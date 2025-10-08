Nemzeti Sportrádió

Sándor György Mezey Györgyről: „Talpig úriember volt, ízig-vérig profi”

2025.10.08. 20:35
Sándor György és Mezey György (Fotó: Szabó Miklós)
Petry Zsolt szerint mindig jóval az akkori szakmai trend előtt járt a szerdán elhunyt Mezey György, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya.

A török élvonalban szereplő Samsunspor kapusedzője az M1 aktuális csatornán felidézte, hogy 1988-ban éppen Mezey kapitányi időszakában mutatkozott be a válogatottban, amelyben összesen 38 alkalommal szerepelt. A kapus és az edző ezt követően a Videotonnál és a Budapest Honvédnál is együtt dolgozott, utóbbival bajnokságot nyertek.

„Mindig jóval az akkori szakmai trend előtt járt, sokkal jobban látta, mi fog következni. Évekkel előre tudta tervezni, milyen irányba megy a futball. Később edzőként jött rá az ember, hogy ő mekkora zseni volt” – nyilatkozta.

Úgy vélekedett: ha nem Magyarországon, abban az álságos, langyos vizes időszakban kellett volna dolgoznia, hanem egy nevesebb külföldi bajnokságba kerül, akkor most egészen más edzőkkel lehetne őt egy napon említeni.

Petry pályafutásában két edző volt, aki kitűnt a szakmai tudásával és a pedagógia érzékével: Leo Beenhakker és Mezey György.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy dolgozhattam vele, és olyan sokat tanulhattam tőle, amennyit más edzőtől nem. Magasan az akkori időszak előtt járt, olyan húzásokat csinált, amikre nem tudtak választ adni az ellenfelek” – magyarázta.

A volt kapus felidézte: Mezey Kispesten nagyon jó társaságot alakított ki, mindenkinek megtalálta a helyét, és olyan jól össze volt rakva, fel volt építve az egész szezon szakmailag, ami nagyon ritka.

„Olyan egyenes, tisztán látó, őszinte embert ismertem meg személyében, aki nem rejtette véka alá a véleményét, és mindig őszintén, szakmailag megalapozottan tudott az emberhez szólni” – mesélte.

Sándor György, a Puskás Akadémia képzési vezetője Újpesten, majd a Videotonnál is együtt dolgozott a legendás szakemberrel. Mint mondta, konkrét emléke Mezeyvel kapcsolatban a fehérvári bajnoki cím.

„Persze, az is maradandó emlék, amikor először szólt hozzám, hogy felvisz az Újpest felnőtt csapatába. Az egy meghatározó lépés volt az életemben. Később neki köszönhettem, hogy a Videoton játékosa lettem, személyesen keresett meg, ott kezdte el velem a munkát. Rövid időszakot töltöttünk együtt a Vidinél, de annál sikeresebbet. Talpig úriember volt, ízig-vérig profi, mindig visszafogottan viselkedett nyilatkozta.

Hozzátette, roppant felkészült szakemberként él az emlékezetében, nagyon jó szeme volt a játékosok kiválasztásához.

„A magyar labdarúgás emblematikus figurájáról beszélünk, több évtizedes múlttal. Ha néha megosztó is volt, akkor sem lehet elvitatni a felkészültségét, és azokat, amiket a magyar futballért tett” – vélekedett.

A jelenleg a Budapest Honvédot erősítő Gyurcsó Ádám szintén tagja volt a Videoton FC 2011-es bajnokcsapatának.

„Mi fiatalként felkerültünk az első csapathoz, ő pedig próbálta egyengetni a pályafutásunkat. Óriási dolog számomra, hogy olyan fiatalon nekem is megvolt a kis részem abban a csapatban, amely először hódította el a bajnoki címet” – vélekedett.

Hozzáfűzte: emberileg is csak pozitívumokat tud mondani Mezeyről, példaként említette, hogy amikor az ember kommunikált vele, nyugalmat árasztott, főleg a fiatalok felé, és ez nagyon szimpatikus és fontos volt.

