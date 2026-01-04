Gera Zoltán: Sok ötletem, tervem van akár a foci világában, akár azon kívül is

„Sok energiát belefektettem az edzősködésbe. Elvégeztem az összes lehetséges képzést, pro licences edző vagyok. Bár az is lehet, hogy a futballon belül kicsit más irányt veszek, sok ötletem, tervem van akár a foci világában, akár azon kívül is” – mondta a hetek.hu közéleti oldalnak adott interjúban Gera Zoltán, aki az őszi szezon elejéig az NB II-es Kecskemét kispadján ült, de augusztus óta nem edzősködik. Hozzátette, kapott ajánlatokat, de egyikre sem mondott igent.

Beszélt a válogatott világbajnoki selejtezőjéről is.

„A válogatottbeli kudarcok szerintem mindig jobban ütnek, én azokat mindig nehezebben viseltem. A mostanira nem számított senki. Azt hittük, hogy ez sikerülni fog, azért fáj ez most különösen. Ahogy láttam, ez a vereség nem csak a játékosokat ütötte meg, hanem az egész országot. Viszont az elmúlt időszakban azért a válogatott jól szerepelt, három Eb-re kijutott, folyamatosan telt ház előtt játssza a meccseket a Puskás Arénában” – fogalmazott Gera.

Saját karrierjéről elmondta, büszke rá, hogy 30 éves kora felett is magas szinten tudott játszani.

„Az étkezés vagy az életvitel is meghatározó volt abban, hogy ilyen magas szinten sokáig tudjak futballozni. Nagyon fontos a jó családi háttér, a feleségem támogatott mindenben. Nyilván a hitem is ebben nagyon sokat segített. Keresztény, hívő emberként én úgy voltam vele, hogy a futballozásommal is szeretném az Isten dicsőségét szolgálni, hogy ha megy a futball, vagy ha éppen kevésbé megy, akkor is olyan életet szeretnék élni, amivel jó példa lehetek akár a játékosok, akár a szurkolók előtt” – mondta Gera Zoltán, aki a vallásáról is bővebben beszélt.

„Hívő keresztény ember vagyok, és az életem minden területén szeretném, hogy ez megvalósuljon, hiszen mindent, amit elértem a futballban, vagy az életemben, azt Istennek köszönhetem. Ő adott nekem mindent, ő mentette meg az életemet, én meg szeretnék ebből visszaadni. Most hogyan tudok visszaadni? A legfontosabb az, hogy olyan életet éljek, ami hiteles, olyan életet, ami az emberek számára akár vonzó is lehet, hogy az ember tud elégedett, boldog ember lenni hívő keresztényként. Nem kicsapongó az életem, nincsenek ferde hajlamaim, nem kell eljárnom sehova dorbézolnom ahhoz, hogy jól érezzem magam” – mondta Gera, aki az interjúban kitért arra is, hogy a Hit Gyülekezetének rendezvényei során a Várkert Bazárban rendezett koncerten és a szegedi Csillag börtön előtt is volt alkalma rá, hogy elmondja a történetét. Nem titkolta, hogy szívesen jár büntetés-végrehajtási intézetekbe a felekezet börtönmissziójának keretében.

„Én ott akarok hasznos lenni, ahol kell. Járok teológiára, végzem a Szent Pál Akadémiát, ezt is nagyon élvezem. Ott szeretnék helytállni, ahol a helyem van” – mondta Gera Zoltán.