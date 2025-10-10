„Az örmény válogatott jobb állapotban van, mint szeptemberben”

Nemzeti Sportrádió

2025.10.10.
Az örmény Szportaran nevű sportújság részletes elemzést közölt az ország labdarúgó-válogatottjának Magyarország és Írország ellen készülő keretéről. Az írásban kiemelik, Örményország nemzeti csapata jobb állapotban várja a soron következő világbajnoki selejtezőket, mint a szeptemberi mérkőzéseket.

A szeptemberi mérkőzésekkel ellentétben az örmény válogatottnak csak egyetlen hiányzója van. A Ferencvárosból az orosz Akron Togliattiban kölcsönben szereplő szélső, Edgar Szevikjan sérült, emiatt nem játszhat ezeken a mérkőzéseken, őt Artur Szerobjannal igyekeznek pótolni. Visszatért a középhátvéd, Szytopa Mkrtcsjan is, aki sérülés miatt kihagyta a szeptemberi mérkőzéseket – írja a Szportaran, kiemelve, hogy az ő visszatérésével négy minőségi védője lesz a csapatnak.

A cikkben azt is írják, az örmény válogatott jobb állapotban várja az októberi mérkőzéseket, mint az egy hónappal ezelőttieket – amikor először 5–0-ra kikapott Portugáliától, majd 2–1-re megverte Írországot. Nincsenek a keretnek eltiltottjai vagy súlyos sérültjei, több játékostól pedig azt várják, hogy ebben a hónapban nyújtják majd a csúcsformájukat. 

Ha a csapat fegyelmezetten játszik és kihasználja az előtte adódó lehetőségeket, akkor reális lehet a pontszerzés az októberi meccseken, a magyarok és az írek ellen – fogalmaznak.

A cikkben szó esik a várható kezdőcsapatról

A kapuba elsősorban a Pjunik Jerevánban védő Henri Avagjant várják, aki szeptemberben sérüléssel bajlódott, de azóta visszatért csapatába és négy meccs közül hármon győztesen hagyta el a pályát. Azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy az FA Noa kapusa, a jugoszláviai születésű Ognjen Csancsarevics is véd és így mindketten 1-1 mérkőzésen kapnak majd játéklehetőséget.

A védelembe öt játékost neveznének, az alábbi indoklásokkal:

  • Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia): a tapasztalt, 90-szeres válogatott, 33 éves játékos a szeptemberi válogatott mérkőzések után két fordulót kihagyott a bajnokságban, majd csereként állt be,  az utolsó mérkőzéseken viszont ismét a kezdőcsapatban szerepelt. 
  • Georgij Harutjunjan (Puskás Akadémia): visszatért a felcsúti kezdőcsapatba és középhátvédként játszik. 
  • Szergej Muradjan (Noa): klubjában pótolhatatlan, stabil játékot mutat, egyértelmű, hogy kezdő lesz.
  • Sztyopa Mkrtcsjan (Eszék, Horvátország): sérülés után visszatért csapata kezdőjébe. Jelenléte nagyon fontos, mivel ő az egyetlen ballábas középhátvéd a válogatottban.
  • Nair Tiknizjan (Crvena zvezda, Szerbia): szinte az összes Európa-liga-mérkőzésen pályára lépett és a bajnokságban is folyamatosan játéklehetőséget kap. 

A középpálya háromtagú lenne:

  • Ugochukwu Iwu (Rubin, Oroszország): kulcsjátékos mind a válogatottban, mind klubjában. Orosz csapata összes meccsén pályára lépett, ezeken 3 gólpasszt adva.
  • Eduard Szpertszjan (Krasznodar, Oroszország): folytatta ragyogó idényét – már 4 gólnál és 10 gólpassznál jár. Nemrég rasszista botrány középpontjába került (állítólag kirekesztő megjegyzéseket tett az Ahmat Groznij szenegáli hátvédjére, Ousmane Ndongra), most azonban a válogatottra koncentrál.
  • Vahan Bicsahcsjan (Legia, Lengyelország): a klubnál kialakult versenyhelyzet csökkentette a játékidejét, de továbbra is fontos játékosa a válogatottnak.

Két csatárral számolnak:

  • Tigran Barszegjan (Slovan, Szlovákia): csapata új kapitánya, továbbra is ragyogó teljesítményt nyújt (a Nemzeti Sport interjúját a játékossal ide kattintva olvashatja el.)
  • Grant-Leon Ranos (Borussia Mönchengladbach, Németország) — a Frankfurt ellen 6–4-re elveszített mérkőzésen végre meglőtte idénybeli első gólját a Bundesligában.

Az örmény válogatott szombaton 18 órától Magyarország ellen lép pályára a Puskás Arénában, ezt követően, kedden 20.45-től a dublini Aviva Stadionban Írország látja vendégül.

AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
Védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (NK Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Giorgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alaskert)
Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
Támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranosz (Borussia Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)

A VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland* (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás* (Ferencvárosi TC)
*Az örmények ellen eltiltás miatt nem szerepelhet.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország 

F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Portugália

2

2

8–2

+66
2. Örményország

2

1

1

2–6

–43
3. Magyarország

2

1

1

4–5

–11
4. Írország

2

1

1

3–4

–11

 

