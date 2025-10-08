Volt csapatai mellett a miniszterelnök és közéleti szereplők is megemlékeztek Mezey Györgyről

Mezey György az MTK-nál ült először NB I-es kispadon, bajnoki bronzéremig vezette a Hungária körútiakat

Mezey György a 2000–2001-es idényben irányította a Vasast.

Székesfehérváron két időszakban is irányított, 1990 tavaszán Kaszás Gábor halálát követően ült le a kispadra, majd szakmai igazgatóként tért vissza, és a 2010–2011-es idényben ő volt a klubtörténet első bajnokcsapatának vezetőedzője.

A Honvédnál két idényen át dolgozott, 1991-ben bajnoki címet nyert.

Rövid ideig dolgozott Újpesten is

Az ETO FC megemlékezése

A Paks is megemlékezett Mezey Györgyről

Orbán Viktor miniszterelnök, a Puskás Akadémia alapítója is gyászolja Mezey Györgyöt.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) nekrológja

A Nemzeti Sport főszerkesztője, az MSÚSZ elnöke, Szöllősi György is megemlékezett Mezey Györgyről

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője visszaemlékezése

Az FK Csíkszereda csapatának megemlékezése

Lapunk korábbi főszerkesztője, Szekeres István így emlékezett Mezey Györgyre

Korábbi főszerkesztő-helyettesünk, Murányi András megemlékezése Mezey Györgyről

Ubrankovics Mihály, a magyar utánpótlás-válogatottak korábbi szövetségi edzője a Nemzeti Sport posztja alatt búcsúzott Mezey Györgytől.