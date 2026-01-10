Vívás: Németh Emma bronzérmes az európai körversenyen

A Ludovika kadétkorú tőrözője, Németh Emma bronzérmet szerzett az európai körverseny poznani állomásán. Németh az első fordulóban lengyel riválisát verte, a 16 közé jutásért honfitársával, Grósz Fionával mérkőzött meg. A nyolcaddontőben ismét lengyel ellenféllel találkozott, majd a negyeddöntőben cseh versenyzőt győzött le. A magyar vívó az elődöntőben a későbbi győztes ciprusi Elizaveta Kopyltsovától kapott ki.

KADÉT EURÓPAI KÖRVERSENY, TŐR (POZNAN, LENGYELORSZÁG)

A legjobb 32 közé jutásért: Bartus-Gericke (német) 15:3, Grósz-Berthemy (francia) 15:12, Németh-Wroblewska (lengyel) 15:3, Mészöly-Ziemak (lengyel) 10:9, Tímár-Chouet (francia) 7:15, Bagosi-Kopyltsova (ciprusi) 14:15, Kovácsi-Valiere (francia) 6:15, Varga-Zabkowska (lengyel) 11:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Németh-Grósz 15:12, Bartus-Klostermann (német) 11:15, Mészöly-Yildiz (török) 7:15.

Nyolcaddöntő: Németh-Mos (lengyel) 15:9.

Negyeddöntő: Németh-Nemeskalova (cseh) 15:5.

Elődöntő: Németh-Kopyltsova (ciprusi) 4:15.



Végeredmény: 1. Elizaveta Kopyltsova (ciprusi), 2. Elvin Gulisik (török), 3. Németh Emma (edző és válogatott edző: Szalai Szonja) és Eloise Goutenegre (francia), …17. Bartus Bianca, …22. Mészöly Regina, …31. Grósz Fióna, …49. Bagosi Borka, …57. Varga Zselyke, …59. Kovácsi Boróka, …62. Tímár Zsófi.

(Kiemelt képünk forrása: hunfencing.hu)