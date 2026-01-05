Nem vetődött fel idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja Dudás Miklós halálát illetően

Dudás Miklóst hétfőn holtan találták budapesti lakásában. Az ügyben a 24.hu megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. A szervezet szóvivője, Csécsi Soma arról tájékoztatta a lapot, hogy a sportoló halálával kapcsolatban „nem merült fel idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja, így a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja annak körülményeit”.

A hírportál arról is írt, hogy még folyamatban van helyszíni szemle a világbajnok kajakozó otthonában, a halál pontos okát pedig boncolás fogja megállapítani.

Dudás Miklós Csepelen kezdett kajakozni, első nagyobb sikerét a 2008-as a szegedi ifjúsági Európa-bajnokságon érte el, K–2 500 méteren bronzérmet szerzett. Egy évvel később már korosztályos világbajnoki címet ünnepelt, K–1 és K–4 500 méteren állt a dobogó felső fokára, 1000 méteren ezüstérmes lett a négyessel. Óriási reménységnek számított, jól mutatja mindezt, hogy 2009-ben neki ítélték az év legjobb magyar juniorsportolója címet.

Nem kellett sokat várnia arra, hogy a felnőttválogatottban is bemutatkozzon, 2010-ben sprinterként kapott lehetőséget, a világbajnokságon a 4x200-as váltóval a negyedik helyen végzett.

A londoni olimpia előtt K–1 200 méteren mindkét válogatót megnyerve harcolta ki helyét az ötkarikás csapatban, a dobogótól sem járt messze, még utánpótláskorúként a hatodik helyen zárt a játékokon.

A 2013-as duisburgi vb-n a 200 méteres váltó tagjaként bronzérmes lett, a portugáliai Eb-n kajak egyes 500 méteren a második helyen végzett. Egy évvel később, Moszkvában megszerezte karrierje egyetlen világbajnoki címét: Hérics Dáviddal, Nádas Bencével és Tótka Sándorral váltóban ünnepelhetett aranyérmet.

Dudás Miklóssal szemben a 2016-os riói olimpia előtt indítottak eljárást, mert eltéréseket találtak a biológiai útlevelében, gyanúsan ingadozott a tesztoszteronszintje. A doppingvétségért 34 hónapos eltiltást kapott. Visszatérését követően, 2018-ban világ- és Európa-bajnoki bronzérmet szerzett a négyes tagjaként. Visszavonulását 2021 januárjában jelentette be. Az utóbbi években több televíziós műsorban is feltűnt. Szigligeti Ivettel két közös gyermeket neveltek.