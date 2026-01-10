Férfi kosár NB I: az Alba, a Falco és a Kaposvár is győzött

TIZENHAT PONTOS hátrányban is volt már a második negyedben az előző évad ezüstérmese, a Falco Pécsen, ám az utolsó negyedben már a hosszabb kispaddal rendelkező vasiak akarata érvényesült, és ha nehezen is, de győztek a férfibajnokság 16. fordulójának szombati játéknapján.

A Debrecen eközben Körmenden, a Kaposvár a fővárosban, a Honvéd vendégeként tudott nyerni, míg az előzetesen a bajnokesélyesek közé sorolt, de az idényt gyengén kezdő együttesek csatáját az Alba nyerte Fehérváron az Atomerőmű ellen.



FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ALBA FEHÉRVÁR–ATOMERŐMŰ SE 94–84 (19–22, 24–19, 24–19, 27–24)

Székesfehérvár, 1000 néző. V: Kapitány, Minár, Dr. Popgyákunik.

ALBA: Joseph 12/3, VOJVODA 22, BIGELOW 11/3, Philmore 5/3, OMENAKA 14. Csere: PONGÓ MARCELL 13/3, Németh Á., STUCKMAN 14/3, Takács Martin 3/3, Gyurákovics, Osztoics, Párkányi. Edző: Oliver Vidin.

PAKS: HICKS 18/15, BLUIETT 14/6, Benke 6/3, Eilingsfeld 12, EDOSOMWAN 20. Csere: Edwin 6, Révész 2, Halmai 6/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–5. 5. p.: 11–10. 8. p.: 15–14. 12. p.: 21–24. 15. p.: 28–30. 18. p.: 34–33. 22. p.: 47–42. 25. p.: 54–46. 28. p.: 60–53. 32. p.: 69–62. 35. p.: 83–68. 38. p.: 89–76

MESTERMÉRLEG

Oliver Vidin: – Amennyiben megnézzük a statisztikai lapot, azt látjuk, hogy majdnem minden mutatóban jobbak voltunk ellenfelünknél. Készülünk tovább a Szolnok elleni kupamérkőzésre.

Kosztasz Flevarakisz: – Az első félidőben jól játszottunk, kontrolláltuk a játékot, ám amivel nem lehetett mit kezdeni az eladott labdák utáni pontokkal, ezt 32–6-ra nyerte az Alba, illetve nagyon sok támadó lepattanót engedélyeztünk nekik. Ilyen mutatókkal nem lehet itt nyerni!



NKA UNIVERSITAS PÉCS–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 93–97 (25–22, 25–23, 15–24, 28–28)

Pécs, 800 néző. V: Mészáros B., Frányó, Horváth Cs.

PÉCS: CSARAPICS 21/12, Bor, DURMO 26/3, Pohto 4, MELEG 16/3. Csere: Lukácsi 4, BRBAKLICS 12, Mezőfi 5/3, Rátgéber T. 5. Edző: Sebastjan Krasovec

SZOMBATHELY: Jovanovics 3, Tanoh-Dez 8/6, NOVAKOVICS 10/6, TORO 15, Bognár 6/3. Csere: PERL 20, AVERY 15/6, Váradi 4/3, WHELAN 10/3, Keller Á. 6. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 11–7. 7. p.: 17–14. 13. p.: 33–28. 19. p.: 50–39. 22. p.: 51–48. 27. p.: 60–61. 33. p.: 74–77. 38. p.: 83–87. Kipontozódott: Rátgéber T. (35. p.), Lukácsi 36. p.)

MESTERMÉRLEG

Sebastjan Krasovec: – Ismét jól kezdtünk, de aztán el is rontottunk dolgokat. Végig szoros meccset játszottunk, de a harmadik negyed hibái nem fértek bele.

Milos Konakov: – Rosszul kezdtük a találkozót, az első félidőben többet hibáztunk, aztán sikerült feljavulnunk. A fordulás után jó mérkőzésen fontos győzelmet szereztünk.



ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–KOMETA-KVGY KAPOSVÁR 73–79 (17–18, 22–21, 14–25, 20–15)

Ludovika Aréna, 930 néző. V: Goda, Makrai, Pozsonyi.

HONVÉD: DIMITRIJEVICS 16/6, Reizinger 4, Valerio-Bodon 6/6, O’BANNON 12/3, Simmons 6. Csere: Keller I. 5/3, Rush 18/9, Simon K. 6/6, Kopácsi, Radó. Edző: Zlatko Jovanovics

KAPOSVÁR: Trammell 8, M. WILSON 26/9, Szőke 2, FILIPOVITY P. 16, Brown 8/3. Csere: Walker 8, Rosics 8/6, PAÁR 3, Tarján, Simon B. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–4. 8.p.: 11–13. 12. p.: 18–20. 15. p.: 30–27. 19. p.: 37–34. 22. p.: 44–41. 27. p.: 50–51. 29. p.: 50–58. 32. p.: 57–65. 36. p.: 64–73. 39. p.: 71–75

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovics: – Teljesen megérdemelt győzelmet aratott a Kaposvár, ezúttal a közelében sem voltunk annak, hogy nyerjünk. Egész héten egyvalamiről beszéltünk, hogy nem szabad labdát eladnunk egy-egy jó védekezés után. Épp ezért gondolom, hogy az edzői szakma néha vicces, mert pontosan tudtuk, mit fognak csinálni, készültünk rájuk, aztán borzasztó hibákat követtünk el. Nagyon-nagyon csalódott vagyok, különösen a kulcsjátékosok miatt.

Dzunics Braniszlav: – Nagyon szoros mérkőzés volt, de a harmadik negyedben sikerült nagyobb előnyt szereznünk, és ezt a végére meg is tudtuk tartani. Szeretnék gratulálni mind a két csapatnak az eddigi szerepléséhez, és a mostani teljesítményéhez, úgy gondolom, jó kosárlabdát láthatott ezen az estén a közönség.



EGIS KÖRMEND–DEAC 78–84 (26–27, 18–17, 19–17, 15–23)

Körmend, 1900 néző. V: Praksch, Söjtöry, Földesi.

KÖRMEND: Kiss M. 8/3, Longino 7, Carter 6, Durázi 15/6, GRIMES 18/6. Csere: IVOSEV 11, Hansen 3/3, Kiss B. 3/3, Ferencz 7/6. Edző: Matthias Zollner

DEBRECEN: Pongó Máté 3/3, TYUS 23/6, MÓCSÁN 20/18, SZUBOTICS 17/3, Osztojics 4. Csere: Gál 3/3, Wade 5/3, Flasár 4, Gáspár 5. Edző: Pethő Ákos

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6-8. 7. p.: 16- 19. 12. p.: 26-32. 15. p.: 34-38. 18. p.: 39-44. 24. p.: 57-49. 27. p.: 59-55. 33. p.: 68-66. 38. p.: 76-77. Kipontozódott: Osztojics (32. perc.) Grimes (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Matthias Zollner: – Sérült játékosaink még nem voltak teljesen egészségesek, ez meglátszott a csapat teljesítményén. A mérkőzés egy részében pontatlanul játszottunk, sok labdát eladtunk, és a palánk alatti csatákban is alulmaradtunk. A védekezésünk javult, de még sokat kell dolgoznunk annak érdekében, hogy eredményesebbek legyünk.

Pethő Ákos: — Amit elterveztünk, azt többnyire sikerült megvalósítanunk. A végjátékban jobban koncentráltunk ellenfelünknél, ennek köszönhetjük a győzelmet. Két fiatal magasemberünk sokat tett a siker érdekében Danilo Osztojics kipontozódása után. Fontos győzelmet szereztünk, de ez csak egy mérkőzés volt, egy állomás a céljaink megvalósításához vezető úton.



SOPRON KC–ZALAKERÁMIA ZTE KK 78–60 (21–24, 21–11, 20–6, 16–19)

Sopron, 1500 néző. V: Cziffra, Győrffy, Nyilas.

SOPRON: THOMPSON 28/9, NELSON 10/3, Hajdu 4, Kucsera 4, Flasár Z. 7. Csere: Meszlényi 2, Patton 3, TAKÁCS KRISTÓF 15, Manjgafic 5, Kovács B., Keller B., Bősze. Edző: Gasper Potocnik

ZALAEGERSZEG: HUNTER 15/9, Scherer, Szalay 1, Varence 7, JOHNSON 17/6. Csere: Kucsora 8/3, Takács M. 2, Csizmadia, Bibbs 10/6, Gerencsér, Mokánszki. Edző: Kosztasz Mekszasz

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–3. 8. p.: 15–18. 12. p.: 25–27. 15. p.: 29–27. 18. p.: 37–30. 22. p.: 44–35. 25. p.: 49–35. 28. p.: 56–39. 32. p.: 67–44. 35. p.: 69–52. 38. p.: 74–58. Kipontozódott: Meszlényi (38. p.), Hajdu (39. p.), Varence (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Gasper Potocnik: – Nagyon fontos győzelmet arattunk a jó zalaegerszegi csapat ellen. Ebben a pillanatban ez a legfontosabb. Azt gondolom és remélem, minden játékos látja, hogy jó úton haladunk, hogy visszanyerjük a formánkat. A továbbiakban erre kell építenünk.

Kosztasz Mekszasz: – Pontosan olyan mérkőzés volt, amilyenre számítottunk. A Sopron nagyon keményen védekezett, sok váltással, amire nem tudtunk megfelelően reagálni. Túl sok hibát követtünk el, sok labdát adtunk el, szinte a kezükbe adtuk a labdát, vagy ők vették el tőlünk, és ezekből a helyzetekből könnyű kosarakat szereztek letámadás után. Könnyedén nyert a Sopron, amit meg is érdemelt.