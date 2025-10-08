Nemzeti Sportrádió

Détári Lajos: Mezey György új játékrendszert tanított meg nekünk, amivel végigvertük Európát

Vágólapra másolva!
2025.10.08. 14:16
null
Détári Lajos (balra) és Mezey György (Fotó: Nemzeti Sport)
Címkék
magyar válogatott Détári Lajos Mezey György
Az 1986-os világbajnokságon szereplő magyar válogatott alapembere volt Détári Lajos, aki a Nemzeti Sportrádióban és a Nemzeti Sportban beszélt Mezey Györgyről.

A 61-szeres válogatott labdarúgó 1984-ben Mezey György kapitánysága alatt mutatkozott be a nemzeti csapatban.

„Nehéz pár mondatban összefoglalni, hogy milyen is volt a kapcsolatom Mezey Györggyel. Azokat az éveket, amiket együtt töltöttünk a válogatottnál, az ember sosem felejti el. Nagyszerűen éreztük magunkat, nagyon jó közösséget alakított ki, egy új játékrendszert tanított meg nekünk, amivel lényegében végigvertük Európát. Nagyon jó emlékeim vannak Gyuri bácsiról mint emberről és mint edzőről is. Aki dolgozott vele a nyolcvanas években, amikor menetelt a válogatott, biztosan jó szívvel gondol rá. Nagyszerű, taktikailag felkészült edző volt, emellett pedig a futballistákkal is nagyon jól megértette magát, beszélt a játékosok nyelvén.”

Détári hozzátette, hogy külön-külön semmit nem emelne ki, mert a teljes három évet kell együtt nézni.

„Az volt az óriási, hogy egy teljesen új válogatottat alakított ki, próbált felépíteni, ami sikerült is neki elég hamar. Amit ő elképzelt, azt mi a pályán elég hamar meg tudtuk valósítani. Azt mondanám, hogy az a három év pályafutásom egyik legszebb időszaka volt.”

És hogy mit köszönhet neki?

„Gyuri bácsi ismert engem az U21-es válogatottból is, hiszen már ott játszottam a keze alatt, és 1984 nyarán kivitt magával Németországba egy nyári felkészülésre, s lényegében az edzőtáborban sikerült bejátszanom magam, és lehettem így állandó játékos a válogatottban.”

A Németországban, Olaszországban, Görögországban és Svájcban is légióskodó egykori középpályás elmondta, hogy Mezey a rutinosabb futballistákkal mindig leült beszélgetni, és talán akkor döntötték el, hogy milyen hadrendben akarja játszatni a csapatot. És ők ezt továbbadták a többieknek.

Détári szigorú edzőnek tartotta Mezey Györgyöt.

„Természetesen szigorú volt, megkövetelte a munkát, de szerette a humort, szerette a viccelődést, és figyelt rá, hogy a játékosok jól érezzék magukat. De az első mindig a munka volt.”

Szóba került a mexikói világbajnokság utáni időszak is.

„Nem kellett volna szétkergetni a csapatot, de ez nem az ő hibája volt, a vezetők hozták meg azt a döntést. Ha együtt marad a csapat, az Eb-re és a vb-re is kijuthattunk volna.”

Hornyák Zsolt a Nemzeti Sportrádióban: Mezey György halála hatalmas veszteség a magyar és a világfutball számára
„Gyuri bácsival klub- és válogatott mérkőzéseken találkoztam. Emellett kétszer is ellátogatott a Puskás Akadémiához, hogy meglátogassa az edzésünket. Halála hatalmas veszteség a magyar és a világfoci számára, hiszem emberileg és edzőileg is hatalmas egyéniség volt. Szeretnék részvétet nyilvánítani a családja felé. Sokkolt a hír, bár tudtam, hogy Gyuri bácsi egészségügyi problémákkal küzd. Az elvégzett munkájának nyoma van, itt mondhathám azokat az egyesüteket, ahol dolgozott. Az értékek mindig megmaradnak, és ő komoly nyomot hagyott a magyar futballban. Szerintem a tankönyvekbe is bekerült az a téma, hogy miben volt erős Mezey György, és milyen volt az edzői stílusa.”
Kapcsolódó tartalom

Gyász: elhunyt Mezey György korábbi szövetségi kapitány

A magyar válogatottat ő vezette ki legutóbb a világbajnokságra.

Nem volt hagyományos edző – a hagyományokra esküdve sem

A Nemzeti Sport főmunkatársa, Malonyai Péter emlékezik a szerda hajnalban elhunyt Mezey Györgyre.

Esterházy Márton Mezey Györgyről: Pályafutásom alatt ő volt a legjobb edző, akivel dolgozhattam

Hannich Péter: Neki köszönhetjük az edzőképzés megreformálását. Dajka László: Sajnos egy-két dolgot magával vitt. Nagy Antal: Elment a világ legaranyosabb embere.

Volt csapatai mellett a miniszterelnök és közéleti szereplők is megemlékeztek Mezey Györgyről

A korábbi szövetségi kapitány klubedzőként az MTK-VM-et, a Bp. Honvédot, a Videotont, a BVSC-t, a Vasast és az Újpestet irányította az élvonalban, valamint a Puskás Akadémia szakmai igazgatója is volt.

 

 

magyar válogatott Détári Lajos Mezey György
Legfrissebb hírek

Nem volt hagyományos edző – a hagyományokra esküdve sem

Magyar válogatott
3 órája

Mezey György: Túl hamar jutottunk ki Mexikóba – az utolsó interjú

Magyar válogatott
3 órája

Esterházy Márton Mezey Györgyről: Pályafutásom alatt ő volt a legjobb edző, akivel dolgozhattam

Magyar válogatott
4 órája

Varga Barnabást nem a sportkocsik foglalkoztatják

Labdarúgó NB I
4 órája

A mi 11-ünk: az NS így küldené pályára a magyar válogatottat Örményország ellen

Magyar válogatott
5 órája

Volt csapatai mellett a miniszterelnök és közéleti szereplők is megemlékeztek Mezey Györgyről

Labdarúgó NB I
5 órája

Gyász: elhunyt Mezey György korábbi szövetségi kapitány

Magyar válogatott
7 órája

A szeptemberi vb-selejtezők után büntetést kapott az MLSZ

Magyar válogatott
19 órája
Ezek is érdekelhetik