. perc utáni duplájával vált biztossá; a 19 éves támadó nem először szerzett gólt úgy, hogy az utolsó percekre cserélik be (ezúttal a 86. percben érkezett).

A Lorient hátrányban volt, de Bamba Dieng duplájával fordított az 56. percre – aztán szerzett még egy gólt –, míg a Strasbourg mindkét félidőben berámolt hármat negyedik ligás ellenfelének.

FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT, szombati mérkőzések
Angers–Toulouse 1–1 – tizenegyesekkel 5–6
Orléans (III.)–Monaco 1–3
Avranches (IV.)–Strasbourg 0–6
Hauts Lyonnais (V.)–Lorient 1–3
Bastia (II.)–Troyes (II.) 0–2
Montreuil (VI.)–Amiens (II.) 2–4
Istres (IV.)–Laval (II.) 0–2
Le Puy (III.)–Reims (II.) 0–0 – tizenegyesekkel 0–3
A Sochaux (III.)–Lens mérkőzést az erős havazás miatt vasárnapra halasztották.

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Vasárnap
14.00: Sochaux (III.)–Lens
18.00: Chantilly (IV.)–Rennes
18.00: Metz–Montpellier (II.)
18.00: Nantes–Nice
18.00: Le Mans (II.)–Nancy (II.)
21.00: Lille–Olympique Lyon
Hétfő
21.10: Paris Saint-Germain–Paris FC 
Kedd
21.00: Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille

A TOVÁBBI PROGRAM
Február 4.: nyolcaddöntő
Március 4.: negyeddöntő
Április 22.: elődöntő
Május 23.: döntő

 

George Ilenikhena Lens Francia Kupa Monaco
Legfrissebb hírek

A Ligue 1-ből az MLS-be távozott a korábbi debreceni légiós – hivatalos

Minden más foci
Tegnap, 9:57

A Lyon megverte a Monacót a Ligue 1 szombati rangadóján

Francia labdarúgás
2026.01.03. 23:01

Ligue 1: győzött a Toulouse otthonában, így biztosan élen marad a Lens

Francia labdarúgás
2026.01.02. 23:05

Győzött a Valencia, a magyar válogatott játékos csapata élre állt a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2025.12.30. 22:51

Francia Kupa: a Monaco nagy csatában, a Marseille könnyedén jutott tovább

Francia labdarúgás
2025.12.21. 21:50

Négyet vágott a PSG a Francia Kupában, Dembélé immár egyedül gólkirály az Enrique-érában

Francia labdarúgás
2025.12.20. 23:12

Francia Kupa: továbbjutott a Lens és az Angers, a Brest máris búcsúzott

Francia labdarúgás
2025.12.19. 23:22

Európai kézilabdaligák: hat magyar gól a Francia Kupában

Kézilabda
2025.12.10. 09:55
Ezek is érdekelhetik