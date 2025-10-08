Nikolics: Tartoztunk Mezey Györgynek egy győzelemmel

A szerbiai születésű Nikolics Nemanja a kétezres évek közepén két idényen keresztül futballozott a Kaposvárban, ahol harminc gólt szerzett az NB I-ben, majd Mezey György hívására 2008 elején szerződött a székesfehérvári klubhoz.

„Nagyon sajnálom, megrázott a halála” – mondta az M1 aktuális csatornának a korábbi 43-szoros válogatott csatár, aki pályafutása alatt háromszor nyert bajnoki címet a magyar élvonalban, háromszor volt gólkirály, de szerzett két bajnoki aranyérmet a lengyel Legia Warszawával is, miként gólkirályi címet Lengyelországban és az Egyesült Államokban. „Rengeteget köszönhettem neki, vele tárgyaltam, amikor a Kaposvártól a Fehérvárhoz igazoltam. Három-négy perc alatt megegyeztünk.”

A támadó gyorsan beilleszkedett, a következő idényben ezüstérmes volt a fehérváriakkal, és 18 találattal gólkirály, egy évvel később pedig tagja volt a klub történetének első bajnoki címét megszerző együttesnek.

„Mezey György mindent tudott a futballról, és mindent át is tudott adni a játékosoknak, márpedig ez ritka” – folytatta visszaemlékezését a jelenleg a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár sportszakmai tanácsadója.

Hozzátette, az egykori szövetségi kapitány mindig őszintén kommunikált a játékosokkal, s bár senkit sem engedett közel magához, szerinte aki akarta, megértette futballfilozófiáját, aki pedig nem, előbb-utóbb továbbállt a klubtól.

„Sokat fejlődtem mellette mentálisan, és megtanultam, hogy a múltból nem lehet megélni. Egy-egy jó mérkőzés után sem várhattam, hogy megveregesse a vállam, de megértettem, hogy csereként beállva is hasznára lehetek a csapatnak” – mondta.

A válogatottal a 2016-os Európa-bajnokságon nyolcaddöntős csatár zárásként kiemelte, mennyire sajnálja az utolsó közös mérkőzésüket.

„Megnyertük 2011-ben az aranyérmet, amely után még Magyar Kupa-döntőt játszottunk a Kecskeméttel. Tartoztunk neki egy utolsó győzelemmel, de kikaptunk 3–2-re. Sajnálom” – tette hozzá.

A bajnoki cím és a kupadöntő után Mezey György szerződését a klub nem hosszabbította meg.

A Videoton FC honlapja szerint a Sóstói Stadionban található Vidi Múzeum előtt közös gyertyagyújtással emlékeznek Mezeyre szerdán (ma) 19 órától.