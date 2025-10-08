Esterházy Márton Mezey Györgyről: Pályafutásom alatt ő volt a legjobb edző, akivel dolgozhattam

Mezey György szerda hajnalban, Kápolnásnyéken hunyt el rövid, de súlyos betegség után. A korábbi szövetségi kapitányról a 29-szeres válogatott Esterházy Márton, az 1986-os világbajnokságon járt magyar csapat alapembere beszélt a Nemzeti Sportnak.

„Nem tudok meghatódottság nélkül beszélni róla, és nem csak azért, mert labdarúgó-pályafutásom során ő volt a legjobb edző, akivel dolgozhattam, és nem csupán Magyarországon, hanem a külföldieket is beleszámítva. A júniusi könyvhéten találkoztam vele, vidám volt, nevetgéltünk, sőt, a róla készült könyvet dedikálta is számomra. A sok szép emlék közül ez a legutolsó is belevésődött a szívembe. A sors fájdalmas fintora, hogy azon a napon hagyott itt bennünket, amelyen korábbi segítője, Tajti József született.”

A 27-szeres válogatott Hannich Péter is tagja volt a mexikói vb-keretnek.

„A magyar labdarúgásnak a '80-as–'90-es években két ikonikus edzői alakja volt: Verebes József és Mezey György. Kiváló szakembernek tartottam, neki köszönhetjük az edzőképzés megreformálását, és az ő nevéhez fűződik a licencek bevezetése. Fájdalmas érzés egy ilyen kiemelkedő egyéniségtől búcsút venni.”

Dajka László 24-szer volt válogatott, három kivételével Mezey György két kapitánysága idején.

„Egy korát meghaladó edzőegyéniség hagyott itt bennünket. A fájdalom közepette örömmel tölt el, hogy tagja lehettem annak a keretnek amelyet Gyuri bácsi válogatott össze. Sajnos egy-két dolgot magával vitt... Nyugodjon békében Mester!”

Kiprich József Mezeynél mutatkozott be a válogatottban, és 70-szer kapott szerepet.

„Megkérdőjelezhetetlen, hogy a nyolcvanas-kilencvenes évek legfelkészültebb, legnagyobb edzőegyéniségének számított. Csak a válogatottban volt az edzőm, s szerettem az ő irányítása alatt futballozni, de így volt ezzel mindenki, hiszen elismertük szakmai tudását.”