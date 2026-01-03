Gyász: 80 éves korában elhunyt a bolgár futball legendája, Dimitar Penev

Dimitar Penev 1945. július 12-én született a Szófiához közeli Mirovjane faluban, s labdarúgó-pályafutása során csupán két csapatban játszott, 1962 és 1964 között a Lokomotiv Szófiában, majd 1977-ig a CSZKA Szófiában. A középhátvéd nyolc bolgár bajnoki címet nyert, előbbi együttessel egyet (1964), utóbbival hetet (1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976), valamint ötszörös Bolgár Kupa-győztesnek (1965, 1969, 1972, 1973, 1974) is vallhatta magát. Emellett a válogatottban 90 alkalommal lépett pályára – szerzett két gólt is –, részt vett az 1966-os, az 1970-es és az 1974-es világbajnokságon is, s hazájában 1967-ben és 1971-ben is az év labdarúgójának választották.

Edzőként is sikeres volt, több ízben is irányította a CSZKA Szófiát. Még pályaedző volt a klubnál, amikor a csapat az 1980–1981-es és a következő idényben is kiejtette a címvédőt a BEK-ben. Először az együttes az első fordulóban búcsúztatta a Nottingham Forestet, majd a negyeddöntőig jutott, az 1981–1982-es évadban pedig elődöntős volt, s a legjobb nyolc között a Liverpoolt verte meg. Vezetőedzőként három bajnoki címet (1987, 1989, 1990) és négy honi kupát (1987, 1988, 1989, 1999) nyert, a BEK-ben negyeddöntőig (1990), a KEK-ben elődöntőig (1989) jutott el a CSZKA-val.

Szövetségi kapitánynak 1991-ben nevezték ki, ötéves regnálása alatt a legnagyobb sikerét a 1994-es világbajnokságon érte el, ahol a nemzeti csapatot a negyedik helyig vezette, majd kijuttatta a bolgár válogatottat története első Európa-bajnokságára – az 1996-os Eb-n négy ponttal nem sikerült továbbjutni a csoportkörből. 2007-ben egy rövid időre ismét leült a válogatott kispadjára, összesen 59 mérkőzésen irányította a bolgár együttest, a mérlege 27 győzelem, 16 döntetlen és 16 vereség volt.

Penevet 1996-ban a XX. század legjobb edzőjének választották meg Bulgáriában – írja a BGNES hírügynökség.