A második félidőben remekelt és hazai pályán is legyőzte a Storhamart a DVSC a női kézi BL-ben

Tavaly november elején norvégiai győzelmével nagy lépést tett a továbbjutás felé a DVSC Schaeffler, ám azzal mindenki tisztában volt Debrecenben, hogy a Strohamar elleni idegenbeli siker akkor érhet rájátszást a negyeddöntőért, ha a Hódos Imre-csarnokban is két pontot szereznek a norvégokkal szemben. Ami az utazást illeti, a Storhamar biztosra ment, hiszen szerda esti bajnokija után csütörtök reggel elindult Magyarországra és München érintésével aznap meg is érkezett Debrecenbe. Megérkezett rendben a két osztrák bíró, Radojko Brkic és Andrei Jusufhodzic is, ennek ellenére nem ők vezették a meccset. Történt ugyanis, hogy Radojko Brkic szombat reggelre megbetegedett, a DVSC orvosa megvizsgálta és jelezte, esélye sincs arra, hogy este mérkőzést vezessen.

Így gyorsan helyettest kellett keresni, a meccs napjának reggelén el is indult a hajdúsági megyeszékhelyre két szlovák hölgy, Barbora Bocaková és Lucia Jánosíková, akik a családi hétvégi program helyett egy sorsdöntő Bajnokok Ligája-mérkőzést vezettek.

Rosszul kezdett a Debrecen, akadozott a támadójáték, nem állt össze a védekezés, így Szilágyi Zoltán a 12. percben, 3–7-nél időt kért. A kapuba érkezett az első meccsen remeklő Adrianna Placzek, akinek nem tudtak gólt lőni, így hét perc alatt eltüntette hátrányát a DVSC (8–8). A következő jó tíz percben viszont a hazaiak voltak gólképtelenek, így újra elhúzott a norvég bajnok (8–13). A szünet előtti másodpercekben sikerült faragni a hátrányból, de így sem nézett ki jól az eredmény harminc perc után.

A folytatásban sokkal összeszedettebben kézilabdázott a Debrecen, a 38. percre elolvadt a vendégek előnye (16–16), majd a játékrész derekán át is vette a vezetést a hazai együttes. Nem játszott igazán jól, de hatalmasat küzdött a Loki, a kiváló védekezéshez jött az ihletett formában védő lengyel kapus, Placzek, támadásban pedig mindig akadt egy ember, aki valahogy betuszkolta a labdát az északiak kapujába. Így ismét kiélezett meccsen győzte le a Loki a norvég bajnokot, ezzel hatalmas lépést tett a továbbjutás felé.