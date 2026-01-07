NHL: az Islanders kilenc gólig meg sem állt a Devils ellen

A Devils remekül kezdte az idényt, az első kilenc mérkőzéséből nyolcat megnyert, de az elmúlt két hónapban jelentősen visszaesett, és már csak az Ottawának és a Columbusnak van kevesebb pontja nála a Keleti főcsoportban. A legfájóbb csapást talán az Islanders adta a Devilsnek, a New Jersey úgy kapott ki 9–0-ra, hogy a kapura lövések tekintetében 44:24-re felülmúlta ellenfelét.

Csakhogy Jacob Markström kapus rémes napot fogott ki, a kapujára tartó első öt lövésből háromból gól született, és mind a kilencet ő kapta. Sheldon Keefe vezetőedző az első harmad (0–3) után úgy érezte, még menthető a meccs, az újabb gólok után pedig azért nem cserélte le a svéd légióst, mert „ez innen az övé volt. Itt már át kellett küzdenie magát a meccsen.”

És a Devils nem a hajrában kozmetikázott a statisztikán, már az első harmadban is nyolccal több kapura lövése volt ellenfelénél. A New Jerseynél a rosszul alakult december végén sokat vártak egyik legjobbja, a sérülés miatt több mint egy hónapig nem játszó Jack Hughes visszatérésétől, de eddig vele sem javult a helyzet.

Az Islandersből Anthony Duclair mesterhármast szerzett, s kiosztott mellé két gólpasszt is.

A nap rangadóján a Keleti főcsoportot a Carolinával holtversenyben vezető Tampa Bay Lightning 1–2-ről fordítva 4–2-re legyőzte a ligaelső Coloradót, a floridai csapat sorozatban nyolcadszor győzött.

Az egyetlen vendéggyőzelmet a Vegas aratta, hosszabbítás után nyert a ligautolsó Winnipeg otthonában.

NHL, ALAPSZAKASZ

Buffalo Sabres–Vancouver Canucks 5–3

Carolina Hurricanes–Dallas Stars 6–3

Tampa Bay Lightning–Colorado Avalanche 4–2

Philadelphia Flyers–Anaheim Ducks 5–2

New York Islanders–New Jersey Devils 9–0

Toronto Maple Leafs–Florida Panthers 4–1

Winnipeg Jets–Vegas Golden Knights 3–4 – hosszabbítás után

Edmonton Oilers–Nashville Predators 6–2

San Jose Sharks–Columbus Blue Jackets 5–2

Seattle Kraken–Boston Bruins 7–4