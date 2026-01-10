Francia Kupa: a 86. percben becserélt csatár duplája segítette továbbjutáshoz a Monacót
Az egyetlen élvonalbeli csatában a Toulouse Santiago Hidalgo góljával a 91. percig vezetett, akkor az Angers büntetőből egyenlített, de az azonnal következő szétlövésben játékosai már nem céloztak ilyen jól – Kjetil Haug, a TFC kapusa két tizenegyest is kivédett, ezzel továbbjutáshoz segítette csapatát.
Kapust ünnepelt a szintén tizenegyespárbajra kényszerülő, másodosztályú Reims is: a bajnokikon kispadozó Alexandre Olliero két lövést hárított, oroszlánrészt vállalva a Puy elleni továbbjutásból. Érdekesség, hogy a havazás olyan erős volt, hogy a tizenegyespont gyakorlatilag láthatatlanná vált – hosszú percekbe telt, mire alkalmassá tették a helyszínt a párbajra.
Visszatérve az élvonal csapataira: Stanis Idumbo kiállítása miatt a Monaco a 43. perctől emberhátrányban játszott, a továbbjutása George Ilenikhena 88. perc utáni duplájával vált biztossá; a 19 éves támadó nem először szerzett gólt úgy, hogy az utolsó percekre cserélik be (ezúttal a 86. percben érkezett).
A Lorient hátrányban volt, de Bamba Dieng duplájával fordított az 56. percre – aztán szerzett még egy gólt –, míg a Strasbourg mindkét félidőben berámolt hármat negyedik ligás ellenfelének.
FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT, szombati mérkőzések
Angers–Toulouse 1–1 – tizenegyesekkel 5–6
Orléans (III.)–Monaco 1–3
Avranches (IV.)–Strasbourg 0–6
Hauts Lyonnais (V.)–Lorient 1–3
Bastia (II.)–Troyes (II.) 0–2
Montreuil (VI.)–Amiens (II.) 2–4
Istres (IV.)–Laval (II.) 0–2
Le Puy (III.)–Reims (II.) 0–0 – tizenegyesekkel 0–3
A Sochaux (III.)–Lens mérkőzést az erős havazás miatt vasárnapra halasztották.
A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Vasárnap
14.00: Sochaux (III.)–Lens
18.00: Chantilly (IV.)–Rennes
18.00: Metz–Montpellier (II.)
18.00: Nantes–Nice
18.00: Le Mans (II.)–Nancy (II.)
21.00: Lille–Olympique Lyon
Hétfő
21.10: Paris Saint-Germain–Paris FC
Kedd
21.00: Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille
A TOVÁBBI PROGRAM
Február 4.: nyolcaddöntő
Március 4.: negyeddöntő
Április 22.: elődöntő
Május 23.: döntő