Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: az Alba, a Falco és a Kaposvár is győzött

Vágólapra másolva!
2026.01.10. 21:27
null
A fekete mezes Falco szoros meccsen nyert a Pécs vendégeként (Fotó: Hunbasket/Németh József)
Címkék
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárlabda férfi kosárlabda NB I Alba Fehévár
A férfi kosárlabda NB I-ben szombaton öt meccset rendeztek. Az első négy helyezett közül három csapat lépett pályára és mindegyik győzött: az Alba Fehérváron az ASE ellen, a Kaposvár a Honvéd, a Falco pedig a Pécs vendégeként. Idegenben, Körmenden nyert a DEAC is.

 

TIZENHAT PONTOS hátrányban is volt már a második negyedben az előző évad ezüstérmese, a Falco Pécsen, ám az utolsó negyedben már a hosszabb kispaddal rendelkező vasiak akarata érvényesült, és ha nehezen is, de győztek a férfibajnokság 16. fordulójának szombati játéknapján. 

A Debrecen eközben Körmenden, a Kaposvár a fővárosban, a Honvéd vendégeként tudott nyerni, míg az előzetesen a bajnokesélyesek közé sorolt, de az idényt gyengén kezdő együttesek csatáját az Alba nyerte Fehérváron az Atomerőmű ellen.


FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ALBA FEHÉRVÁR–ATOMERŐMŰ SE 94–84 (19–22, 24–19, 24–19, 27–24)
Székesfehérvár, 1000 néző. V: Kapitány, Minár, Dr. Popgyákunik.
ALBA: Joseph 12/3, VOJVODA 22, BIGELOW 11/3, Philmore 5/3, OMENAKA 14. Csere: PONGÓ MARCELL 13/3, Németh Á., STUCKMAN 14/3, Takács Martin 3/3, Gyurákovics, Osztoics, Párkányi. Edző: Oliver Vidin.

PAKS: HICKS 18/15, BLUIETT 14/6, Benke 6/3, Eilingsfeld 12, EDOSOMWAN 20. Csere: Edwin 6, Révész 2, Halmai 6/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz.
 Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–5. 5. p.: 11–10. 8. p.: 15–14. 12. p.: 21–24. 15. p.: 28–30. 18. p.: 34–33. 22. p.: 47–42. 25. p.: 54–46. 28. p.: 60–53. 32. p.: 69–62. 35. p.: 83–68. 38. p.: 89–76

MESTERMÉRLEG
Oliver Vidin: – Amennyiben megnézzük a statisztikai lapot, azt látjuk, hogy majdnem minden mutatóban jobbak voltunk ellenfelünknél. Készülünk tovább a Szolnok elleni kupamérkőzésre.

Kosztasz Flevarakisz: – Az első félidőben jól játszottunk, kontrolláltuk a játékot, ám amivel nem lehetett mit kezdeni az eladott labdák utáni pontokkal, ezt 32–6-ra nyerte az Alba, illetve nagyon sok támadó lepattanót engedélyeztünk nekik. Ilyen mutatókkal nem lehet itt nyerni!


NKA UNIVERSITAS PÉCS–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 93–97 (25–22, 25–23, 15–24, 28–28)
Pécs, 800 néző. V: Mészáros B., Frányó, Horváth Cs.
PÉCS: CSARAPICS 21/12, Bor, DURMO 26/3, Pohto 4, MELEG 16/3. Csere: Lukácsi 4, BRBAKLICS 12, Mezőfi 5/3, Rátgéber T. 5. Edző: Sebastjan Krasovec
SZOMBATHELY: Jovanovics 3, Tanoh-Dez 8/6, NOVAKOVICS 10/6, TORO 15, Bognár 6/3. Csere: PERL 20, AVERY 15/6, Váradi 4/3, WHELAN 10/3, Keller Á. 6. Edző: Milos Konakov
 Az eredmény alakulása. 3. perc: 11–7. 7. p.: 17–14. 13. p.: 33–28. 19. p.: 50–39. 22. p.: 51–48. 27. p.: 60–61. 33. p.: 74–77. 38. p.: 83–87. Kipontozódott: Rátgéber T. (35. p.), Lukácsi 36. p.)

MESTERMÉRLEG
Sebastjan Krasovec: – Ismét jól kezdtünk, de aztán el is rontottunk dolgokat. Végig szoros meccset játszottunk, de a harmadik negyed hibái nem fértek bele. 

Milos Konakov: – Rosszul kezdtük a találkozót, az első félidőben többet hibáztunk, aztán sikerült feljavulnunk. A fordulás után jó mérkőzésen fontos győzelmet szereztünk.


ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–KOMETA-KVGY KAPOSVÁR 73–79 (17–18, 22–21, 14–25, 20–15) 
Ludovika Aréna, 930 néző. V: Goda, Makrai, Pozsonyi. 
HONVÉD: DIMITRIJEVICS 16/6, Reizinger 4, Valerio-Bodon 6/6, O’BANNON 12/3, Simmons 6. Csere: Keller I. 5/3, Rush 18/9, Simon K. 6/6, Kopácsi, Radó. Edző: Zlatko Jovanovics
KAPOSVÁR: Trammell 8, M. WILSON 26/9, Szőke 2, FILIPOVITY P. 16, Brown 8/3. Csere: Walker 8, Rosics 8/6, PAÁR 3, Tarján, Simon B. Edző: Dzunics Braniszlav
Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–4. 8.p.: 11–13. 12. p.: 18–20. 15. p.: 30–27. 19. p.: 37–34. 22. p.: 44–41. 27. p.: 50–51. 29. p.: 50–58. 32. p.: 57–65. 36. p.: 64–73. 39. p.: 71–75

MESTERMÉRLEG
Zlatko Jovanovics: – Teljesen megérdemelt győzelmet aratott a Kaposvár, ezúttal a közelében sem voltunk annak, hogy nyerjünk. Egész héten egyvalamiről beszéltünk, hogy nem szabad labdát eladnunk egy-egy jó védekezés után. Épp ezért gondolom, hogy az edzői szakma néha vicces, mert pontosan tudtuk, mit fognak csinálni, készültünk rájuk, aztán borzasztó hibákat követtünk el. Nagyon-nagyon csalódott vagyok, különösen a kulcsjátékosok miatt.

Dzunics Braniszlav: – Nagyon szoros mérkőzés volt, de a harmadik negyedben sikerült nagyobb előnyt szereznünk, és ezt a végére meg is tudtuk tartani. Szeretnék gratulálni mind a két csapatnak az eddigi szerepléséhez, és a mostani teljesítményéhez, úgy gondolom, jó kosárlabdát láthatott ezen az estén a közönség. 


EGIS KÖRMEND–DEAC 78–84 (26–27, 18–17, 19–17, 15–23)
Körmend, 1900 néző. V: Praksch, Söjtöry, Földesi. 
KÖRMEND: Kiss M. 8/3, Longino 7, Carter 6, Durázi 15/6, GRIMES 18/6. Csere: IVOSEV 11, Hansen 3/3, Kiss B. 3/3, Ferencz 7/6. Edző: Matthias Zollner
DEBRECEN: Pongó Máté 3/3, TYUS 23/6, MÓCSÁN 20/18, SZUBOTICS 17/3, Osztojics 4. Csere: Gál 3/3, Wade 5/3, Flasár 4, Gáspár 5. Edző: Pethő Ákos
Az eredmény alakulása: 3. perc: 6-8. 7. p.: 16- 19. 12. p.: 26-32. 15. p.: 34-38. 18. p.: 39-44. 24. p.: 57-49. 27. p.: 59-55. 33. p.: 68-66. 38. p.: 76-77. Kipontozódott: Osztojics (32. perc.) Grimes (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Matthias Zollner: – Sérült játékosaink még nem voltak teljesen egészségesek, ez meglátszott a csapat teljesítményén. A mérkőzés egy részében pontatlanul játszottunk, sok labdát eladtunk, és a palánk alatti csatákban is alulmaradtunk. A védekezésünk javult, de még sokat kell dolgoznunk annak érdekében, hogy eredményesebbek legyünk.

Pethő Ákos: — Amit elterveztünk, azt többnyire sikerült megvalósítanunk. A végjátékban jobban koncentráltunk ellenfelünknél, ennek köszönhetjük a győzelmet. Két fiatal magasemberünk sokat tett a siker érdekében Danilo Osztojics kipontozódása után. Fontos győzelmet szereztünk, de ez csak egy mérkőzés volt, egy állomás a céljaink megvalósításához vezető úton.


SOPRON KC–ZALAKERÁMIA ZTE KK  78–60 (21–24, 21–11, 20–6, 16–19)
Sopron, 1500 néző. V: Cziffra, Győrffy, Nyilas. 
SOPRON: THOMPSON 28/9, NELSON 10/3, Hajdu 4, Kucsera 4, Flasár Z. 7. Csere: Meszlényi 2, Patton 3, TAKÁCS KRISTÓF 15, Manjgafic 5, Kovács B., Keller B., Bősze. Edző: Gasper Potocnik
ZALAEGERSZEG: HUNTER 15/9, Scherer, Szalay 1, Varence 7, JOHNSON 17/6. Csere: Kucsora 8/3, Takács M. 2, Csizmadia, Bibbs 10/6, Gerencsér, Mokánszki. Edző: Kosztasz Mekszasz
Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–3. 8. p.: 15–18. 12. p.: 25–27. 15. p.: 29–27. 18. p.: 37–30. 22. p.: 44–35. 25. p.: 49–35. 28. p.: 56–39. 32. p.: 67–44. 35. p.: 69–52. 38. p.: 74–58. Kipontozódott: Meszlényi (38. p.), Hajdu (39. p.), Varence (39. p.)

MESTERMÉRLEG
Gasper Potocnik: – Nagyon fontos győzelmet arattunk a jó zalaegerszegi csapat ellen. Ebben a pillanatban ez a legfontosabb. Azt gondolom és remélem, minden játékos látja, hogy jó úton haladunk, hogy visszanyerjük a formánkat. A továbbiakban erre kell építenünk.
Kosztasz Mekszasz: – Pontosan olyan mérkőzés volt, amilyenre számítottunk. A Sopron nagyon keményen védekezett, sok váltással, amire nem tudtunk megfelelően reagálni. Túl sok hibát követtünk el, sok labdát adtunk el, szinte a kezükbe adtuk a labdát, vagy ők vették el tőlünk, és ezekből a helyzetekből könnyű kosarakat szereztek letámadás után. Könnyedén nyert a Sopron, amit meg is érdemelt. 

   
AZ ÁLLÁSMGyVL–KRelatív
1. Szolnok151411409–11510.967
2. Szombathely161331466–12690.906
3. Kaposvár161061426–13850.813
4. Fehérvár161061454–14030.813
5. Debrecen16971299–13360.781
6. Sopron16971311–12730.781
7. Honvéd16881304–12790.750
8. Paks16881411–13870.750
9. Körmend16791406–14760.719
10. Kecskemét166101265–13430.688
11. Zalaegerszeg166101348–14220.688
12. Szeged154111105–12650.633
13. Pécs164121345–13920.625
14. Oroszlány163131302–14700.594

 

 

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárlabda férfi kosárlabda NB I Alba Fehévár
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: jól halad a fiatalok beépítése és fejlesztése a Csatánál

Utánpótlássport
5 órája

Férfi kosár NB I: száz pont felett a KTE, győzelem az Oroszlány ellen

Kosárlabda
Tegnap, 19:44

Kosárlabda: elhalasztják a vasárnapi Szeged–Szolnok mérkőzést

Kosárlabda
Tegnap, 13:33

Régi-új vezetőedző a szegedi kosárcsapat kispadján

Kosárlabda
2026.01.08. 17:18

Férfi kosár Euroliga: a Bayern –14-ről fordítva győzött a Baskonia ellen

Kosárlabda
2026.01.07. 22:32

Nyert a Hapoel Tel-Aviv, és vezeti a férfi kosárlabda Euroligát

Kosárlabda
2026.01.06. 23:02

Férfi kosár: családi okok miatt távozik az egy hónapja igazolt légiós Pécsről

Kosárlabda
2026.01.06. 19:40

Női kosár NB I: ceglédi veresége után győzelemmel kezdte az évet a Sopron

Kosárlabda
2026.01.03. 20:48
Ezek is érdekelhetik