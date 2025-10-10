„Az örmény válogatott jobb állapotban van, mint szeptemberben”

A szeptemberi mérkőzésekkel ellentétben az örmény válogatottnak csak egyetlen hiányzója van. A Ferencvárosból az orosz Akron Togliattiban kölcsönben szereplő szélső, Edgar Szevikjan sérült, emiatt nem játszhat ezeken a mérkőzéseken, őt Artur Szerobjannal igyekeznek pótolni. Visszatért a középhátvéd, Szytopa Mkrtcsjan is, aki sérülés miatt kihagyta a szeptemberi mérkőzéseket – írja a Szportaran, kiemelve, hogy az ő visszatérésével négy minőségi védője lesz a csapatnak.
A cikkben azt is írják, az örmény válogatott jobb állapotban várja az októberi mérkőzéseket, mint az egy hónappal ezelőttieket – amikor először 5–0-ra kikapott Portugáliától, majd 2–1-re megverte Írországot. Nincsenek a keretnek eltiltottjai vagy súlyos sérültjei, több játékostól pedig azt várják, hogy ebben a hónapban nyújtják majd a csúcsformájukat.
Ha a csapat fegyelmezetten játszik és kihasználja az előtte adódó lehetőségeket, akkor reális lehet a pontszerzés az októberi meccseken, a magyarok és az írek ellen – fogalmaznak.
A kapuba elsősorban a Pjunik Jerevánban védő Henri Avagjant várják, aki szeptemberben sérüléssel bajlódott, de azóta visszatért csapatába és négy meccs közül hármon győztesen hagyta el a pályát. Azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy az FA Noa kapusa, a jugoszláviai születésű Ognjen Csancsarevics is véd és így mindketten 1-1 mérkőzésen kapnak majd játéklehetőséget.
A védelembe öt játékost neveznének, az alábbi indoklásokkal:
A középpálya háromtagú lenne:
Két csatárral számolnak:
Az örmény válogatott szombaton 18 órától Magyarország ellen lép pályára a Puskás Arénában, ezt követően, kedden 20.45-től a dublini Aviva Stadionban Írország látja vendégül.
AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
Védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (NK Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Giorgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alaskert)
Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
Támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranosz (Borussia Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)
A VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland* (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás* (Ferencvárosi TC)
*Az örmények ellen eltiltás miatt nem szerepelhet.
VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2
2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3
3. FORDULÓ
2025. október 11.
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország
4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
2
2
–
–
8–2
|+6
|6
|2. Örményország
2
1
–
1
2–6
|–4
|3
|3. Magyarország
2
–
1
1
4–5
|–1
|1
|4. Írország
2
–
1
1
3–4
|–1
|1