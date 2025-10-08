Nemzeti Sportrádió

Esterházy Márton Mezey Györgyről: Pályafutásom alatt ő volt a legjobb edző, akivel dolgozhattam

Vágólapra másolva!
2025.10.08. 10:55
null
Esterházy Márton és Hannich Péter is méltatta Mezey Györgyöt (Fotó: Nemzeti Sport)
Címkék
Esterházy Márton Hannich Péter Mezey György
Ahogy beszámoltunk róla, 84 éves korában elhunyt Mezey György, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Egykori játékosai emlékeztek vissza a szakemberre.

Mezey György szerda hajnalban, Kápolnásnyéken hunyt el rövid, de súlyos betegség után. A korábbi szövetségi kapitányról a 29-szeres válogatott Esterházy Márton, az 1986-os világbajnokságon járt magyar csapat alapembere beszélt a Nemzeti Sportnak.

„Nem tudok meghatódottság nélkül beszélni róla, és nem csak azért, mert labdarúgó-pályafutásom során ő volt a legjobb edző, akivel dolgozhattam, és nem csupán Magyarországon, hanem a külföldieket is beleszámítva. A júniusi könyvhéten találkoztam vele, vidám volt, nevetgéltünk, sőt, a róla készült könyvet dedikálta is számomra. A sok szép emlék közül ez a legutolsó is belevésődött a szívembe. A sors fájdalmas fintora, hogy azon a napon hagyott itt bennünket, amelyen korábbi segítője, Tajti József született.”

A 27-szeres válogatott Hannich Péter is tagja volt a mexikói vb-keretnek.

„A magyar labdarúgásnak a '80-as–'90-es években két ikonikus edzői alakja volt: Verebes József és Mezey György. Kiváló szakembernek tartottam, neki köszönhetjük az edzőképzés megreformálását, és az ő nevéhez fűződik a licencek bevezetése. Fájdalmas érzés egy ilyen kiemelkedő egyéniségtől búcsút venni.”

Dajka László 24-szer volt válogatott, három kivételével Mezey György két kapitánysága idején.

„Egy korát meghaladó edzőegyéniség hagyott itt bennünket. A fájdalom közepette örömmel tölt el, hogy tagja lehettem annak  a keretnek amelyet Gyuri bácsi válogatott össze. Sajnos egy-két dolgot magával vitt... Nyugodjon békében Mester!”

Kiprich József Mezeynél mutatkozott be a válogatottban, és 70-szer kapott szerepet.

„Megkérdőjelezhetetlen, hogy a nyolcvanas-kilencvenes évek legfelkészültebb, legnagyobb edzőegyéniségének számított. Csak a válogatottban volt az edzőm, s szerettem az ő irányítása alatt futballozni, de így volt ezzel mindenki, hiszen elismertük szakmai tudását.”

Kapcsolódó tartalom

Gyász: elhunyt Mezey György korábbi szövetségi kapitány

A magyar válogatottat ő vezette ki legutóbb a világbajnokságra.

Volt csapatai mellett a miniszterelnök és közéleti szereplők is megemlékeztek Mezey Györgyről

A korábbi szövetségi kapitány klubedzőként az MTK-VM-et, a Bp. Honvédot, a Videotont, a BVSC-t, a Vasast és az Újpestet irányította az élvonalban, valamint a Puskás Akadémia szakmai igazgatója is volt.

Eldorádó a bécsi Hanappiban – vb-selejtezők, 8. rész

Sorozatunkban az eddigi vb-selejtezőinket elevenítjük fel. Zárásként a sikeres 1986-os kvalifikációt.

Mezey György: Túl hamar jutottunk ki Mexikóba – az utolsó interjú

A mexikói vb-ről a magyar válogatott akkori szövetségi kapitánya elárulta, nem tudott hogyan reagálni arra, hogy a negyedik percben kétgólos hátrányba kerültünk a szovjetek ellen.

 

Esterházy Márton Hannich Péter Mezey György
Legfrissebb hírek

Nem volt hagyományos edző – a hagyományokra esküdve sem

Magyar válogatott
57 perce

Mezey György: Túl hamar jutottunk ki Mexikóba – az utolsó interjú

Magyar válogatott
1 órája

Volt csapatai mellett a miniszterelnök és közéleti szereplők is megemlékeztek Mezey Györgyről

Labdarúgó NB I
3 órája

Gyász: elhunyt Mezey György korábbi szövetségi kapitány

Magyar válogatott
5 órája

Détári Lajos: Attól a vereségtől nem tudunk szabadulni...

Magyar válogatott
2025.09.12. 22:42

Életrajzi könyv jelent meg Mezey Györgyről

Magyar válogatott
2025.06.14. 22:44

Esterházy Márton: Gyönyörű ajándékot kaptam karácsonyra!

Magyar válogatott
2024.12.30. 08:15

Szavazzon a XX. század góljára! – Esterházy Márton, 1984. október 17., Hollandia–Magyarország 1–2

Magyar válogatott
2024.12.07. 17:49
Ezek is érdekelhetik