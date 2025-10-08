Marco Rossi: a válogatott fekete karszalaggal lép pályára szombaton

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi bejelentette, hogy a nemzeti együttes szombaton fekete karszalagot visel majd az örmények elleni vb-selejtezőn, mert ezzel is szeretnék kifejezni azt a tiszteletet, amelyet Mezey György megérdemel.

„Találkoztam néhány alkalommal Mezey Györggyel, beszélgettünk a futballról, de mély kapcsolatot nem ápoltunk egymással – mondta Marco Rossi szövetségi kapitány az elődjéről. – Minden magyar labdarúgást kedvelő szurkoló, köztük én is, pontosan tisztában van vele, ki is volt Mezey György. Szomorú, ha valaki meghal, amit mindig nehéz kommentálni, de szeretném kifejezni a tiszteletemet iránta. Mindenki tudja, hogy legutóbb az ő irányításával jutott ki a válogatott a vébére, még 1986-ban. De nemcsak emiatt tisztelik, hanem azért is, amit elért a pályafutása során.”

A válogatottat két ciklusban 35 meccsen irányító Mezey György szerda hajnalban, 84 éves korában hunyt el.