A második félidőben remekelt és hazai pályán is legyőzte a Storhamart a DVSC a női kézi BL-ben
Tavaly november elején norvégiai győzelmével nagy lépést tett a továbbjutás felé a DVSC Schaeffler, ám azzal mindenki tisztában volt Debrecenben, hogy a Strohamar elleni idegenbeli siker akkor érhet rájátszást a negyeddöntőért, ha a Hódos Imre-csarnokban is két pontot szereznek a norvégokkal szemben. Ami az utazást illeti, a Storhamar biztosra ment, hiszen szerda esti bajnokija után csütörtök reggel elindult Magyarországra és München érintésével aznap meg is érkezett Debrecenbe. Megérkezett rendben a két osztrák bíró, Radojko Brkic és Andrei Jusufhodzic is, ennek ellenére nem ők vezették a meccset. Történt ugyanis, hogy Radojko Brkic szombat reggelre megbetegedett, a DVSC orvosa megvizsgálta és jelezte, esélye sincs arra, hogy este mérkőzést vezessen.
Így gyorsan helyettest kellett keresni, a meccs napjának reggelén el is indult a hajdúsági megyeszékhelyre két szlovák hölgy, Barbora Bocaková és Lucia Jánosíková, akik a családi hétvégi program helyett egy sorsdöntő Bajnokok Ligája-mérkőzést vezettek.
Rosszul kezdett a Debrecen, akadozott a támadójáték, nem állt össze a védekezés, így Szilágyi Zoltán a 12. percben, 3–7-nél időt kért. A kapuba érkezett az első meccsen remeklő Adrianna Placzek, akinek nem tudtak gólt lőni, így hét perc alatt eltüntette hátrányát a DVSC (8–8). A következő jó tíz percben viszont a hazaiak voltak gólképtelenek, így újra elhúzott a norvég bajnok (8–13). A szünet előtti másodpercekben sikerült faragni a hátrányból, de így sem nézett ki jól az eredmény harminc perc után.
A folytatásban sokkal összeszedettebben kézilabdázott a Debrecen, a 38. percre elolvadt a vendégek előnye (16–16), majd a játékrész derekán át is vette a vezetést a hazai együttes. Nem játszott igazán jól, de hatalmasat küzdött a Loki, a kiváló védekezéshez jött az ihletett formában védő lengyel kapus, Placzek, támadásban pedig mindig akadt egy ember, aki valahogy betuszkolta a labdát az északiak kapujába. Így ismét kiélezett meccsen győzte le a Loki a norvég bajnokot, ezzel hatalmas lépést tett a továbbjutás felé.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
DVSC SCHAEFFLER–STORHAMAR HE (norvég) 26–24 (10–13)
Debrecen, 1600 néző. V: Bocaková, Jánosíková (szlovákok)
DVSC: Ryde – Toublanc 5 (4), HÁMORI 6, TÓVIZI 2, THORLEIFSDÓTTIR 3, JOVOVICS 3, Petrus 1. Csere: PLACZEK (kapus), Grosch 1, Juhász Kata 1, Ivancok-Soltic 2, Sercien-Ugolin 1, Szabó Nina, Vámos M., HORNYÁK D. 1. Edző: Szilágyi Zoltán
STROHAMAR: Raasok – Aune 3, RIVAS-TOFT 5 (2), OBAIDLI 4, Brandenborg, BOGE SOLAS 4, KAFKA MALÁ 5. Csere: Krogh (kapus), Enkerud 1, Mastad 1, Skinnehaugen, Lökka Hagen 1, Monné. Edző: Kenneth Gabrielsen
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–3. 12. p: 3–7. 19. p.: 8–8. 29. p.: 8–13. 38. p.: 16–16. 45. p.: 19–18. 54. p.: 25–21. 56. p.: 25–23. Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 2 /2
MESTERMÉRLEG
Szilágyi Zoltán: – Nem volt jó az első félidő, nem működött a támadójátékunk, nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel. Szünetben rendeztük a sorainkat, a folytatásban sokkal jobban kézilabdáztunk, akkor már úgy fejeztük be a támadásokat, ahogyan kell, ennek köszönhetjük a győzelmet ezen a nagyon fontos mérkőzésen.
Kenneth Gabrielsen: – Tudtuk, hogy szoros meccs lesz, az is lett. Az első félidőben jól játszottunk, az az erő és gyorsaság volt meg a játékunkban, amit szeretnék látni. Szünet után akadtak gondjaink, nem találtuk az utat a debreceni kapuhoz, ráadásul az ellenfél kapusa remekül védett.
PERCRŐL PERCRE